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Džena Ortega pojavila se na njujorškoj premijeri svog novog filma "Klara i sunce", a osim upečatljivom haljinom, pažnju je privukla i primetno mršavijim izgledom.

24-godišnja glumica na svečanu projekciju je stigla u neobičnoj kreaciji ukrašenoj hiljadama perlica i metalnih detalja, a njene fotografije s događaja izazvale su komentare na društvenim mrežama.

Od "Wednesday" do novog filma

Džena Ortega jedna je od najtraženijih mladih glumica, a svetsku popularnost stekla je ulogom Srede Adams u Netflixovoj seriji "Wednesday". Poznata je i po odvažnim modnim kombinacijama te tamnijem, pomalo gotičkom stilu.

Svečana projekcija naučno-fantastične drame "Klara i sunce", koju je režirao Taika Vaititi, održana je u ponedeljak uveče u hotelu "Crosby Street" u Njujorku. Ortega u filmu glumi Klaru, humanoidnog robota sa veštačkom inteligencijom.

Džena Ortega Foto: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Neobična haljina privukla pažnju

Za premijeru je izabrala jedinstvenu haljinu dizajnera Eliasa Matsa. Prozirna kreacija, koja se veže oko vrata, izrađena je od ručno oblikovanih štapića, kristala i raznobojnih perlica koje oblikuju duge rese. Duboki dekolte geometrijskog oblika i prorezi dodatno su naglasili njenu figuru.

Džena Ortega Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kombinaciju je upotpunila lakiranim salonkama u nude nijansi s prepoznatljivim crvenim potplatama Kristijana Louboutina. Nakon što su objavljene fotografije s premijere, na društvenim mrežama pojavili su se komentari o njenom izgledu. Deo komentatora primetio je da glumica izgleda "mršavije" nego na prethodnim javnim pojavljivanjima.

(Kurir.rs/Najžena)

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