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Gde je Kajli Džener, tu su i kontroverze i skandali. Ovo skoro stoprocentno pravilo ostavilo je posledice i na njen nastup na reviji Victoria's Secret pre dva dana u Los Anđelesu, jer javnost negoduje zbog njenog učešća. Ipak, tu je i pozitivna strana jer je čuveni modni šou iznedrio i prelepe momente.

Kajli Džener je na reviji Victoria's Secret nosila čuveni Fantasy Bra i time je napravljen ogroman presedan, koji je uzrokovao kritike.

Kajli Džener su na čuvenom modnom šouu bodrili mama Kris Džener i dečko, glumac i zamalo oskarovac Timoti Šalame, ali i njena deca, ćerka Stormi i sin Er Vebster.

Bila je to retka prilika da se u javnosti pojavio četvorogodišnji Er, dok se njegova starija sestra Stormi Vebster (8) češće viđa uz poznatu mamu.

Zanimljivo je da je devojčica rođena 1. februara 2018. dok je datum rođenja dečaka 2. februar 2022. pa često slave rođendane istog dana, kako bi se objedinila ta minimalna razlika.

Stormi i Er su sa sa oduševljenjem posmatrali hod svoje majke po pisti, tokom priprema za reviju, a zabeleženo je i kako Kajli grli sina u bekstejdžu, dok je uz njih i njena mama Kris Džener.

"Sin Kajli Džener je presladak", komentarišu na Instagramu, dok neki smatraju da nije bilo prikladno da povede decu na šou kakav je Victoria's Secret revija, zbog golotinje koja neminovno prati ovaj događaj.

Kajli Džener zbog ovoga promenila ime sinu

Poručuju i da je Kajli Džener "ponovo srušila internet", što je činila i mnogo puta do sada. Primera radi, i kada se prenela vest da je 2022. postala mama drugi put.

Kajli Džener i njen tadašnji partner Trevis Skot dali su sinu ime Volf Žak Vebster. Njena sestra Kortni Kardašijan bila je oduševljena time, ali se novopečena mama brzo pokajala pa je čak i plakala pod tušem smatrajući da je napravila veliku grešku.

Zato je odlučlila da, šest nedelja nakon porođaja, sinu promeni ime, što je sprovedeno u delo više meseci kasnije, pa je sud u junu 2023. odobrio da se dečak zove Er Vebster.

Prvo ime Volf na srpskom jeziku znači "vuk", dok ime Er na hebrejskom jeziku nosi moćno značenje i prevodi se kao "Božji lav". Kajli je na društvenim mrežama posebno naglasila da se to ime izgovara jednostavno kao engleska reč za vazduh.

Ne dozvoljava deci da imaju profile na društvenim mrežama

Kajli Džener ne krije da je stroga majka i trudi se da što više sačuva privatnost svoje dece pa gosti koji dolaze kod nje u kuću moraju da ostave svoje mobilne telefone na ulazu kako ne bi fotografisali mališane pa te slike dospele u javnost.

Trudi se da kroz vaspitanje izbalansira samodisciplinu i nezavisnost pa tako ograničava vreme koje njena deca mogu da provedu ispred ekrana. Primenjuje i pravilo o dozvoljenoj meri slatkiša, a sa druge strane im dozvoljava punu slobodu da izraze kreativnost, prave nered i donose sopstvene male odluke.

Ipak, povremeno na društvenim mrežama gde je jedna od najpraćenijih svetskih ličnosti (381 milion pratilaca na Instagramu) objavi fotografije sa ćerkicom Stormi, ali kako ističe, ni devojčica ni Er neće imati profile na društvenim mrežama sve dok se ne odsele iz kuće. U prevodu, dok ne odrastu.

I dok je ranije uglavnom skrivala lice mlađeg deteta, od ove godine je počela da pravi ustupke pa je u avgustu imala zajednički intervju sa ćerkom i sinom.

Važno pravilo vaspitanja koje koristi tiče se i samopouzdanje koje želi da podstakne kod svoje dece, a sve je povezano sa izgledom.

Ranije je izjavila da ćerku uči važnosti prirodnog izgleda. Ironično, Kajli Džener je primer ekstremne vizuelne transformacije što potvrđuju njene stare fotografije, ali ona jedino priznaje da je imala plastičnu operaciju grudi, kao i da se zbog toga pokajala.

U finalu emisije "The Kardashians" 2023. rekla je: "Volela bih da to nisam nikada uradila. Preporučujem svima koji razmišljaju o tome da pričekaju nakon rođenja dece", pa istakla sledeće: "Sećam se da sam uvek bila najsamouverenije dete. Uvek sam volela i volim sebe- i jedna od najvećih zabluda o meni je da sam bila nesigurno dete i da sam imala toliko operacija kako bih promenila celo telo, što je laž, imam samo filere. Ne želim da budem deo takvih priča".

Kajli je negirala i da fotošopira slike za društvene mreže odnosno rekla je da više to ne radi: "Imamo ogroman uticaj i pitanje je šta radimo sa time. Vidim toliko devojaka na internetu kako u potpunosti uređuju svoje slike. Montaža! I ja sam prošla tu fazu. Osećam se kao da sam na boljem mestu. Ali možete biti nesigurni zbog drugih ljudi".

Kajli Džener i Trevis Skot Foto: Profimedia

Na gala reviji u Los Anđelesu zabeleženo je kako preslatka Stormi oponaša svoju mamu nosi mini- anđeoska krila. Očigledno je da se devojčica ugleda na majku, a koliko je Kajli zaista pobornik prirodnog izgleda i nefotošopiranih slika, nije nikakva dilema.

Podsetimo, Kajli Džener i Trevis Skot bili su u vezi od 2017. do 2023. sa čestim prekidima i pomirenjima. Rijaliti zvezda i preduzetnica je početkom 2023. započela romansu sa glumcem Timotijem Šalameom.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kajli Džener

00:15 Kajli Džener se uplašila same sebe sa licem starice Izvor: tiktok/kyliejenner