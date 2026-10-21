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Iako smo već svedočili glasinama o njihovoj vezi, Dženifer Lopez i njen partner iz filma "Office Romance", glumac Bret Goldstin, ponovo su podstakli šuškanja o tome da su započeli romansu, što prenosi Page Six.

Kako tvrde izvori, njih dvoje se viđaju već neko vreme i trenutno imaju "ležeran" odnos. Prošli put su demantovali navode o romansi, a za sada se još nisu oglašavali.

Bret Goldstin, Dženifer Lopez
Bret i Džej Lo Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nove glasine podstaklo je to što su viđeni kako dolaze na jednu zabavu i s nje odlaze u istom automobilu, iako su na mesto događaja došli odvojeno.

Izvor za Page Six tvrdi i da obožavaju da provode vreme zajedno.

Bret Goldstin
Bret Goldstin Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Jedna stvar koja im je zajednička jeste to da oboje uživaju u izlascima na zabave i u restorane. Za razliku od njenog bivšeg Bena Afleka, koji je uvek imao namršten izraz lica kad bi negde izašli", kaže izvor.

Pogledajte u galeriji fotografije Dženifer Lopez i Bena Afleka:

Dženifer Lopez i Ben Aflek odredili konačan datum razvoda Foto: BlueLoveImages /LAGOSSIPTV / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Dženifer Lopez i Bret Goldstin bili su profesionalni na snimanju, ali njihova hemija je bila očigledna, pisali su ranije američki mediji. Da stvar bude još intrigantnija, Dženifer je izjavila da se Bret "najbolje ljubi".

Bret Goldstin, Dženifer Lopez
Bred Golstin i Džej Lo Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

"Upravo sam snimila film sa Bretom Goldstinom i rekla bih da se on najbolje ljubi", izjavila je ranije u emisiji "Watch What Happens Live with Endi Cohen".

(Kurir.rs/Superžena)

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 VIDEO: Kako Dženifer Lopez stavlja crveni karmin

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Kako Dženifer Lopez stavlja crveni karmin Izvor: Instagram/jlo