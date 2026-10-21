Čuvena glumica vratila rese u modu: Džena Ortega oduševila haljinom na premijeri novog filma!
- Džena Ortega pojavila se na njujorškoj premijeri filma 'Klara i sunce' u neobičnoj haljini sa perlama, kristalima i dugim resama.
- Njena modna kombinacija izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama, a deo publike primetio je da glumica izgleda mršavije nego ranije.
Džena Ortega pojavila se na njujorškoj premijeri svog novog filma "Klara i sunce", a osim upečatljivom haljinom, pažnju je privukla i primetno mršavijim izgledom.
24-godišnja glumica na svečanu projekciju je stigla u neobičnoj kreaciji ukrašenoj hiljadama perlica i metalnih detalja, a njene fotografije s događaja izazvale su komentare na društvenim mrežama.
Od "Wednesday" do novog filma
Džena Ortega jedna je od najtraženijih mladih glumica, a svetsku popularnost stekla je ulogom Srede Adams u Netflixovoj seriji "Wednesday". Poznata je i po odvažnim modnim kombinacijama te tamnijem, pomalo gotičkom stilu.
Svečana projekcija naučno-fantastične drame "Klara i sunce", koju je režirao Taika Vaititi, održana je u ponedeljak uveče u hotelu "Crosby Street" u Njujorku. Ortega u filmu glumi Klaru, humanoidnog robota sa veštačkom inteligencijom.
Neobična haljina privukla pažnju
Za premijeru je izabrala jedinstvenu haljinu dizajnera Eliasa Matsa. Prozirna kreacija, koja se veže oko vrata, izrađena je od ručno oblikovanih štapića, kristala i raznobojnih perlica koje oblikuju duge rese. Duboki dekolte geometrijskog oblika i prorezi dodatno su naglasili njenu figuru.
Kombinaciju je upotpunila lakiranim salonkama u nude nijansi s prepoznatljivim crvenim potplatama Kristijana Louboutina. Nakon što su objavljene fotografije s premijere, na društvenim mrežama pojavili su se komentari o njenom izgledu. Deo komentatora primetio je da glumica izgleda "mršavije" nego na prethodnim javnim pojavljivanjima.
(Kurir.rs/Najžena)
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