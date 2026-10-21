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Voleli je ili ne, jedna stvar je nesporna - Kim Kardašijan je danas jedna od najmoćnijih, najuticajnijih i najbogatijih figura globalne pop-kulture i Holivuda.

Kim Kardašijan i Paris Hilton Foto: Printskrin/Instagram

Njena karijera, međutim, nosi jednu od najneobičnijih transformacija u istoriji šou-biznisa. Na samom početku, javnost ju je percipirala tek kao "potrčka" i asistentkinju tadašnje kraljice skandala Paris Hilton, da bi nedugo zatim dospela u žižu svetske pažnje zbog intimnog snimka za koji mnogi i danas smatraju da je bio njen glavni ulazni pasoš u svet slavnih.

Pogledajte u galeriji fotografije Kim Kardašijan sa decom:

1/6 Vidi galeriju Kim Kardašijan sa decom Foto: printscreen/instagram/kimkardashian, Printscreen//Instagram/kimkardashian

Iako su joj mnogi predviđali samo "petnaest minuta slave", Kim je taj skandal pretvorila u imperiju vrednu milijarde, daleko nadmašivši sve koji su u njoj videli samo prolaznu senzaciju.

Danas medijske stupce nastavlja da puni poslovnim poduhvatima, ali i skandalima i pričama o emotivnom životu. Nakon niza javnih ljubavnih brodoloma i bračnih izazova, čini se da je Kim pronašla mir i novu stabilnost pored sedmostrukog šampiona Formule 1, Luisa Hamiltona.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa Hamiltonom:

1/5 Vidi galeriju Luis Hamilton i Kim Karadašijan na Superboulu Foto: TV capture via The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

No, da bi se razumelo kako je stigla do mirne luke sa jednim od najuspešnijih sportista sveta, neophodno je vratiti se na sam početak i sagledati sva turbulentna ljubavna poglavlja koja su joj prethodila

Prvi brak i "da" pod dejstvom ekstazija

Dejmon Tomas (2000-2003)

Prvi brak Kim Kardašijan bio je sa muzičkim producentom Dejmonom Tomasom, za koga se tajno udala u Las Vegasu sa samo 19 godina. Njen brak sa skoro deceniju starijim Tomasom trajao je tri godine, nakon čega je on podneo zahtev za razvod.

Iako su bili zajedno pre nego što je stekla svetsku slavu, Kim se kasnije u rijalitiju "Keeping up with the Kardashians" prisetila tog perioda kao svoje "divlje faze", otkrivši i da je pod dejstvom ekstazija otišla pred oltar. Par se razdvojio 2003, a brak je zvanično okončan godinu dana kasnije.

Velika ljubav i afera po*no snimak

Rej Džej (2004-2006)

Nakon razvoda od prvog supruga, Kim je 2003. započela vezu sa muzičarem Rejom Džejem, koga je upoznala dok je radila kao stilistkinja njegove sestre Brendi. Njihova turbulentna trogodišnja veza obeležila je same početke njene karijere.

Godinu dana nakon raskida, 2007. godine, u javnost je procureo njihov intimni snimak u izdanju kuće Vivid Entertejnment, koju je Kim potom tužila.

Kako je njena slava rasla, Rej Džej je u više navrata javno govorio o njoj, zbog čega ga je Kim 2018. godine na Tviteru nazvala "patološkim lažovom". Rej Džej je javno potvrdio i ono što su mnogi sumnjali - upravo je Kris Džener, majka Kim, iskoristila skandal i prodala ga kako bi pokrenula ćerkinu slavu.

Kris Džener Foto: Jeffrey Mayer/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Veza sa bivšim drugarice i zvanje paparaca

Nik Laši (2006)

Kim je 2006. kratko povezivana sa pevačem Nikom Lašejem, ubrzo nakon njegovog razvoda od Džesike Simpson sa kojom je, navodno, bila dobra drugarica. Paparaci su ih fotografisali na sastanku u bioskopu, gde su gledali "Da Vinčijev kod".

