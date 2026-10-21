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Izvadite čaše iz mašine za sudove, a one umesto da blistaju, izgledaju kao da su upravo izvađene iz prljave sudopere... Na staklu ostaju bele fleke, mutan sloj ili sitne naslage koje ni novo pranje ne uspeva da ukloni... Ako vam se ovo dešava, nije nužno problem u tableti za pranje.

Tvrda voda može da ostavi mineralne naslage na staklu, pa čaše posle pranja izgledaju kao da su prljave. U tom slučaju može da pomogne običan limuntus, odnosno limunska kiselina. Ipak, pre nego što ga ubacite u mašinu, postoji nekoliko stvari koje treba proveriti.

Prvo utvrdite da li je zaista u pitanju kamenac

Najjednostavniji način je da na meku krpu stavite malo alkoholnog sirćeta i nežno prebrišete deo mutne čaše. Ako se bela naslaga povuče i staklo ponovo postane prozirno, vrlo je moguće da gledate mineralni talog koji je ostavila tvrda voda. Ako se mutan izgled ne menja, problem može biti ozbiljniji. Staklo ponekad može da pretrpi trajno oštećenje koje se ne može ukloniti sredstvom protiv kamenca.

Prebrišite čašu alkoholnim sirćetom Foto: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Limunska kiselina može da rastvara mineralne naslage, zbog čega se koristi u proizvodima za uklanjanje kamenca. Ako želite da je upotrebite za čišćenje mašine za sudove, najpre proverite uputstvo proizvođača svog modela. Nisu sve mašine predviđene za čišćenje na isti način, pa nije dobro nasumično sipati limuntus u uređaj niti povećavati količinu u nadi da će efekat biti bolji.

Ako je upotreba limunske kiseline dozvoljena, mašina treba da bude prazna, a program i količinu sredstva odredite prema preporuci proizvođača.

Pre čišćenja proverite filter

Pre nego što pokrenete program za čišćenje, izvadite filter na dnu mašine i operite ga prema uputstvu.

U njemu se skupljaju ostaci hrane i druge nečistoće, pa zapušen filter može da utiče na kvalitet pranja. Nema mnogo smisla dodavati novo sredstvo za čišćenje ako je osnovni problem u tome što mašina nije pravilno održavana.

Limuntus Foto: Shutterstock

Proverite i so za mašinu

Ako živite u području sa tvrdom vodom, važno je proveriti da li u mašini ima dovoljno soli i da li je podešavanje tvrdoće vode pravilno. So za mašinu i limuntus nemaju istu ulogu, prenosi Ona. So pomaže sistemu za omekšavanje vode tokom pranja, dok se limunska kiselina koristi za uklanjanje već nastalih mineralnih naslaga.

Zato limuntus nije zamena za redovno korišćenje soli ako je vašoj mašini ona potrebna.

Ako se bele mrlje vraćaju, proverite još nekoliko stvari

Čaše mogu ponovo postati mutne i ako mašina nije pravilno podešena ili napunjena. Nemojte pretrpavati korpu, jer voda i sredstvo za pranje tada teže dopiru do svih površina. Proverite i da li imate dovoljno sredstva za ispiranje i da li je program koji koristite odgovarajući za posuđe.

Nemojte pretrpavati mašinu za sudove Foto: Olena Ivanova / Panthermedia / Profimedia

Za osetljive čaše posebno je važno proveriti da li su uopšte predviđene za pranje u mašini. Visoke temperature, jaki deterdženti i često pranje mogu vremenom doprineti oštećenju stakla.

Ako se bela naslaga lako skida sirćetom ili odgovarajućim sredstvom protiv kamenca, verovatnije je da je reč o naslagama koje možete ukloniti.

Ako čaša ostaje mutna čak i nakon uklanjanja naslaga, nemojte je iznova ribati i dodavati sve jača sredstva. Moguće je da je staklo već trajno oštećeno.

Zato je kod mutnih čaša najvažnije prvo otkriti da li gledate kamenac ili oštećeno staklo. Ako je problem u tvrdoj vodi, redovno održavanje mašine, odgovarajuća količina soli i sredstva za ispiranje mogu pomoći da se bele fleke ne vraćaju posle svakog pranja.

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