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Da li japanski motori dugo traju zato što njihovi vlasnici češće menjaju ulje? Redovno održavanje svakako doprinosi njihovom veku, ali razlika između japanskih i nemačkih automobila ne može da se svede na jednu servisnu naviku. Interval zamene zavisi od konkretnog motora, godišta, tržišta za koje je vozilo namenjeno i uslova u kojima se koristi.

Pojedini automobili imaju predviđenu zamenu ulja na 15.000 kilometara, dok je kod drugih, u odgovarajućem servisnom režimu, dozvoljeno i do 30.000 kilometara. Međutim, duži interval nije univerzalno pravilo čak ni unutar iste marke.

Motorno ulje Foto: Natalia Kokhanova / Alamy / Profimedia

Zašto je pravovremena zamena ulja toliko važna

Motorno ulje podmazuje pokretne delove, smanjuje trenje i trošenje, pomaže odvođenju toplote i održavanju čistoće unutrašnjosti motora. Tokom upotrebe postepeno se menjaju njegova svojstva, pa je zamena neophodan deo održavanja.

Zato se servis ne određuje samo prema pređenoj kilometraži. Proizvođači propisuju i vremenski rok, a zamena se obavlja prema granici koja prva bude dostignuta. Automobil koji prelazi malo kilometara takođe može da stigne na red za novo ulje.

Folksvagen, na primer, za fiksni režim navodi zamenu na 15.000 kilometara, najmanje jednom godišnje. Kod odgovarajućeg fleksibilnog režima zamena se obavlja prema servisnom pokazivaču, najkasnije posle dve godine ili 30.000 kilometara, zavisno od toga šta nastupi ranije.

Japanske marke nemaju jedan zajednički interval

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Uputstva japanskih proizvođača takođe se razlikuju prema modelu i uslovima korišćenja. Zbog toga nije precizno tvrditi da svi japanski automobili zahtevaju češću zamenu ulja od nemačkih.

Tojota na britanskom tržištu kao opštu preporuku za servis navodi 12 meseci ili 10.000 milja, odnosno približno 16.000 kilometara. Taj podatak, međutim, ne treba automatski primenjivati na svaki njen model u Srbiji, već proveriti servisni plan konkretnog vozila.

Koliko uslovi vožnje mogu da promene raspored održavanja pokazuje Mazdino uputstvo za model CX-50 za 2025. godinu na severnoameričkom tržištu. Za otežane uslove propisana je zamena ulja i filtera na 8.000 kilometara ili šest meseci. To je preporuka za određeni model i tržište, a ne pravilo za sve Mazdine automobile.

Kratke relacije mogu da budu zahtevnije nego što deluju

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Vožnja od nekoliko kilometara do posla, prodavnice ili škole deluje kao malo opterećenje. Ipak, ako se motor često pokreće hladan, a vožnja završi pre nego što se potpuno zagreje, takvo korišćenje može pripadati otežanim uslovima održavanja.

Mazda u fabričkim uputstvima među takve uslove ubraja redovno prelaženje prekratkih relacija da bi se motor zagrejao. Zbog toga mala godišnja kilometraža sama po sebi nije razlog za odlaganje servisa.

Sličnu razliku pravi i Folksvagen, koji fiksni servisni režim preporučuje vozačima koji uglavnom voze po gradu, često prelaze kratke relacije ili dodatno opterećuju vozilo vučom prikolice i vožnjom uzbrdo.

Da li je 30.000 kilometara previše za jedno ulje?

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Odgovor zavisi od toga da li je takav interval predviđen za konkretan automobil i njegov način korišćenja. Fabrički odobren fleksibilni režim podrazumeva odgovarajuće ulje, poštovanje servisnih upozorenja i propisanog vremenskog ograničenja. Broj od 30.000 kilometara predstavlja gornju granicu određenog programa, a ne cilj koji svaki vozač treba da dostigne.

Važna je i tačna specifikacija ulja. Sama oznaka viskoznosti, poput 5W-30, nije dovoljna za izbor: potrebno je proveriti i odobrenje koje proizvođač zahteva za konkretan motor.

Šta vozač treba da proveri pre sledećeg servisa

Najkorisnije informacije nalaze se u servisnoj dokumentaciji vozila: koji je interval propisan, postoji li poseban raspored za otežane uslove i koje ulje motor zahteva. Ako automobil uglavnom koristite za kratke gradske relacije, sa servisom proverite da li njegov sadašnji režim održavanja odgovara takvoj vožnji.

Pravovremena zamena ulja jeste važna za dug vek motora, ali poreklo marke ne može da zameni konkretno fabričko uputstvo. Dobro održavanje počinje izborom odgovarajućeg ulja i poštovanjem rasporeda predviđenog za vaš automobil.

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