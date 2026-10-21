Šarmantan i 11 godina mlađi: Džej Lo je za ovog kolegu rekla da se najbolje ljubi, a sada je i uhvaćena s njim
- Dženifer Lopez i Bret Goldstin ponovo su pokrenuli glasine o romansi, nakon što su viđeni zajedno na zabavi i otišli istim automobilom.
- Izvori tvrde da se već neko vreme viđaju i da imaju ležeran odnos, ali se za sada nisu oglašavali.
Iako smo već svedočili glasinama o njihovoj vezi, Dženifer Lopez i njen partner iz filma "Office Romance", glumac Bret Goldstin, ponovo su podstakli šuškanja o tome da su započeli romansu, što prenosi Page Six.
Kako tvrde izvori, njih dvoje se viđaju već neko vreme i trenutno imaju "ležeran" odnos. Prošli put su demantovali navode o romansi, a za sada se još nisu oglašavali.
Nove glasine podstaklo je to što su viđeni kako dolaze na jednu zabavu i s nje odlaze u istom automobilu, iako su na mesto događaja došli odvojeno.
Izvor za Page Six tvrdi i da obožavaju da provode vreme zajedno.
"Jedna stvar koja im je zajednička jeste to da oboje uživaju u izlascima na zabave i u restorane. Za razliku od njenog bivšeg Bena Afleka, koji je uvek imao namršten izraz lica kad bi negde izašli", kaže izvor.
Pogledajte u galeriji fotografije Dženifer Lopez i Bena Afleka:
Dženifer Lopez i Bret Goldstin bili su profesionalni na snimanju, ali njihova hemija je bila očigledna, pisali su ranije američki mediji. Da stvar bude još intrigantnija, Dženifer je izjavila da se Bret "najbolje ljubi".
"Upravo sam snimila film sa Bretom Goldstinom i rekla bih da se on najbolje ljubi", izjavila je ranije u emisiji "Watch What Happens Live with Endi Cohen".
(Kurir.rs/Superžena)
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