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Da li ste znali da nedostatak samo jednog minerala može imati dugoročne posledice po razvoj dečjeg mozga, sposobnost učenja i intelektualni potencijal?

Reč je o jodu – mineralu koji je našem organizmu potreban u veoma malim količinama, ali čija je uloga u rastu i razvoju dece izuzetno velika.

Dok roditelji veliku pažnju posvećuju vitaminima, kalcijumu i gvožđu, jod često ostaje u drugom planu. Međutim, naučna istraživanja pokazuju da je upravo dovoljan unos joda jedan od važnih preduslova za pravilan razvoj mozga i nervnog sistema.

Nauka potvrđuje: nedostatak joda može uticati na inteligenciju

Prema podacima UNICEF-a iz 2018. godine, gotovo 19 miliona novorođenčadi godišnje u svetu je izloženo riziku od oštećenja razvoja mozga usled nedostatka joda u najranijem periodu života.

Još upečatljiviji su rezultati naučnih istraživanja koja su upoređivala decu iz područja sa nedostatkom joda i onu iz područja sa odgovarajućim unosom ovog minerala.

Jod, element bez mirisa i ukusa, stoji na prvoj liniji odbrane naše štitne žlezd Foto: Shutterstock

Istraživanja Svetske zdravstvene organizacije pokazala su da su deca koja su odrastala u područjima sa dovoljno joda imala u proseku 6,9 do 10,2 IQ poena više od dece koja su živela u područjima sa nedostatkom joda.

Ovi podaci jasno pokazuju koliko je važno sprečiti nedostatak joda, posebno tokom trudnoće i ranog detinjstva, kada se mozak najintenzivnije razvija.

Zašto je jod toliko važan za dečji mozak?

Jod je neophodan za stvaranje hormona štitne žlezde, koji imaju važnu ulogu u rastu organizma, razvoju nervnog sistema i sazrevanju mozga.

Tokom trudnoće, organizam majke obezbeđuje jod potreban za razvoj bebe. Nakon rođenja, dovoljan unos ovog minerala ostaje važan, posebno u prvim godinama života.

Svetska zdravstvena organizacija posebno naglašava značaj odgovarajućeg unosa joda tokom trudnoće i ranog detinjstva, jer ozbiljan nedostatak u tom periodu može ostaviti trajne posledice po neurološki razvoj.

Svaki roditelj želi da svom detetu pruži najbolji početak u životu – da zdravo raste, lako uči, razvija svoje sposobnosti i ostvari svoje snove. Zato ne zaboravimo da velike stvari počinju malim koracima, a jedan od njih je i dovoljan unos joda – malog minerala od velikog značaja za budućnost naše dece.