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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem je ponovo bliska sa sinom Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 99. epizode

Dok Ajše pokušava da ponovo zavede sultana Murata, on odlučuje da se obračuna sa svima za koje sumnja da rade protiv njegove vlasti. Nakon što naredi proterivanje jezuitskih sveštenika i njihovih saradnika sa osmanskih teritorija, zaplena njihove imovine dodatno uznemirava trgovce i one koji su s njima poslovno povezani. Dok pojedini upozoravaju na moguće posledice ovakve odluke, Kosem podržava sinovljevu nameru i daje mu dragocen savet.

U međuvremenu, Murat omogućava princezi Fariji da se ponovo susretne sa majkom, ali način na koji rešava političke sukobe ne nailazi na njeno odobravanje. Njegova odluka da transilvanijski presto prepusti Đerđu Rakociju, koji je izdao Ištvana u zamenu za obećanu vlast, razočarava Fariju. Iako je sultan svestan njenih osećanja, smatra da i ona mora da snosi posledice svojih postupaka. Dok se njih dvoje sve više udaljavaju, Farija se suočava s teškim izborom između povratka u domovinu i ljubavi prema Muratu.

Murat je doveo Farijinu majku u palatu Foto: Promo

Dok se u palati nižu nove spletke, Gulbahar zahteva od Sinan-paše da joj otkrije svoje tajne i kako je povezan sa jezuitom Kornelijusom, kojeg je spasio progona. Istovremeno, princ Bajazit saznaje da njegova majka mora da se vrati u Amasiju, a Murat mu jasno stavlja do znanja da je to njegova odluka koja je konačna.

Ljubavne tajne dodatno komplikuju odnose na dvoru. Elanur saopštava princu Kasimu da je trudna, a njih dvoje strahuju da bi otkrivanje trudnoće moglo da ih košta života. Atike, s druge strane, priznaje da ima tajnu ljubav, ali odbija da sestri otkrije o kome je reč. Dok se pojedini stanovnici palate bore da sačuvaju svoje tajne, silahtar-aga pokušava da sakrije osećanja prema zabranjenoj ženi koja mu je osvojila srce, ne sluteći da bi njegove posete Ester mogle da izazovu sumnju i ljubomoru žene koja je zaljubljena u njega.

Sultan je odlučio da protera jezuite Foto: Promo

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