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Emilija Klark, glumica koju je svet zavoleo kao neustrašivu Deneris Targerijen u kultnoj seriji "Igra prestola", danas slavi 40. rođendan. Britanska umetnica, koja je zahvaljujući ulozi Majke zmajeva postala globalna zvezda, tokom godina izgradila je uspešnu karijeru, ali i pokazala da se iza blistavog osmeha krije žena koja je preživela izuzetno teška životna iskušenja.

Pogledajte u galeriji fotografije Emilije Klark:

1/6 Vidi galeriju Emilija Klark Foto: HBO / Ferrari / Profimedia, AP Vianney Le Caer

Od fantastičnog spektakla koji ju je proslavio, preko romantičnih ostvarenja koja su osvojila publiku, pa sve do humanitarnog rada kojim pomaže osobama sa povredama mozga, Emilija je prikazala brojna lica svoje ličnosti. Njen život nije obeležila samo slava, već i neverovatna snaga kojom se suočila sa izazovima o kojima je godinama ćutala.

Emilija Klark rođena je 23. oktobra 1986. godine u Londonu, a gluma ju je privlačila još od najranijeg detinjstva. Njen otac radio je kao zvučni inženjer u pozorištu, pa se sa čarima scene upoznala veoma rano. Nakon školovanja na londonskom glumačkom centru (Drama Centre), počela je postupno da gradi karijeru, ali pravi preokret dogodio se 2011. godine, kada jedobila ulogu Deneris Targerijen u seriji "Igra prestola".

Emilija Klark Foto: Profimedia

Kao Deneris, od mlade devojke koja se bori za sopstveni opstanak izrasla je u jednu od najmoćnijih i najsloženijih junakinja. Srebrna kosa, zmajevi i njena odlučnost postali su zaštitni znak lika koji je obeležio televizijsku istoriju. Za tu ulogu dobila je četiri nominacije za nagradu Emi u glumačkim kategorijama, a serija joj je donela svetsku prepoznatljivost i otvorila vrata velikih holivudskih projekata.

Filmska ostvarenja van sveta Vesterosa

Iako je mnogi zauvek povezuju sa Majkom zmajeva, Emilija je pokazala da se odlično snalazi i u potpuno drugačijim žanrovima.

Jedna od njenih najpoznatijih filmskih uloga bila je Luiza Klark u romantičnoj drami "Dok nisam srela tebe" iz 2016. godine, u kojoj je glumila rame uz rame sa Samom Klaflinom. Film o neobičnoj ljubavnoj priči i teškim životnim odlukama osvojio je gledaoce, a Emilija je prikazala svoju emotivniju stranu.

Emilija Klark u seriji "Igra prestola" Foto: Profimedia

Dve godine kasnije pojavila se u filmu "Solo: Priča iz Ratova zvezda" kao Kira, a 2019. godine zaigrala je i u prazničnoj romantičnoj komediji "Prošli Božić". U njenoj filmografiji našao se i akcioni spektakl "Terminator: Postanje".

Pored toga, Emilija nastavlja da gradi karijeru u novim projektima. Početkom 2026. godine gledaoci su imali priliku da je prate u špijunskoj seriji "PONIES", u kojoj glumi Bi Grant, Amerikanku koja tokom Hladnog rata u Moskvi postaje operativka CIA-e, gde joj društvo pravi glumica Hejli Lu Ričardson.

Zdravstvena borba

Dok je njena karijera vrtoglavo napredovala, Emilija se suočavala sa ozbiljnim zdravstvenim problemima o kojima javnost dugo nije znala ništa. Godine 2011, nakon snimanja prve sezone serije "Igra prestola", doživela je aneurizmu mozga zbog koje je morala na hitnu operaciju. Tokom oporavka suočila se i sa afazijom, poremećajem koji može da utiče na govor i razumevanje jezika. Uprkos svemu, vratila se na set i nastavila da radi na seriji.

Emilija Klark u seriji "Igra prestola" Foto: Printscreen/Instagram

Dve godine kasnije doživela je još jedno krvarenje u mozgu, a nova operacija i oporavak ponovo su je doveli u životnu opasnost. O svojim iskustvima progovorila je tek 2019. godine, u ličnom eseju objavljenom u časopisu "Njujorker". Priču je podelila kako bi podigla svest o posledicama povreda mozga i pomogla ljudima koji prolaze kroz slične situacije.

Iz sopstvene borbe proizašao je i jedan od njenih najvažnijih poduhvata. Emilija je 2019. godine sa majkom Dženifer Klark osnovala humanitarnu organizaciju "SameYou", koja se bori za bolju dostupnost rehabilitacije osobama koje su pretrpele povrede mozga ili moždani udar.

(Kurir.rs/Net)

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