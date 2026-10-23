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Ćerka i sin Alekse Balaševića osvojili su srca njegovih pratilaca prizorom koji odiše nežnošću i porodičnom ljubavlju. Ponosni tata podelio je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj njegova starija naslednica Vera u naručju nežno drži i grli mlađeg brata Đorđa, a ovaj dirljivi trenutak mnogima je izmamio osmeh.

Foto: Instagram

Na fotografiji devojčica nežno privija brata uz sebe, dok mališan spokojno uživa u njenom zagrljaju. Jednostavan, ali neodoljiv prizor pokazuje koliko ljubavi može da stane u jedan trenutak i kako dolazak bebe donosi posebnu radost u život starijeg deteta.

Aleksa Balašević, sin legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, ne krije koliko uživa u očinstvu. Svaka nova objava koja otkriva poneki detalj iz porodičnog života privuče pažnju njegovih pratilaca, a fotografija Vere i njenog malog brata posebno je raznežila sve koji su je videli.

Deca Alekse Balaševića Foto: printscreen/Instagram/aleksabalaševic

Ćerka i sin Alekse Balaševića osvojili srca nežnim prizorom

Vera je ovoga puta pokazala koliko nežnosti ima za najmlađeg člana. Njen zagrljaj sa bratom Đorđem jedan je od onih prizora koji ne zahtevaju mnogo reči, a govore dovoljno o ljubavi koja se tek razvija između brata i sestre.

Pored fotografije mališana, Aleksa je podelio i trenutak sa porodičnog ručka, na kojem uživa sa suprugom Nikolinom i decom. Iz ovakvih objava vidi se koliko mu znače zajednički trenuci i vreme provedeno sa najbližima, daleko od poslovnih obaveza i javne pažnje.

Ćerka i sin Alekse Balaševića sada su u središtu njegove svakodnevice, a ponosni roditelji prate kako Vera upoznaje novu ulogu starije sestre i kako njihov dom postaje bogatiji za još jednu dečju priču.

Aleksa Balašević sa suprugom i decom Foto: printscreen/Instagram/aleksabalaševic

Aleksa i njegova supruga Nikolina ćerku Veru dobili su 2022. godine, a krajem aprila 2026. Porodica je postala bogatija za još jednog člana, sina kojem su dali ime Đorđe, u čast njegovog čuvenog dede, legendarnog muzičara Đorđa Balaševića.

Ipak, Aleksa je otkrio da u početku nije bio siguran da želi da naslednik ponese isto ime kao njegov otac.

– Moram da priznam, ja nisam bio za to, ja sam bio da ima svoje ime. Međutim u skupštini, u kojoj nisam većina i mama, sestre i žena su bile za to da bude Đorđe. Pošto sam izgubio većinu na skupštini morao sam da budem deo te rezolucije. Dobio je ime po dedi, ali i čukundedi. Đole je dobio ime po svom dedi, moj mali Đole je dobio isto ime po svom dedi. Ovo je treći Đole Balašević u ovoj ravnici i nadam se da će kao i moj pradeda, ali moj tata od komšiluka, pa do ostatka sveta biti prihvaćen kao i oni – rekao je Aleksa Balašević.

Aleksa Balašević Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

Aleksa i Nikolina sa decom žive u Sloveniji, gde su započeli novo poglavlje porodičnog života. Iako povremeno podele fotografije koje otkrivaju delić njihove svakodnevice, privatnost uglavnom čuvaju za sebe.

Ćerka i sin Alekse Balaševića možda su još mali da bi bili svesni koliko radosti donose svojoj porodici, ali njihov zagrljaj već je raznežio mnoge. Vera je, sudeći po fotografiji koju je tata podelio, svoju ulogu starije sestre prihvatila na najnežniji mogući način.

(Kurir.rs/Hello)

VIDEO: Aleksa Balašević