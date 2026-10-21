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Nekada su kao Sulejman Veličanstveni i Hurem osvajali televizijsku publiku širom sveta, a sada su se ponovo našli jedno uz drugo, ovog puta na velikom platnu. Halit Ergenč i Merjem Uzerli iznenadili su obožavaoce zajedničkim pojavljivanjem na premijeri svog novog filma, a njihov susret na crvenom tepihu odmah je privukao pažnju ljubitelja popularne turske serije.

Sulejman Veličanstveni poklanja prsten sultaniji Hurem Foto: printscreen/youtube/ Magnificent Century

Slavni glumački dvojac predstavio je film „Proleće na Imrozu“ (Imroz’da Bahar) na Međunarodnom filmskom festivalu El Guna u Egiptu. Držeći se za ruke, zajedno su stigli pred fotografe i pozirali okupljenim predstavnicima medija, podsetivši mnoge na televizijske trenutke zbog kojih su postali jedan od najprepoznatljivijih parova turske televizijske produkcije.

Prvi zajednički projekat nakon „Sulejmana Veličanstvenog“

Njihova saradnja posebno je zanimljiva jer je reč o prvom zajedničkom projektu nakon serije „Sulejman Veličanstveni“, koja se prikazivala od 2011. do 2014. godine i ostvarila ogroman međunarodni uspeh.

Ergenč i Uzerli obeležili su svojim ulogama jednu od najpopularnijih istorijskih televizijskih priča poslednjih decenija. Njihovi likovi, osmanski vladar Sulejman i Hurem, ostali su duboko urezani u pamćenje gledalaca, dok je njihova burna ljubavna priča godinama izazivala interesovanje publike širom sveta.

Ipak, njihovo zajedničko televizijsko poglavlje završilo se ranije nego što su mnogi očekivali. Uzerli je napustila seriju pre njenog završetka, nakon što se suočila sa ozbiljnom iscrpljenošću. Njen odlazak tada je izazvao brojne reakcije među obožavaocima, koji su se pitali da li će slavne glumce ikada ponovo gledati u istom projektu.

Zbog toga vest o njihovom novom filmu ima posebnu težinu za publiku koja ih pamti upravo po tim ulogama. Njihov povratak, međutim, ne donosi nastavak priče o osmanskom dvoru, već susret dvoje glumaca u potpuno drugačijem, intimnijem filmskom svetu.

Umesto raskošnih palata, priča o gubitku i novim počecima

Da zajedno stižu na premijeru, glumci su najavili i nekoliko dana ranije objavom na društvenim mrežama. Time su dodatno podstakli interesovanje za film, čija je svetska premijera održana 20. oktobra na festivalu u egipatskoj El Guni.

Za razliku od raskošnih kostima, dvorskih intriga i velikih istorijskih događaja po kojima ih publika pamti, „Proleće na Imrozu“ donosi znatno suptilniju priču. Radnja je smeštena na tursko ostrvo Gokčeadu, poznato i pod imenom Imroz, čiji pejzaži predstavljaju važan deo atmosfere filma.

Režiju potpisuje Ozčan Alper, koji je na scenariju sarađivao sa Luzinom Dinkom.

U središtu priče nalaze se dvoje ljudi koje su obeležili lični gubici i iskustva koja ne mogu jednostavno da ostave iza sebe.

Halit Ergenč igra pisca koji je izgubio inspiraciju

Ergenč tumači Arifa, 52-godišnjeg pisca koji se već dugo bori sa stvaralačkom blokadom. Pisanje je nekada bilo njegov prirodan način izražavanja, ali se sada suočava sa periodom u kojem mu reči više ne dolaze lako.

Merjem Uzerli igra Sonju, 41-godišnju ženu koja je pre tri godine izgubila supruga i sina. Njen život nakon tragedije obeleženi su prazninom i pokušajem da pronađe način da nastavi dalje.

Kada se njihovi putevi ukrste na ostrvu, počinje priča o prošlosti, bolu i mogućnosti da se čovek, čak i nakon teških životnih udaraca, ponovo približi drugoj osobi.

Upravo takva tema filmu daje drugačiji ton od istorijske serije koja je proslavila njegove glavne glumce. Umesto borbe za moć i ljubavnih intriga na osmanskom dvoru, u prvom planu su ljudska osećanja, gubitak i nada u novi početak.

Glumci su i koproducenti filma

Ergenč i Uzerli nisu samo glumački partneri u ovom projektu već učestvuju i kao njegovi koproducenti. Na taj način dodatno su uključeni u nastanak ostvarenja koje bi, sudeći prema najavama, moglo da pronađe publiku i izvan Turske.

Filmski trejler objavljen je 16. oktobra, nekoliko dana pre festivalske premijere, čime je počelo predstavljanje ostvarenja široj publici.

Nakon festivala očekuje se distribucija u bioskopima u više od 50 zemalja, iako datum početka prikazivanja u Turskoj još nije objavljen.