Gostujući godinama kasnije u emisiji "Watch What Happens Live", Laši se prisetio tog izlaska: "Na pola filma je otišla do toaleta, a kad smo izlazili iz bioskopa, dočekalo nas je bar 25 paparaca. Tako da mislim da su u toj našoj maloj avanturi u igri bile i neke druge stvari."

Smuvala i najveću ljubav Maraje Keri

Nik Kenon (2006-2007)

Krajem 2006. godine, Kim je počela da se zabavlja sa Nikom Kanonom (bivšim Maraje Keri sa kojim je dobila blizance), kojeg je upoznala godinama ranije na snimanju serije "Moesha" gde je radila kao stilistkinja.

Iako je 2007. za magazin "Kompleks" izjavila da ona i Kanon "nikada nisu bili pravi par", on je tokom godina više puta govorio o njihovoj romansi.

U intervjuu iz 2014. godine, Kanon se našalio da se uvek nađe u problemu kada priča o vremenu provedenom sa njom. "Ona je sjajna devojka, a njena porodica je jedna od najneverovatnijih koje sam upoznao u životu", rekao je tada.

NFL zvezda je vukla za nos

Redži Buš (2007-2010)

Ljubitelji ranih sezona rijalitija "Keeping up with the Kardashians" sigurno se sećaju njene veze sa NFL zvezdom Redžijem Bušom. Počeli su da se zabavljaju 2007. godine, a njihova romansa ubrzo je postala jedna od glavnih tema emisije.

Održavanje veze na daljinu dok je Buš igrao za Nju Orleans Sejntse pokazalo se kao veliki izazov, pa su ih gusti rasporedi 2009. doveli do raskida. Iako su se ubrzo pomirili, naredne, 2010. godine, definitivno su stavili tačku na svoju vezu, a mnogi su stekli utisak da ju je Buš "vukao za nos" sve vreme i zavlačio.

Lečila "rane" od Buša sa kolegom

Majls Ostin (2010)

Nakon raskida sa Bušom, Kim se u leto 2010. kratko zabavljala sa igračem Dalas Kaubojsa, Majlsom Ostinom.

Međutim, već u septembru veza je puca usled razdvojenosti. Izvor je za magazin Pipl potvrdio da je odluka bila obostrana, rekavši: "Nema tu nikakve velike drame, jednostavno ih je udaljila kilometraža."

Smuvala bivšeg Hale Beri

Gabrijel Obri (2010)

Krajem 2010. godine, Kim se zabavljala sa manekenom Gabrijelom Obrijem, koji se nedugo pre toga rastao od Hali Beri.

Gabrijel Obri Foto: Profimedia

Iako je veza trajala svega nekoliko meseci, u novembru su zajedno viđeni na utakmici Lejkersa, a Obri je za Dan zahvalnosti upoznao i celu porodicu Kardašijan. Ipak, već u decembru svako je otišao na svoju stranu.

Brak od 72 dana

Kris Hampfri (2010—2011)

Nakon kraće romanse sa Obrijem, Kim je u decembru 2010. započela vezu sa NBA košarkašem Krisom Hamfrijem. Njihov odnos brzo je napredovao pred kamerama porodičnog rijalitija, pa ju je Kris zaprosio posle samo šest meseci.

Venčali su se 20. avgusta 2011. na raskošnoj ceremoniji u Kaliforniji, koja je prikazana u dvodelnom TV specijalu "Kimino venčanje iz bajke". Ipak, gledaoci su ubrzo u emisiji mogli da primete sve veće tenzije među njima.

Svega 72 dana nakon izgovaranja sudbonosnog "da", Kim je podnela zahtev za razvod zbog "nepromenljivih razlika", poručivši fanovima da odluka nije bila laka i da se nadala da će brak trajati zauvek. Hamfri je potom tražio poništenje braka optuživši je za prevaru, što je dovelo do burne pravne borbe koja je okončana tek 2013. godine.

Brak sa Kenjeom i skandalozan kraj

Kanje Vest (2012-2021)

Kim Kardašijan i Kanje Vest upoznali su se početkom 2000-ih dok je ona radila kao stilistkinja, ali su godinama ostali samo prijatelji. Kanje je kasnije priznao da je 2011. kupio mobilni telefon samo kako bi je ubedio da se ne udaje za Krisa Hamfrija. Čim se taj brak raspao, Kim je otputovala na Kanjeovu reviju u Pariz, gde se, kako sama kaže, "ludo zaljubila".

