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Kada je reč o receptu za dugovečnost i očuvanje životne energije, stariji ljudi najčešće navode redovnu fizičku aktivnost, boravak na svežem vazduhu i vedar duh. Pravi primer takvog životnog stava jeste baka Milica Selić, 93-godišnjakinja koja svojim aktivnim stilom života usprkos godinama pomera sve granice.

Rođena u Blacu, ova izuzetno vitalna žena trenutno boravi u beogradskom domu za stare na Bežanijskoj kosi, ali njena svakodnevica nema nikakve veze sa mirnim, tipično penzionerskim rutinama. Miličina strast su putovanja, planinske staze i pešačenje, čime parira daleko mlađim generacijama.

Baka Milica ima 93 godine i dnevno pešači 20 km Foto: Printscreen/RTS

Tokom svojih planinarskih poduhvata obišla je brojne vrhove u Srbiji i širom Evrope, uspevši da stigne čak i do najsevernije tačke Norveške, čuvenog Nordkapa. Svakodnevno praktikuje dugačke šetnje tokom kojih uspeva da pređe i do 20 kilometara, ističući da upravo u stalnom kretanju leži tajna njenog zdravlja i raspoloženja.

Prvi planinarski koraci

Inače, Milica se planinarenjem nije bavila odmladena. Decenijama je bila usmerena na porodicu i odgajanje unuka, da bi ljubav prema prirodi otkrila znatno kasnije, na nagovor prijateljice iz planinarskog kluba. U početku je imala dozu strepnje oko toga kako će okruženje reagovati na njene godine.

"Niko u mojoj porodici nije bio planinar, pa se ni ja nisam spremala za to. Jednostavno se tako dogodilo. Kada sam prvi put došla, plašila sam se da će reći: 'Šta će ova baka ovde?'" prisetila se ona za RTS.

Nakon početnih jednodnevnih izleta, ubrzo su usledila i znatno zahtevnija putovanja sa planinarima koja su trajala nedeljama, pa je tako obišla Holandiju, Belgiju, Španiju i Portugaliju. Radi uštede, članovi grupe često spavaju u autobusu tokom noćnih vožnji i dele hranu, što Milici nimalo ne predstavlja teret. Naprotiv, raduju je druženje, nova prijateljstva i upoznavanje različitih predela.

Baka Milica ima 93 godine i dnevno pešači 20 km Foto: Printscreen/RTS

Poruka mlađim generacijama

Njen odnos prema starenju izuzetno je inspirativan. Milica životne godine ne posmatra kao prepreku, već kao motiv da svaki trenutak iskoristi na najbolji način, naglašavajući da sa svakog uspona dolazi još snažnija, ispunjenija i srećnija.

"Svima bih savetovala da nikada ne odustaju. Godine se nižu i brzo prolaze, ali ako ih lepo iskoristite, javljaju se nove želje da sebi još nešto priuštite. Smatram da sam sebi priuštila najviše radosti što sam mogla", istakla je ova vitalna 93-godišnjakinja za RTS.

Na kraju, Milica je uputila poruku i mlađima, savetujući ih da što češće pobjegnu od gradske gužve i betona kako bi vreme provodili u prirodi i na čistom vazduhu.

(Kurir.rs/RTS)

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