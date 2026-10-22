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Legendarni američki kantri pevač Džon Anderson preminuo je 21. oktobra u 71. godini. Tužnu vest saopštila je njegova porodica putem zvaničnih naloga na društvenim mrežama, oprostivši se od muzičara čije su pesme decenijama zauzimale visoka mesta na američkim top-listama. Anderson je preminuo u svom domu u Smitvilu, u američkoj saveznoj državi Tenesi, a uzrok smrti zasad nije saopšten.

Džon Anderson, legendarni američki kantri pevač, preminuo u 71. godini Foto: RICK DIAMOND / Getty images / Profimedia

Pevač prepoznatljivog glasa, koji je tokom gotovo pet decenija duge karijere izgradio status jednog od najznačajnijih predstavnika kantri muzike, iza sebe je ostavio brojne hitove, prestižna priznanja i generacije poštovalaca. Ipak, njegova porodica u oproštajnoj poruci nije govorila o nagradama i uspehu, već o čoveku kojeg će pamtiti po ljubavi, humoru i pažnji koju im je svakodnevno pružao.

Porodica se oprostila potresnim rečima

U saopštenju objavljenom u sredu, 21. oktobra, Andersonovi najbliži izrazili su neizmernu tugu zbog njegovog odlaska.

- Teška srca saopštavamo da nas je napustio naš voljeni suprug, otac, deda i najbolji prijatelj - navela je porodica.

U nastavku poruke opisali su koliko se njegova javna ličnost razlikovala od uloge koju je imao u njihovim životima.

- Za svet je bio talentovani pevač kantri muzike, čiji su glas i pesme dotakli nebrojene živote. Za nas je bio mnogo više od toga. Bio je srce naše porodice, čovek koji nas je zasmejavao, voleo svim srcem i činio da svaki običan trenutak bude poseban.

Porodica je istakla da je njegov odlazak ostavio nenadoknadivu prazninu, ali i da će uspomene na zajedničke trenutke zauvek čuvati.

- Potpuno smo slomljeni. Njegova muzika će nastaviti da živi, ali za nas će njegovo najveće nasleđe zauvek biti ljubav koju nam je pružio i uspomene koje ćemo nositi sa sobom do kraja života. Molimo vas da našu porodicu imate u mislima i molitvama dok prolazimo kroz ovaj nezamisliv gubitak.

Karijera koja je trajala gotovo pola veka

Džon Anderson, legendarni američki kantri pevač, preminuo u 71. godini Foto: Tord Litleskare / Gonzales Photo / Profimedia

Džon Anderson rođen je 13. decembra 1954. godine na Floridi, a muzički put odveo ga je u Nešvil, grad koji važi za središte američke kantri scene. Popularnost je počeo da stiče krajem sedamdesetih godina, dok su mu osamdesete i devedesete donele najveće komercijalne uspehe.

Publika će ga naročito pamtiti po pesmama "Swingin'", "Straight Tequila Night", "Seminole Wind", "Wild and Blue" i "Money in the Bank". Njegov specifičan način pevanja, u kojem su se preplitale tradicionalne kantri melodije i savremeniji zvuk, omogućio mu je da izgradi prepoznatljiv muzički identitet.

Anderson je tokom karijere ostvario 20 plasmana među deset najpopularnijih kantri pesama, a njegov doprinos žanru prepoznale su i najvažnije američke muzičke institucije.

Džon Anderson, legendarni američki kantri pevač, preminuo u 71. godini Foto: Jason Kempin / Getty images / Profimedia

Među brojnim priznanjima izdvajaju se nagrada Horizont Udruženja kantri muzike (CMA), kao i priznanje za singl godine, koje je osvojio zahvaljujući pesmi "Swingin'". Njegov autorski rad nagrađen je 2014. godine prijemom u Kuću slavnih tekstopisaca Nešvila, dok je 2024. uvršten u Kuću slavnih kantri muzike, čime je i zvanično potvrđen njegov status jednog od velikana ovog žanra.

Njegov poslednji studijski album "Years" objavljen je 2020. godine, a samo tri dana pre smrti prisustvovao je svečanosti Kuće slavnih kantri muzike u Nešvilu.

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