Kim i Kanje Foto: Profimedia

Ubrzo su započeli vezu i krajem 2012. objavili da čekaju prvo dete - kćerku Nort, rođenu u junu 2013. Iste godine, Kanje je kasnije zakupio stadion u San Francisku kako bi je zaprosio, a u maju 2014. venčali su se u Firenci. Tokom braka dobili su četvoro dece: Nort, Senta, Čikago i Psalma.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala njena venčanica:

1/6 Vidi galeriju Venčanica Kim Kardašijan u kojoj se udala za Kanja Vesta Foto: Profimedia

Par se čak i krstio u, kako se tada pisalo, pravoslavnom hramu u Jermeniji, ali je bitno napomenuti da su Jeremeni monofiziti. Vera je isprva bila jako bitna u njihovom odnosu, a Kim ga je podržavala i kada je Kanje osnovao svoju crkvu. No, pred kraj njihove veze stvari su se promenile, a Kim su kasnije javno prozivali zbog satanističkih simbola koje je koristila u kampanjama, te čak i prozivali da je "lažna hrišćanka" i "lažna pravoslavka".

Inače, problemi u braku Kim i Kanjea počeli su 2020. usled reperovih mentalnih izazova i ekscesa tokom predsedničke kampanje. Iako je Kim javno tražila razumevanje za njegov bipolarni poremećaj i pokušavala da spase brak, u februaru 2021. podnela je zahtev za razvod, koji je okončan krajem 2022. Kasnije je istakla da odlazi bez krivice jer je učinila sve što je bilo u njenoj moći.

Gostujući u podkastu "Call Her Daddy" 2025. godine, Kim je otkrila da sama odgaja decu i da ih Kanje nije video mesecima, naglasivši da mu nikada ne brani viđanje, ali da primarno štiti dobrobit svoje dece.

Smuvala klinca koji menja slavne žene ko čarape

Pit Dejvidson (2021-2022)

Prva javna veza Kim Kardašijan nakon razvoda od Kanjea bila je sa holivudskim zavodnikom, Pitom Deividsonom. Fanovi su bili šokirani vestima da se viđa sa zvezdom emisije "Saturday Night Live", koji je pre nje bio u vezama sa Arijanom Grande, Kejt Bekinsejl, Kajom Gerber i drugim poznatim damama.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa Dejviconom:

1/4 Vidi galeriju Kim Kardašijan i Pit Dejvidson, Met Gala 2022 Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Njihova romansa planula je nakon što je Kim vodila epizodu emisije SNL u oktobru 2021. godine, gde su u skeču o Aladinu i Džasmin razmenili poljubac. Kim je kasnije otkrila da je ona napravila prvi korak i da je tražila samo nešto neobavezno, ne očekujući da će se razviti prava veza.

Njihov odnos trajao je oko devet meseci, a zajedno su se pojavljivali na prestižnim događajima poput Met Gale 2022. godine. Komičar joj je posvetio čak i nekoliko tetovaža. Ipak, u avgustu 2022. su se razišli, a kao razlog su naveli pretrpane rasporede i to što je veza jednostavno spontano došla do svog kraja.

Veza koja nikoga nije zanimala

Odel Bekam Džunior (2023-2024)

Iako nikada nisu zvanično uslikani zajedno, mediji su u septembru 2023. objavili da se Kim viđa sa NFL zvezdom Odelom Bekamom Džuniorom. Dodatna šuškanja podgrejala je njena pojava na njegovom 31. rođendanu u novembru iste godine.

Odel Bekam Džunior Foto: ALEXJR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ipak, nijedno od njih dvoje nije javno komentarisalo ove navode, a već u aprilu 2024. priča je utihnula i veza se navodno sama od sebe ugasila.

Nakon ovog odnosa, Kim je u više navrata bila zagonetna o svom ljubavnom životu, ali do Hamiltona nijednog partnera nije želela da predstavi javnosti.

VIDEO: Kim Kardašijan