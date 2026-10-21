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Princ Hari otvoreno je govorio o žaljenju zbog poslednjeg telefonskog razgovora sa majkom, princezom Dajanom, ali i o tome kako se pitao kako bi njegova porodica izgledala da je ona i danas živa.

U jednoj epizodi emisije One More Question magazina GQ, vojvoda od Saseksa, koji ima 42 godine, govorio je o tome kako se nosi sa tugom decenijama nakon gubitka majke i o pitanjima koja joj i dalje postavlja.

Hari se bavi temom gubitka i tugovanja u svom novom programu na platformi MasterClass, koji je pripremio sa doktorkom Meri-Frensis O’Konor, pod nazivom Redefinisanje tuge: Izgradnja otpornosti kroz gubitak. Tom prilikom priznao je da na majku misli „gotovo svakog dana“.

Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

„To je samo kratak trenutak kada pomislim: ‘Vau, nedostaješ mi. Pitam se kakav bi svet bio da si još ovde. Pitam se kako bi moja porodica izgledala da si još uvek sa nama’“, rekao je Hari.

Princeza Dajana poginula je u saobraćajnoj nesreći u Parizu 31. avgusta 1997. godine, kada je imala 36 godina. Hari je tada imao 12, a njegov stariji brat, princ Vilijam, 15 godina.

princeza Dajana, princ Hari, princ Vilijam Foto: © Mike Randolf / Avalon / Profimedia

Poslednji razgovor koji nikada neće zaboraviti

Samo nekoliko sati pre smrti, Dajana je telefonom razgovarala sa sinovima, koji su u tom trenutku boravili u Balmoralu, škotskoj rezidenciji kraljice Elizabete.

Razgovor je bio kratak. Hari i Vilijam želeli su što pre da se vrate igri sa rođacima, kako su se prisetili u dokumentarnom filmu Dajana, naša majka: njen život i nasleđe iz 2017. godine.

Bio je to poslednji put da je Hari čuo majčin glas.

„Da sam znao da je to naš poslednji razgovor, taj razgovor bi izgledao potpuno drugačije“, rekao je Hari u intervjuu za GQ.

„A ja sam taj koji mora da živi sa tim. Činjenica je da sam, kao dvanaestogodišnji dečak, samo želeo da odem i da se igram sa rođacima.“

I danas oseća povezanost sa majkom

Gotovo tri decenije nakon Dajanine smrti, Hari i dalje oseća snažnu povezanost sa njom. Kako je objasnio, ponekad ima utisak da ta veza prevazilazi obična sećanja na majku.

„Ponekad joj postavljam pitanja, nadajući se nekoj vrsti odgovora, i ponekad zaista dobijem odgovor“, ispričao je.

„Možda sam proveo previše vremena u Kaliforniji, ali nakon svega na čemu sam radio, i dalje osećam povezanost sa majkom. Zaista osećam njenu energiju u određenim trenucima i u pojedinim periodima svog života“, dodao je princ.

Rođenje sina Arčija promenilo je njegov pogled na emocije

Hari je otkrio i da je svest o tome koliko se emocije prenose na druge ljude u potpunosti razvio tek nakon rođenja sina Arčija, kojeg ima sa suprugom Megan Markl.

1/6 Vidi galeriju Princ Vilijam, princ Hari i princeza Dajana Foto: James Gray/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prisetio se da je njegov sin odmah osećao kada bi ga uzeo iz Meganinih ruku, a da je pritom bio pod stresom.

„Bio sam pod ogromnim stresom zbog svega što se dešavalo i svega sa čim sam morao da se suočim“, ispričao je.

„Ali onda bih se vratio kući i jednostavno preuzeo Arčija od Megan. Ako bih i dalje bio pod stresom, on bi to odmah osetio.“

Zbog toga je Hari počeo da koristi 40 minuta vožnje od Londona do kuće kako bi se smirio pre nego što bi uzeo sina u naručje.

„Mislim da kao roditelji moramo veoma da vodimo računa o tome šta nosimo u sebi, jer deca to mogu da osete. Moramo da budemo svesni toga kako se osećamo, mada ponekad ni sami ne znamo šta osećamo. Vaša deca će vam to prva pokazati, jer neće želeti da provode vreme sa vama“, rekao je.

Terapija mu je pomogla da se suoči sa bolom

Nakon dve decenije potiskivanja osećanja, terapija je pomogla Hariju da sebi dozvoli da tuguje i prizna koliko ga je gubitak majke povredio. Danas se nada da će otvorenim govorom o sopstvenom iskustvu pomoći i drugim ljudima koji su prošli kroz gubitak voljene osobe.

„Stalno mi govore, od ljudi koji imaju 90 godina pa sve do devetogodišnjaka, da im je to što sam podelio svoje iskustvo i deo svoje priče pomoglo“, rekao je Hari.

„I dok god je tako, uvek ću pokušavati da drugim ljudima olakšam. Nije važno da li je reč o jednoj osobi ili o milion njih.“