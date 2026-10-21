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Ruzmarinova voda za kosu priprema se jednostavno, od svežih ili osušenih grančica ove aromatične biljke. Upravo zbog dostupnih sastojaka postala je čest izbor među ljubiteljima domaće nege. Ipak, pre nego što je uvrstite u svoju rutinu, važno je da znate da nema dovoljno kvalitetnih kliničkih dokaza da ovakav pripravak podstiče rast kose ili zaustavlja njeno opadanje.

Deo interesovanja za ruzmarin potiče iz istraživanja njegovog ulja. Međutim, ulje i tečnost dobijena kuvanjem biljke u vodi nemaju isti sastav, pa se ni rezultati ispitivanja jednog preparata ne mogu automatski pripisati drugom.

Da li ruzmarinova voda pomaže rastu kose?

Grančice ruzmarina pored bočice domaće ruzmarinove vode za negu kose Foto: FotoHelin / Alamy / Profimedia

U često pominjanom istraživanju iz 2015. godine ispitivano je ulje ruzmarina kod osoba sa androgenetskom alopecijom, odnosno naslednim oblikom gubitka kose. U studiji je učestvovalo 100 ispitanika, a dejstvo ulja upoređivano je sa dvoprocentnim minoksidilom tokom šest meseci. Domaća ruzmarinova voda nije bila predmet tog ispitivanja, pa ono nije dokaz da će ispiranje ili prskanje kose ovim pripravkom dati isti rezultat.

Zato ruzmarinovu vodu treba posmatrati kao dodatak nezi koji možete da isprobate ako ga vaša koža dobro podnosi. Nije utvrđeno koliko često bi trebalo da se nanosi niti postoji pouzdan rok posle kog možete očekivati promenu u gustini kose.

Kako se pravi ruzmarinova voda za kosu

Za kućnu pripremu potrebni su vam:

Dve do tri grančice svežeg ruzmarina ili jedna do dve kašičice sušenog

250 mililitara vode

Svež ruzmarin najpre operite. Vodu zagrejte do ključanja, dodajte biljku i ostavite da se na tihoj vatri kuva nekoliko minuta. Sklonite posudu sa šporeta, poklopite i sačekajte da se tečnost potpuno ohladi.

Pripravak zatim dobro procedite i sipajte u temeljno opranu i ispranu bočicu sa raspršivačem. Nemojte dodavati eterično ulje kako biste ga „pojačali“, jer se ono ne rastvara ravnomerno u vodi i zahteva drugačiji način formulacije i upotrebe.

Kako se nanosi na kožu glave

Foto: Nikita Kobrin / Panthermedia / Profimedia

Pre prve upotrebe nanesite malu količinu na ograničen deo kože i pratite reakciju. Takva provera ne garantuje da se iritacija kasnije neće pojaviti, ali može da pomogne da uočite očiglednu preosetljivost.

Ako nema reakcije, razdelite kosu na nekoliko mesta i nanesite malu količinu tečnosti na kožu glave. Blago je rasporedite jagodicama prstiju, bez grebanja noktima i snažnog trljanja. Nema potrebe da natapate celu kosu.

Počnite povremenom primenom. Ako osetite peckanje ili svrab, odnosno primetite crvenilo, isperite pripravak i prekinite korišćenje. Nemojte ga nanositi na oštećenu ili već nadraženu kožu niti dozvoliti da dospe u oči.

Koliko dugo može da stoji domaći pripravak

Ruzmarinova voda napravljena kod kuće nema konzervanse ni ispitan rok trajanja. Pripremajte male količine, čuvajte ih u zatvorenoj, čistoj bočici u frižideru i potrošite što pre, umesto da pravite zalihu za više nedelja.

Promena mirisa, zamućenje ili pojava naslaga razlog su da tečnost bacite. Ipak, odsustvo vidljivih promena nije garancija mikrobiološke ispravnosti, a čuvanje u frižideru ne sprečava potpuno razvoj mikroorganizama.

Kada opadanje kose zahteva pregled

Foto: atikinka / Alamy / Profimedia

Ako kosa iznenada počne pojačano da opada, proređivanje traje ili se pojavljuju mesta bez dlaka, nemojte čekati rezultate kućne nege. Isto važi kada promene prate izražen svrab, bol ili upala kože glave.

Dermatolog može da utvrdi o kom obliku opadanja je reč i da li su potrebne dodatne analize. Uzroci mogu biti različiti, od naslednih faktora do bolesti, hormonskih promena ili nedostataka u ishrani, a od toga zavisi i izbor terapije.

Video: Ruzmarinova voda za kosu