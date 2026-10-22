Umro legendarni pevač: Porodica saopštila tužne vesti, iza sebe ostavio hitove koje su volele generacije
- Preminuo je američki kantri pevač Džon Anderson u 71. godini, a porodica je vest saopštila na društvenim mrežama. Umro je u svom domu u Tenesiju, dok uzrok smrti nije objavljen.
- Anderson je tokom gotovo pet decenija karijere ostavio hitove poput 'Swingin'' i 'Straight Tequila Night', uz 20 plasmana među deset najpopularnijih kantri pesama.
Legendarni američki kantri pevač Džon Anderson preminuo je 21. oktobra u 71. godini. Tužnu vest saopštila je njegova porodica putem zvaničnih naloga na društvenim mrežama, oprostivši se od muzičara čije su pesme decenijama zauzimale visoka mesta na američkim top-listama. Anderson je preminuo u svom domu u Smitvilu, u američkoj saveznoj državi Tenesi, a uzrok smrti zasad nije saopšten.
Pevač prepoznatljivog glasa, koji je tokom gotovo pet decenija duge karijere izgradio status jednog od najznačajnijih predstavnika kantri muzike, iza sebe je ostavio brojne hitove, prestižna priznanja i generacije poštovalaca. Ipak, njegova porodica u oproštajnoj poruci nije govorila o nagradama i uspehu, već o čoveku kojeg će pamtiti po ljubavi, humoru i pažnji koju im je svakodnevno pružao.
Porodica se oprostila potresnim rečima
U saopštenju objavljenom u sredu, 21. oktobra, Andersonovi najbliži izrazili su neizmernu tugu zbog njegovog odlaska.
- Teška srca saopštavamo da nas je napustio naš voljeni suprug, otac, deda i najbolji prijatelj - navela je porodica.
U nastavku poruke opisali su koliko se njegova javna ličnost razlikovala od uloge koju je imao u njihovim životima.
- Za svet je bio talentovani pevač kantri muzike, čiji su glas i pesme dotakli nebrojene živote. Za nas je bio mnogo više od toga. Bio je srce naše porodice, čovek koji nas je zasmejavao, voleo svim srcem i činio da svaki običan trenutak bude poseban.
Porodica je istakla da je njegov odlazak ostavio nenadoknadivu prazninu, ali i da će uspomene na zajedničke trenutke zauvek čuvati.
- Potpuno smo slomljeni. Njegova muzika će nastaviti da živi, ali za nas će njegovo najveće nasleđe zauvek biti ljubav koju nam je pružio i uspomene koje ćemo nositi sa sobom do kraja života. Molimo vas da našu porodicu imate u mislima i molitvama dok prolazimo kroz ovaj nezamisliv gubitak.
Karijera koja je trajala gotovo pola veka
Džon Anderson rođen je 13. decembra 1954. godine na Floridi, a muzički put odveo ga je u Nešvil, grad koji važi za središte američke kantri scene. Popularnost je počeo da stiče krajem sedamdesetih godina, dok su mu osamdesete i devedesete donele najveće komercijalne uspehe.
Publika će ga naročito pamtiti po pesmama "Swingin'", "Straight Tequila Night", "Seminole Wind", "Wild and Blue" i "Money in the Bank". Njegov specifičan način pevanja, u kojem su se preplitale tradicionalne kantri melodije i savremeniji zvuk, omogućio mu je da izgradi prepoznatljiv muzički identitet.
Anderson je tokom karijere ostvario 20 plasmana među deset najpopularnijih kantri pesama, a njegov doprinos žanru prepoznale su i najvažnije američke muzičke institucije.
Među brojnim priznanjima izdvajaju se nagrada Horizont Udruženja kantri muzike (CMA), kao i priznanje za singl godine, koje je osvojio zahvaljujući pesmi "Swingin'". Njegov autorski rad nagrađen je 2014. godine prijemom u Kuću slavnih tekstopisaca Nešvila, dok je 2024. uvršten u Kuću slavnih kantri muzike, čime je i zvanično potvrđen njegov status jednog od velikana ovog žanra.
Njegov poslednji studijski album "Years" objavljen je 2020. godine, a samo tri dana pre smrti prisustvovao je svečanosti Kuće slavnih kantri muzike u Nešvilu.
Video: In memoriam Laća Radulović