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Beogradski sajam knjiga počinje danas i traje do 31. oktobra 2026. godine. Ovogodišnja manifestacija, koju bojkotuju veliki izdavači, održava se pod sloganom "Reči grade svet", sa idejom da se podseti na snagu koju reč ima u razumevanju stvarnosti. Nastup je potvrdilo 300 direktnih izlagača, a ukupno više od 700.

Dva dana za porodicu

Sajam knjiga otvoriće Dragan Jovanović Danilov, književnik i likovni kritičar, a u ime Tunisa, zemlje počasnog gosta, obratiće se Mabruk Manai, profesor, književni teoretičar i akademik.

- Programske i izlagačke celine ostale su nepromenjene. U Hali 2 je štand počasnog gosta ovogodišnjeg sajma - Tunisa, inostrani izlagači, nacionalne prezentacije, izdavači školske i stručne literature. U Hali 1 su domaći izlagači sa isključivo sopstvenim izdanjima, dok su u Hali 4 domaći i strani izdavači, državne institucije/ustanove (ministarstva, biblioteke) i izdavači iz oblasti religije i teologije, distributeri, kao i prodavci korišćenih i antikvarnih knjiga - naveo je Aleksandar Ivković, pomoćnik direktora Sektora komercijalnih poslova Beogradskog sajma.

Foto: Nemanja Nikolić



On je najavio da će specijalni gost Sajma knjiga biti Lordan Zafranović, režiser i autor mnogih igranih i dokumentarnih filmova.

- Dani za porodičnu posetu su ponedeljak i utorak, 26. i 27. oktobar, kad će, prema dosadašnjoj praksi, cela porodica s jednom ulaznicom moći da poseti manifestaciju.

Pored Tunisa, zemlje počasnog gosta, na 69. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga učestvuju sledeće zemlje: Belorusija, Bosna i Hercegovina (Republika Srpska), Grčka, Gruzija, Italija, Iran, Maroko, Nemačka, Rumunija, Rusija, Slovačka, Hrvatska i Crna Gora.

Školski dan je tradicionalno u četvrtak, 29. oktobra, kad će biti upriličena i dodela nagrada najuspešnijim izdavačima u već poznatim kategorijama.

Slađana Ilić, urednica programa 69. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, istakla je da je jedan od programskih fokusa ovogodišnjeg Sajma knjiga podsećanje na godišnjice koje ove godine obeležavaju srpsku književnost i kulturu: 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića, 150 godina od rođenja Milana Rakića, 150 godina od rođenja Borisava Stankovića, 100 godina od rođenja Pavla Ugrinova, 100 godina od rođenja i 10 godina od smrti Danila Nikolića, kao i 10 godina od smrti Radoslava Bratića.

Ljubomir Nenadović Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo



Program će obuhvatiti jubileje značajnih srpskih kulturnih ustanova: 200 godina od osnivanja Matice srpske, 100 godina od osnivanja Arhiva Vojvodine i 50 godina postojanja Zadužbine Ive Andrića.

Ovogodišnji Sajam knjiga pažnju usmerava i na stvaralaštvo najznačajnijih srpskih autora za decu, otvarajući prostor za razgovor o temama koje su važne kako stručnoj, tako i široj čitalačkoj javnosti. Među njima su "Književnost za decu u drugim umetničkim žanrovima" i razgovori s piscem Stefanom Mitićem Tićmijem, kao i "Između književnosti za decu i književnosti za odrasle", razgovori s književnikom Dejanom Aleksićem, navela je Ilićeva.

Savremeni autori

U fokusu programa Sajma biće i stvaralaštvo najsavremenijih srpskih stvaralaca - Zlate Kocić, Slavice Garonje, Dragana Jovanovića Danilova, Vojislava Karanovića i Gorana Gocića.