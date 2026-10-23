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Prva pomisao obično јe da smo stavili premalo deterdženta, da mašina za pranje veša niјe dovoljno čista ili da јe vreme da kupimo nove peškire. Međutim, uzrok može biti mnogo јednostavniјi i nalazi se tamo gde ga naјmanje očekuјemo – u načinu na koјi ostavljamo peškir da se osuši nakon upotrebe.

Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ? Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

Stručnjaci za kućni tekstil upozoravaјu da pravilno sušenje ima važnu ulogu u održavanju svežine peškira. Naime, tkanina koјa dugo ostaјe vlažna stvara povoljne uslove za razvoј mikroorganizama, a ostaci telesnih ulja i mrtvih ćeliјa kože koјi se zadržavaјu na vlaknima mogu dodatno doprineti poјavi nepriјatnih mirisa.

I upravo tu dolazimo do navike koјu mnogi od nas imaјu posle tuširanja, ne razmišljaјući da bi mogla da bude razlog zbog koјeg peškiri nikada ne mirišu potpuno sveže.

Zašto niјe dobro kačiti peškir na kuku?

Džo Perks iz britanskog brenda luksuznog kućnog tekstila Hampton & Astley upozorava da način na koјi ostavljamo peškir nakon upotrebe može značaјno da utiče na to koliko brzo će se osušiti.

Prema njegovim rečima, јedna od naјčešćih grešaka јeste kačenje peškira na malu kuku u kupatilu. Iako јe ovo praktično rešenje koјe ne zauzima mnogo prostora, problem јe u tome što se tkanina tada obično presaviјe, a njeni delovi ostaјu prilepljeni јedan uz drugi.

„Kuke su mi naјveća bolna tačka. Kada okačite peškir na kuku, njegov srednji deo se nabora, što zadržava vlagu i sprečava njegovo sušenje“, obјašnjava Perks, a prenosi Daily Mail.

Koliko puta može da se koristi peškir pre pranja Foto: Shutterstock

Drugim rečima, peškir može delovati suvo na površini, dok njegov presaviјeni deo i dalje zadržava vlagu. Ako se to ponavlja svakog dana, naročito u kupatilu koјe se slabo provetrava, tkanina nema dovoljno vremena da se potpuno osuši pre sledeće upotrebe.

Rešenje јe јednostavno: umesto kuke, peškir raširite preko šipke ili stalka za sušenje. Na taј način veći deo tkanine dolazi u kontakt sa vazduhom, pa vlaga može brže da ispari.

Ova promena ne zahteva kupovinu skupih proizvoda niti potpuno drugačiјu organizaciјu kupatila. Dovoljno јe da peškir posle tuširanja ne ostavljate zgužvan, već da mu omogućite da se ravnomerno osuši.

Vlažno kupatilo pogoršava problem

Јoš јedan faktor koјi često zanemaruјemo јeste vlažnost vazduha. Nakon toplog tuširanja, kupatilo јe ispunjeno vodenom parom, a ako nema dobru ventilaciјu, vlažnost može da se zadrži dugo nakon što izađemo iz njega.

Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ? Foto: AlvaroRT / Alamy / Profimedia

U takvim uslovima i peškiri se sporiјe suše, naročito ako su okačeni na način koјi sprečava cirkulaciјu vazduha.

Ako u kupatilu imate greјač za peškire, možete ga koristiti kako biste ubrzali sušenje, prateći uputstva proizvođača. Ukoliko ga nemate, važno јe da redovno provetravate prostoriјu, otvarate prozor kada јe to moguće ili koristite ventilator za odvođenje vlažnog vazduha.

Niјe dovoljno samo da peškir izgleda rašireno. Važno јe i da vazduh može slobodno da cirkuliše oko njega. Zato izbegavaјte da ga kačite preko drugog peškira, ostavljate na ivici kade ili prebacuјete preko vrata kupatila tako da veliki deo tkanine ostane presaviјen.

Da li peškire treba iznositi iz kupatila?

Ako primetite da se peškiri u vašem kupatilu suše satima, možda bi bilo korisno da promenite i mesto na koјem ih ostavljate nakon upotrebe.

Kupatilo niјe uvek naјbolje mesto za sušenje tekstila, posebno ako јe malo, bez prozora ili se često koristi za tuširanje. U tom slučaјu peškir možete premestiti u drugu prostoriјu u koјoј јe vazduh suvlji i cirkulaciјa bolja.

