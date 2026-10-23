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Pogledajte u galeriji kako izgleda njen otac Tomas Markl:

1/7 Vidi galeriju Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Profimedia

Britanski list The Sun objavio je njegove tvrdnje da je u očevoj kući u gradu Sebu na Filipinima pronašao sporni materijal, nakon čega je sve prijavio nadležnim službama, uključujući i FBI. Vojvotkinja od Saseksa komentarisala je ove navode u izjavi za časopis People:

"Duboko sam potresena vestima koje su se pojavile u poslednja 24 sata. Moje misli su uz svu decu koja su možda bila žrtve. Još 2018. godine poslato je pismo londonskoj Metropolitanskoj policiji i službi zaduženoj za zaštitu kraljevske porodice i diplomata. To pismo mi je kasnije prosleđeno, a u njemu su bile navedene uznemirujuće optužbe protiv mog oca, uz napomenu da se slučaj istražuje", nastavila je Megan pa dodala:

"Nadam se da je sada jasno zašto sam se udaljila od oca i odlučila da mu ne dozvolim kontakt sa našom decom, uprkos tome što su pojedini mediji godinama iskrivljavali istinu. Postojao je samo jedan razlog: da ih zaštitim. Verovala sam da nadležne službe na isti način štite i druge porodice. Iako je ono što je sada otkriveno još mučnije nego što se moglo zamisliti, iskreno se nadam da će pravda biti zadovoljena. Sigurnost i zaštita nevine dece moraju ostati prioritet.”

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Megan je inače jedino zajedničko dete Tomasa Markla starijeg i Dorije Ragland, dok iz prvog braka sa Roslin Luvelas njen otac ima još sina Tomasa mlađeg i kćerku Samantu.

Detalji optužbi koje je izneo Tomas Markl mlađi

Tomas mlađi izjavio je za The Sun da je sporni materijal pronašao u četiri velike kutije, tvrdeći da su se u njima nalazile stotine, pa i hiljade fotografija koje prikazuju zlostavljanje dece. Navodi da je pronašao i snimke zlostavljanja devojčica mlađih od 11 godina, kao i 15-minutni snimak na starom očevom mobilnom telefonu.

"Na njegovom računaru nalazili su se brojni redovi sličica koje su vodile do najstrašnijih prizora zlostavljanja dece koje možete da zamislite. Bilo je to nešto najgore što sam ikada video", rekao je Tomas mlađi.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tvrdi i da je pronašao tri fotografije nagih devojčica, pri čemu mu se čini da je jedna od njih nastala u očevoj bivšoj kući u Meksiku. Prema pisanju britanskog lista, Tomas mlađi je pronašao i stare knjige ispunjene spornim fotografijama.

"Pozlilo mi je od onoga što sam video. Sve sam to slučajno pronašao i nisam znao šta da uradim. Odmah sam shvatio da je reč o nezakonitom materijalu i da bih mogao da završim u zatvoru na mnogo godina ako ne postupim kako treba. Osećao sam se izdano, besno i zgroženo. Shvatio sam da moram da ga prijavim", zaključio je on.

(Kurir.rs/Index)

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