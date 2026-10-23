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Kada je vreme za pospremanje doma, rutinski uimamo usisivač u ruke, brišemo police ili krećemo od kupatila. Ipak, savet profesionalne hotelske sobarice ukazuje na to da bi fokus na samom početku rada trebalo premestiti na sasvim druge tačke.

Liza Vilijams, šefica održavanja u prestižnom engleskom hotelu "The Grand" u Jorku, napominje da većina pravi grešku jer zanemaruje mesta koja su najizloženija svakodnevnim dodirima, a na kojima se taloži najviše mikroba.

Sobarica ukazala na najčešće greške pri čišćenju Foto: New Africa/Shutterstock

Ispred svih to su kvake na vratima, prekidači za svetlo, slavine i rukohvati na stepeništu. Iako na izgled deluju besprekorno čisto, reč je o predmetima koje neprestano hvatamo rukama, zbog čega traže posebnu pažnju. Vilijams je u razgovoru za britanski list "Express" objasnila da sređivanje svake prostorije valja započeti upravo brisanjem ovih kritičnih mesta, pa tek potom nastaviti dalje. Objašnjenje leži u činjenici da ove predmete dodirujemo nebrojeno puta, naročito po ulasku iz spoljne sredine, pa se nečistoće i bakterije sa njih veoma lako prenose na sve ostalo u kući.

Razlika između brisanja i dezinfekcije

Prema njenom modelu, redosled koraka treba usmeriti tako da se prvo prebrišu najfrekventnije površine. Nakon njih na red dolaze stakla, ogledala, prozorske daske, rasveta i ostali elementi koji ređe dolaze u dodir sa dlanovima. Proces usisavanja i brisanja podova uvek ostaje za sam kraj. Ovakav pristup pruža dobru organizaciju i štedi vreme, jer nema potrebe za ponavljanjem već završenih poslova.

Sobarica ukazala na najčešće greške pri čišćenju Foto: Profimedia

Isto tako, važno je uočiti razliku između klasičnog uklanjanja prljavštine i dezinfekcije. Preporuke američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) govore da je uobičajeno brisanje namenskim deterdžentom u većini situacija sasvim dovoljno za uklanjanje najvećeg dela klica. Posebna dezinfekcija dobija na značaju pre svega kada u domaćinstvu boravi neko ko je bolestan. Pri tome površine uvek treba najpre mehanički očistiti, pa tek onda tretirati dezinfekcionim preparatom.

Trik sobarica za savršen izgled prostorije

Liza Vilijams nudi i koristan savet za sve koji žele da im životni prostor deluje besprekorno sređeno. Ona predlaže da po završetku posla zakoračimo u sobu i osmotrimo je iz ugla gosta koji prvi put ulazi u dom. Iz te perspektive znatno se brže uočavaju sitni nedostaci koji nam inače promiču, poput zamagljenog ogledala, razbacanih sitnica ili neuredno poslaganih jastuka na garnituri. Za sam kraj, ukoliko ukućanima odgovara, celokupan utisak može se zaokružiti i diskretnim osveživačem prostora.

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