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Ljubavna priča legendarne britanske glumice Vanese Redgrejv i reditelja Tonija Ričardsona bila je sve samo ne obična. Njihov odnos obeležili su snažna privlačnost, bračne krize i šokantne tvrdnje koje su godinama zaokupljale javnost.

Sve je počelo susretom u jednom restoranu. Vanesa je večerala sa pozorišnim kritičarem Bernardom Levinom kada im je prišao Ričardson. Glumici je poslao poruku na papiriću, ali pošto nije imala naočare, zamolila je Levina da joj je pročita. Poruka se završavala provokativnom rečenicom upućenom kritičaru: „I poruči gospodinu Levinu da se je*e.“

Vanesa Redgrejv i Toni Ričardson Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Taj neobičan početak ubrzo je prerastao u strastvenu romansu. Prema tadašnjim napisima, njihova veza bila je toliko intenzivna da se Ričardsonov cimer navodno žalio na uništen nameštaj nakon glumičinih poseta.

Vanesa Redgrejv Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Venčali se 1962, ali bračna sreća nije dugo trajala

Par se venčao 1962. godine, ali bračna sreća nije potrajala onako kako se Vanesa nadala. Ričardsonova biseksualnost, o kojoj se, prema tadašnjim navodima, govorilo u filmskim krugovima, navodno je dodatno opterećivala njihov odnos. Sumnje je imala i Vanesina majka Rejčel.

Glumica je, pritom, odrasla u porodici čiji je privatni život takođe odstupao od uobičajenih normi tog vremena. Njen otac, slavni glumac Majkl Redgrejv, bio je biseksualac, a njeni roditelji, iako se nikada nisu razveli, živeli su odvojeno i imali druge partnere. Jedan od očevih partnera navodno je povremeno boravio i u njihovom domu.

On se okrenuo drugoj ženi, a Vanesa pokušavala da spase brak

Dok je Vanesina glumačka karijera napredovala, Ričardson se sve teže nosio sa profesionalnim frustracijama, između ostalog i zbog toga što nije osvojio Oskara. Uticaj razočaranja navodno se odrazio i na njegov privatni život, pa je utehu počeo da traži u noćnim izlascima i vezi sa francuskom glumicom Žan Moro.

Vanesa se u međuvremenu posvetila deci, ali je suprugova nova romansa sve više ugrožavala njihov brak. Ričardson joj je, prema tadašnjim izveštajima, otvoreno govorio o privlačnosti koju je osećao prema Moro.

„Žan ima neverovatnu seksualnu energiju. Osećam se potpuno sluđeno“, navodno joj je priznao.

Kriza je dostigla vrhunac kada se Ričardson zbog snimanja filma preselio sa Moro u Rim. Vanesa je otputovala u Rusiju, ali je ubrzo odlučila da se vrati i pokuša da spase brak.

Upravo se za njen povratak vezuje jedna od najšokantnijih priča iz njihovog privatnog života.

Vanesa Redgrejv Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Šokantne tvrdnje o njenom suprugu i ocu

Prema tvrdnjama reditelja Brajana Dezmonda Hersta, glumica je tada supruga zatekla u krevetu sa svojim ocem, Majklom Redgrejvom.

Herst je navodno preneo i reči koje je Majkl uputio ćerki: „Draga, ti ga voliš, ja ga volim. Ne vidim u čemu je problem.“

Važno je naglasiti da Vanesa Redgrejv nikada nije javno potvrdila ovu priču, zbog čega je treba posmatrati kao nepotvrđenu tvrdnju, a ne kao utvrđenu činjenicu.

Ubrzo nakon tih događaja, njen brak sa Ričardsonom završen je razvodom.

Vanesa Redgrejv Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Razvod nije značio i kraj njihove bliskosti

Njihov brak zvanično je okončan nakon pet godina, ali raskid nije značio i kraj bliskosti. Uprkos svemu što su prošli, bivši supružnici nastavili su zajedno da brinu o deci i zadržali odnos sve do Ričardsonove smrti 1991. godine.

Vanesa je kasnije objasnila zašto nije smatrala da razvod mora da znači i potpuni prekid odnosa.

„Ako nekoga volite, zaista je glupo prekinuti svaki kontakt. To što više ne možete da živite zajedno ne znači da ne treba da sačuvate ono što vas povezuje“, poručila je glumica.

Vanesa Redgrejv Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Njihova priča tako je ostala primer složenog odnosa u kojem se ljubav, porodične veze i lične krize nisu jednostavno ugasile završetkom braka. Iako su se kao supružnici razišli, Vanesa i Toni uspeli su da sačuvaju vezu koja je trajala do kraja njegovog života.

(Kurir.rs/Večernji.hr)