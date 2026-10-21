Kako naterati vozače da uspore? Stručnjak pronašao savršeno rešenje, mnogi vozači će se prestraviti
- Stručnjak Marko te Bromelstret predlaže da se ulice projektuju tako da vozači zbog straha od oštećenja automobila sami uspore.
- Umesto novih znakova i radara, rešenje su sužene trake, prepreke i elementi koji vizuelno smanjuju prostor za prolaz.
- Cilj nije kazna, već ambijent u kome je sporija vožnja najlogičniji izbor, uz pažljivo planiranje za hitne službe i pešake.
Klasične mere poput usporivača brzine, nadzornih kamera i saobraćajne signalizacije godinama se primenjuju kako bi se usporila vozila na putevima. Ipak, noviji koncepti usmereni su na jedan sasvim drugačiji psihološki mehanizam koji pokreće većinu vozača - bojazan od oštećenja sopstvenog vozila.
Ovu logiku izneo je na mreži LinkedIn Marko te Bromelstret, stručnjak prepoznatljiv po svojim analizama u domenu urbane mobilnosti i saobraćajnog projektovanja. Njegovo zapažanje privuklo je značajnu pažnju javnosti jer predlaže jednostavnu redefinisanje prostora: umesto da se nagomilavaju novi znakovi ili radari, same saobraćajnice treba projektovati tako da prirodno navode vozače na sporije kretanje.
Suština ove zamisli počiva na proceni samih vozača: kada primete da je prolazak tesan i da postoji rizik od oštećenja karoserije, oni će spontano smanjiti brzinu i posvetiti veću pažnju vožnji.
Efikasnije od kazne
Pomenuto rešenje direktno se oslanja na subjektivni doživljaj prostora iz ugla vozača. Kada se nalaze na širokoj i nepreglednoj deonici, vozači stiču osećaj povećane bezbednosti pa skreću ka bržoj vožnji, čak i na mestima gde su propisana stroga ograničenja.
Nasuprot tome, uski prolazi sa preprekama pokraj puta automatski podižu nivo opreza. U takvim okolnostima ključni motiv za usporavanje nije strah od novčane kazne, već jasna želja da se izbegne ogrebotina ili udarac.
Dodatno, istraživanja ukazuju da mnogi vozači ne procenjuju potpuno tačno dimenzije svog vozila. Često imaju utisak da im je automobil širi nego što zapravo jeste, zbog čega im i uobičajeno široke trake deluju skučeno, što ih dodatno podstiče da skinu nogu sa gasa.
Dizajn saobraćajnica
Savremeni urbanizam već uveliko razvija pristupe gde se saobraćaj ne usporava isključivo restrikcijama, već samom arhitekturom kolovoza. Reč je o merama poput sužavanja voznih traka, specifičnog pozicioniranja parking mesta, sadnje drvoreda ili postavljanja elemenata koji vizuelno smanjuju prostor za prolaz.
Namera ovih rešenja nije stvaranje zastoja niti povećanje rizika od udesa, već oblikovanje ambijenta u kom je sporija vožnja najlogičniji i najsigurniji izbor. Razume se, ovakve deonice moraju se projektovati izuzetno pažljivo kako bi se osigurao nesmetan prolaz za vozila hitne pomoći, dostavu, bicikliste i pešake, jer ova rešenja nisu primenljiva na svim tipovima puteva.
Uprkos tome, razmišljanje koje je te Bromelstret pokrenuo ostavlja važno pitanje: ukoliko saobraćajni znaci često nemaju željen efekat, da li je zabrinutost za sopstveni automobil ipak najdelotvornija prepreka brzanoj vožnji?
Pogledajte video: Najnovija epizoda emisije Auto