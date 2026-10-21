da li je ovo previše

da li je ovo previše

Nort Vest sa jarkoplavom perikom, crnim karminom i nakitom na vratu u snimku na TikToku

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Nort Vest (13), ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, ponovo je privukla pažnju objavom na TikToku, a najviše pitanja izazvao je nakit na sredini njenog vrata. Detalj koji podseća na pirsing naveo je pojedine korisnike da se zapitaju da li je pravi, iako je Nort nedavno objasnila da pirsinge koje je pokazivala koristi kao privremene ukrase.

U snimku objavljenom u ponedeljak nosila je dugu, jarkoplavu periku, crni karmin i izrazito duge crne veštačke nokte. Tamnom šminkom naglasila je oči, dok su se na zubima videli crni ukrasi. Približavala je kameru licu i udaljavala je, pokazujući detalje svog izgleda uz pesmu „The Reason“ grupe Hubastenk.

Nakit na vratu pokrenuo pitanja

Nekoliko sati pre toga Nort je objavila još jedan video u sličnom izdanju. Tada je imala ružičastu masku za oči, a ukras na vratu mogao je da se vidi i na tom snimku. Kim Kardašijan nije se pojavila ni u jednoj od te dve objave.

Među komentarima su se našle i poruke iznenađenih korisnika: „Pirsing na grlu?!“, „Ovo je tako tužno...“ i „Nema šanse da ona ima 13 godina“. Sam izgled nakita, međutim, nije dovoljan da se zaključi da je Nort zaista probušila kožu na vratu.

Nort već objasnila da pirsinzi nisu pravi

Pitanja o njenom nakitu pojavila su se i pre najnovijih snimaka. Tokom nedavnog prenosa uživo, u kojem je učestvovala i njena majka, Nort je objasnila zašto ukrasi koje nosi često zbunjuju publiku.

„Ljudi, ovi pirsinzi nisu pravi“, rekla je, pa dodala: „Toliko ih često menjam da mislite da su stvarni.“

Kim se uključila u razgovor i podržala njeno objašnjenje:

„Da, kako ljudi uopšte mogu misliti da su pravi? Stalno su drugačiji.“

Nort je, ipak, otkrila da želi pravi pirsing na korenu nosa, između očiju, poznat kao „bridž“. Njeni roditelji za sada joj to ne dozvoljavaju.

„Možda ću rizikovati kad budem starija“, rekla je Nort, dok je Kim odmahivala glavom i predložila privremeno rešenje: „Zasad ih možemo samo lepiti.“

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