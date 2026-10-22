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Iako mnogi primećuju da likom i prepoznatljivim šarmom neodoljivo podseća na slavnog dedu Batu Živojinovića, mladi Velimir Živojinović nije odabrao glumu za svoj životni poziv. Umesto glumačke scene i filmskih projekata, on se opredelio za svet nauke i inženjerstva, pa je pre nekoliko godina postao student prestižnog univerziteta Sorbona u Parizu.

Pogledajte u galeriji fotografije Bate i Lule Živojinović:

1/4 Vidi galeriju Bata Živojinović, Lula Živojinović Foto: Nemanja Pančić, Dragana Udovičić

Kao jedan od četvoro unučadi prema kojima je čuveni glumac gajio neizmeran ponos, Velimir danas gradi svoju karijeru u potpunoj diskreciji i daleko od medijske pažnje. Mada nosi dedino ime i izraženu harizmu, reflektore i filmske setove zamenio je akademskim radom i naučnim usavršavanjem, pokazujući da se porodični dar može uspešno ostvariti i u sasvim drugačijoj oblasti.

Velimir Živojinović, Dina Živojinović - unučad Bate Živojinovića Foto: Printscreen/Instagram

Sa druge strane,unuka Bate Živojinovića i njegove supruge Lule, Dina Živojinović, privlači veliku pažnju svojom lepotom i izuzetnim izgledom. Ona se pre više od dve godine ostvarila u ulozi majke i rodila blizance, kojima je namenila imena Mihailo i Gavrilo. U njenoj biografiji ističe se i diploma Diplomatske akademije u Beogradu, koja joj je svečano uručena pre izvesnog vremena.

"Nakon marljivog truda, učenja i rada, mnogobrojnih položenih ispita i potpuno novog, dragocenog iskustva, nastavljam sa usavršavanjem. Zadovoljstvo je i čast raditi s kvalitetnim i stručnim ljudima, od kojih može puno da se nauči, a onda dolaze i rezultati. Hvala svima koji su bili uz mene u proteklom periodu", izjavila je tada Dina.

Utočište pod Kosmajem

U selu Koraćica, smeštenom u samom podnožju Kosmaja, nalazi se skromno imanje i vikendica u kojoj je Velimir Bata Živojinović boravio tokom poslednjih godina života. Ovaj objekat za njega je predstavljao znatno više od običnog mesta za odmor; bilo je to mirno skrovište od gradske vreve i glumačkih obaveza, u kom svaki ugao i dalje odisa sećanjem na velikana jugoslovenske kinematografije.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Batina kuća u Koraćici:

1/4 Vidi galeriju Ekipa Kurira posetila je Koraćicu, gde su komšije sa nama podelile i fotografije iz privatne arhive Foto: Dragana Udovičić, Dragana Udovicic/News1, Dragana Udovičić, Privatna Arhiva

Poseban pečat ovom imanju daje velika okućnica sa voćnjakom koji je glumac lično podizao, pri čemu je naročitu pažnju posvećivao stablima šljiva i trešanja. U samom dvorištu i danas stoji stara drvena klupa pod hladom oraha sa koje puca pogled ka vrhu Kosmaja. Prema rečima njegovog sina Miljka, čuveni glumac je upravo na tom mestu provodio sate u tišini, posmatrajući okolnu prirodu.

Iako je uživao status jedne od najvećih zvezda na prostoru bivše Jugoslavije, Batin letnjikovac odiše skromnošću i porodičnom toplinom, predstavljajući neposredan spomenik čoveku koji je obeležio čitavu jednu epohu domaćeg filma.

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