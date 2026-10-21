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Jedan znak horoskopa dugo je nosio teret koji drugima nije pokazivao. Za njega 2027. nije samo još jedna godina u kalendaru. Pred njim se otvara mogućnost za promene koje je dugo čekao. Novac, ljubav i lični mir mogli bi postepeno da se vrate u njegov život.

Proverite da li je i vaš znak među onima kojima 2027. donosi novi početak.

Ovan nakon teških godina: Zašto baš sada sve kreće

Foto: Shutterstock

Ovan je taj znak. Od marta 2023. do februara 2026. Saturn je prolazio kroz Ribe. U astrologiji se ovaj period povezuje s unutrašnjim teretom, skrivenim brigama i završavanjem starih životnih ciklusa. Mnogi Ovnovi imali su osećaj da daju više nego što dobijaju. Njihov trud često nije donosio rezultate kojima su se nadali.

Tokom 2027. slika postaje vedrija. Jupiter u Lavu, naročito u prvoj polovini godine, obrazuje skladan odnos s Ovnom. Astrologija ovaj položaj tradicionalno povezuje sa samopouzdanjem, ljubavnim prilikama i širenjem mogućnosti.

To ne znači da će sve pasti s neba. Ipak, Ovan ulazi u period u kojem bi lakše mogao da prepozna pravu priliku. Posle dugog čekanja, njegov trud konačno može da dobije veću vrednost.

Novac i posao: Ovan prestaje da prihvata mrvice

Ovan Foto: Shutterstock

Najveća promena na poslu možda neće početi novom ponudom. Možda će početi jednom rečenicom: "Za tu cenu ne mogu". Ovan tokom 2027. dobija priliku da odlučnije traži bolju platu i povoljnije uslove. Više neće tako lako pristajati na dogovore zbog kojih se oseća potcenjeno.

Dodatni posao, honorar ili novi projekat mogli bi da donesu značajniji prihod. Ono što u početku deluje kao sporedna prilika može da preraste u nešto mnogo ozbiljnije. Posebno će biti važno da Ovan prepozna koliko vrede njegovo znanje, iskustvo i vreme.

Za neke pripadnike ovog znaka otvara se mogućnost da lakše reše dugotrajnu finansijsku obavezu. Drugi bi mogli da pronađu bolji način da rasporede novac i konačno ostave nešto sa strane. Veliki preokret ne mora odmah značiti bogatstvo preko noći. Ponekad počinje trenutkom kada plata više ne nestane čim stigne.

Novac bi tokom 2027. mogao da postane izvor sigurnosti, a ne svakodnevnog straha. Ipak, Ovan treba da izbegava brzoplete odluke i rizična ulaganja. Najveću korist donose promišljeni potezi, dobri dogovori i spremnost da više ne potcenjuje sopstveni rad.

Ljubav: Razgovor koji Ovan odlaže konačno stiže

Ovnovi koji su u vezi mogli bi da dožive nešto što menja odnos. Ponekad je dovoljan iskren razgovor za kuhinjskim stolom. Bez prebacivanja i potrebe da neko bude u pravu, mnogo toga može da se promeni.

Rečenice koje su godinama stajale u grlu sada izlaze mirnije. Partner konačno može da vidi umor iza čvrstog lica. Ovan, sa druge strane, počinje da razume da ne mora baš sve da iznese sam.

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Tamo gde još postoje ljubav i spremnost na kompromis, bliskost može ponovo da ojača. Partneri će imati priliku da se sete zašto su izabrali jedno drugo. Za neke parove 2027. donosi ozbiljnije zajedničke odluke i planove koji su dugo bili odlagani.

Slobodne Ovnove moglo bi da privuče poznanstvo drugačije od prethodnih. Umesto burne priče i stalnog dokazivanja, u njihov život može da uđe osoba uz koju se osećaju sigurno. Neko ko ne traži da stalno budu jaki, već ume da prepozna i njihovu nežniju stranu.

Moguće je i pomirenje s osobom iz prošlosti. Ipak, ono ima smisla samo ako su se okolnosti zaista promenile. Ovog puta ljubav bi trebalo da donese mir, a ne povratak na stare probleme.

Mir koji se ne kupuje: Novi početak za Ovna u 2027.

Ovan Foto: Profimedia

Najlepši poklon za Ovna možda neće biti na računu niti u velikim životnim promenama. Biće to osećaj da više ne mora sve da nosi sam, da može mirnije da spava i da se raduje malim stvarima bez stalne brige šta donosi sutra.

Kada se novac malo ustali, a odnosi postanu topliji, vratiće se i osmeh koji je dugo nedostajao. Ovan će ponovo imati više vremena za ljude koje voli, za svoje želje i za sve ono što je odlagao dok je pokušavao da reši jedan problem za drugim.

Neka 2027. bude godina u kojoj će Ovan manje brinuti, a više se radovati. Posle svega što je prošao, zaslužuje da oseti kako život ume da bude nežan, da se nada bez straha i da konačno dočeka dane u kojima će mu srce biti mirnije.

(Kurir.rs/Žena)

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