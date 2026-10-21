Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan saopštava Fariji odluku o njenoj sudbini Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 97. epizode

Dok sultan Murat saopštava princezi Fariji odluku o njenoj sudbini, u na sultaniju Kosem u njenom vakufu, dok je hranila siromašne, događa se napad. Teško povređena sultanija nestaje, a njena porodica očajnički pokušava da sazna gde je odvedena i da li je još živa. Prinčevi Bajazit i Kasim ne žele da čekaju vesti iz dvora, već kreću u potragu uprkos upozorenjima da je njihov izlazak opasan dok sultan Murat nije u prestonici.

U međuvremenu, Murat saznaje da je Kosem teško ranjena i nestala. Odmah prekida sve druge aktivnosti i naređuje da se zatvore gradski izlazi i luke kako napadači ne bi mogli da pobegnu. Međutim, potraga ne daje rezultate, a odsustvo bilo kakvih vesti sve više zabrinjava one koji čekaju u palati. Dok se svi mole da se Kosem vrati živa i zdrava, sumnje i strah počinju da narušavaju mir na dvoru.

Napad na Kosem dogodio se u njenom vakufu Foto: umut volkan kincir

Sinan-paša obaveštava sultaniju Gulbahar da je jedan od spahijskih izdajnika uhvaćen i da bi tokom ispitivanja mogao da otkrije njegovu umešanost u napad. Sinan-pašom joj priznaje da je napad na Kosem povezan s njegovim planovima da pomogne Bajazitu i traži od nje da ukloni zarobljenika pre nego što progovori. Gulbahar mora da odluči koliko je daleko spremna da ode kako bi sačuvala svog saveznika i njihove tajne.

Dok Murat i njegovi ljudi nastavljaju potragu, u njihovoj blizini izbija požar, zbog čega sultanovi stražari hitno pokušavaju da ga zaštite. U palati, Gevherhan teško podnosi neizvesnost i strahuje da bi mogla da izgubi majku, dok silahtar-aga pokušava da joj pruži utehu. U međuvremenu, Gulbahar poziva devojku iz harema koja joj služi i poverava joj opasan zadatak, upozoravajući je da bi mogao da je košta života.

Kosemina deca su zabrinuta za svoju majku Foto: Promo

Bonus video: