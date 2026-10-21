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Džastin Timberlejk i Džesika Bilne pojavljuju se često zajedno na glamuroznim holivudskim događajima, ali ovoga puta napravili su izuzetak. Poznati supružnici zablistali su na crvenom tepihu šeste godišnje svečanosti Academy Museum Gala u Los Anđelesu, a svojim usklađenim modnim izdanjima privukli su veliku pažnju.

Pevač i glumica stigli su na događaj održan 17. oktobra u Muzeju filmske umetnosti Akademije, gde su pozirali okupljenim fotografima. Za ovu posebnu priliku oboje su odabrali crnu boju, ali ju je svako interpretirao na svoj način.

Pogledajte u galeriji kako su izgledali:

1/5 Vidi galeriju Džastin Timberlejk, Džesika Bil u Muzeju filmske umetnosti Akademije u Los Anđelesu Foto: LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džesika Bil privukla pažnju dramatičnom haljinom

Džesika Bil, koja je u martu proslavila 44. rođendan, za svečanu veče odabrala je raskošnu crnu baršunastu haljinu modne kuće Tamara Ralf, iz kolekcije visoke mode za jesen 2026. Haljina je privlačila pažnju visokim prorezom koji je otkrivao nogu, ali i upečatljivim detaljima od perja oko vrata i ruku. Dramatičan kroj dodatno je naglašavao njenu figuru, dok je dugi šlep doprinosio utisku holivudskog glamura.

Posebno zanimljiv bio je zadnji deo kreacije, ukrašen lancima optočenim kristalima i biserima, koji su se isprepletali preko otvorenih leđa. Glumica je izdanje upotpunila crnim salonkama, dijamantskim nakitom modne kuće Šopar i elegantno podignutom kosom, dok je šminku zadržala u nežnim tonovima. Ni njen suprug nije zaostajao kada je reč o modnom izboru.

Džastin Timberlejk, Džesika Bil u Muzeju filmske umetnosti Akademije u Los Anđelesu Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džastin Timberlejk ostao veran klasičnoj eleganciji

45-godišnji muzičar za ovu priliku odabrao je crno odelo sa dvorednim kopčanjem i diskretnim uzorkom, koje je kombinovao sa tamnom košuljom i kravatom. Poseban detalj njegovog izdanja bio je svetlucavi broš na reveru sa crvenim kamenom, a kombinaciju je zaokružio zatamnjenim naočarima za sunce i elegantnim crnim cipelama.

Zajedno su stvorili skladan modni utisak, a njihovo pojavljivanje bilo je posebno zanimljivo jer javnost poslednjih godina nema priliku da ih često vidi na crvenom tepihu.

Nedavno su proslavili 14 godina braka

Njihov zajednički izlazak usledio je nedugo nakon što su obeležili 14. godišnjicu braka, koju su proslavili početkom oktobra. Timberlejk je tim povodom na Instagramu podelio nekoliko dosad neobjavljenih porodičnih fotografija i supruzi uputio emotivne reči, piše E! News.

Nazvao ju je svojom omiljenom osobom u svakom životu, a uz jednu od fotografija poručio da je iza njih 14 godina braka te da se raduje svemu što ih još očekuje. Ni Džesika Bil nije propustila da obeleži važan datum. Objavila je zajedničke fotografije i suprugu uputila ljubavnu poruku, istakavši i koliko ceni njegovu ulogu oca.

Par je u vezi od 2007. godine, a venčali su se u oktobru 2012. godine. Zajedno imaju dvojicu sinova, 11-godišnjeg Silasa i šestogodišnjeg Finijasa, koje uglavnom nastoje da drže podalje od javnosti.

(Kurir.rs/Tportal)

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