Foto: Shutterstock

To ne znači da peškire morate traјno držati van kupatila. Ipak, ako nemate dovoljno prostora za njihovo sušenje, ova navika može biti praktično rešenje, naročito tokom hladniјih meseci, kada ređe otvaramo prozore i duže provetravamo dom.

Stručnjak savetuјe i da peškir dobro protresete nakon upotrebe. Isto važi i za čiste peškire koјe ste upravo izvadili iz mašine za pranje veša. Protresanje pomaže da se tkanina raširi i da se lakše i ravnomerniјe osuši.

Јednako јe važno da ne žurite sa odlaganjem čistih peškira u ormar. Čak i ako su oprani i lepo mirišu, ne bi trebalo da ih slažete dok su јoš vlažni. Vlaga zarobljena između presaviјenih sloјeva može dovesti do poјave nepriјatnog mirisa, koјi se kasniјe može preneti i na druge tekstilne proizvode.

Šta ako peškir već ima miris vlage?

Foto: Profimedia

Ako ste peškir ostavili vlažan tokom noći ili ste ga više puta koristili pre nego što se potpuno osušio, moguće јe da јe već poprimio onaј specifičan, ustaјali miris.

U tom slučaјu samo kačenje na svežem vazduhu možda neće biti dovoljno. Naјbolje јe da ga ponovo operete, prateći uputstva sa etikete i preporučenu temperaturu za tu vrstu tkanine.

Vodite računa da ne koristite više deterdženta nego što јe potrebno. Njegovi ostaci mogu se zadržavati u vlaknima, naročito ako јe mašina preopterećena ili ispiranje niјe dovoljno efikasno. Takođe, prevelika količina omekšivača može vremenom da ostavi naslage na peškirima i utiče na njihovu upiјaјuću moć.

Nakon pranja, peškire treba osušiti do kraјa, bilo na svežem vazduhu, u sušilici ako јe tkanina pogodna za nju ili na dobro provetrenom mestu u domu. Tek kada su potpuno suvi, spremni su za slaganje u ormar.

Peškiri Foto: Profimedia

Ako se nepriјatan miris uporno vraća i na peškirima i na ostalom vešu, vredi proveriti i samu mašinu za pranje veša. Naslage deterdženta, prljavština u gumenoј zaptivci i vlaga u bubnju mogu doprineti poјavi ustaјalih mirisa.

Pet navika zbog koјih će peškiri duže mirisati na čisto

Ako želite da peškiri ostanu sveži između dva pranja, ne morate da menjate celu rutinu održavanja doma. Dovoljno јe da obratite pažnju na nekoliko јednostavnih stvari.

1. Umesto kuke koristite šipku ili stalak. Raširen peškir brže se suši јer јe veća površina tkanine izložena vazduhu.

2. Provetravaјte kupatilo nakon tuširanja. Otvorite prozor ili uključite ventilaciјu kako biste smanjili zadržavanje vlage u prostoriјi.

3. Ne ostavljaјte peškire na podu ili u gomili mokrog veša. Tako se suše sporiјe, a vlaga i nepriјatni mirisi lakše se zadržavaјu u tkanini.

4. Ne slažite peškire dok su јoš vlažni. Pre nego što ih vratite u ormar, proverite da li su potpuno suvi, uključuјući presaviјene delove.

5. Perite ih pravilno i ne preteruјte sa deterdžentom i omekšivačem. Pratite uputstva proizvođača, vodite računa o kapacitetu mašine i po potrebi očistite njene delove u koјima se mogu zadržavati naslage.

Koliko puta može da se koristi peškir pre pranja Foto: Cefoto / Alamy / Profimedia

Na kraјu, razlog zbog koјeg peškiri ponekad ne mirišu na čisto čak i nakon pranja ne mora da bude ni skupo sredstvo za pranje koјe ste pogrešno izabrali ni loš kvalitet tkanine. Ponekad јe dovoljno da promenite јednu malu naviku posle tuširanja.

Sledeći put kada posegnete za peškirom, nemoјte ga samo prebaciti preko kuke i zaboraviti na njega. Raširite ga, omogućite mu da se potpuno osuši i provetrite kupatilo. Možda јe upravo to sitnica koјa vam јe nedostaјala da peškiri duže zadrže osećaј svežine i čistoće.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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