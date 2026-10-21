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Premijerom komada "U potrazi za Tašanom" otvaraju se večeras 46. Borini pozorišni dani u Vranju. Predstava, rađena po tekstu i u režiji Nebojše Bradića, okupila je ceo ansambl Pozorišta "Bora Stanković", a u grad na jugu Srbije dovela i dramaturga Aleksandra Milosavljevića i kostimografkinju Marinu Medenicu. Ova dramska priča nudi neobičan pogled na poslednje dane velikog pisca, njegove unutrašnje nemire i potragu za izgubljenom dramom, ali i ženom koja je i njemu samom ostala zagonetka.

Novi standard

Direktorka vranjskog pozorišta Kristina Janjić Stojanović na konferenciji za novinare je istakla da se u godini obeležavanja 150 godina od rođenja najznamenitijeg Vranjanca, pisca Borisava Stankovića, teatar na predlog Nebojše Bradića bavi upravo Borom i njegovim životom, te da je slavni pisac i jedan od glavnih likova u komadu.

- Već godinama nismo imali ovako veliku ansambl-predstavu. Autorski tim nam je postavio standarde i nivo koji ćemo, nadam se, negovati i u svim budućim projektima. Zahvalni smo im na tome. Uspeli smo da kao ansambl stvorimo zaista veliko delo - navela je Janjić Stojanović.

Autorska i glumačka ekipa Foto: Tatjana Stamenković

Reditelj Nebojša Bradić izjavio je da je ispunjen kao autor i uveren da će predstava imati dug scenski život i uspešno predstavljati vranjsko pozorište, zahvalivši domaćinima na pozivu i ukazanom poverenju.

- Rad na novom tekstu uvek je izazov koji postavlja zadatak ne samo pred autore već i pred sam teatar. Glumicama i glumcima želim mnogo uspeha u daljim izvođenjima, kako na Borinim pozorišnim danima, tako i na festivalima i scenama širom Srbije. Verujem da ova predstava zaslužuje pažnju i da osvetljava enigmu koja još uvek prati Boru Stankovića. Njegovo delo treba da živi ne samo kroz interpretacije i reinterpretacije već i kroz rasvetljavanje tema koje nisu jednostavne i ponekad su bolne. Pozorište je tu da se bavi tim osvetljavanjem i, što je najvažnije, da u tome pronađe umetnički odgovor. Predstava u tom smislu ispunjava svoj zadatak. Još jednom hvala ansamblu pozorišta i tehničkoj ekipi - poručio je Bradić.

Utiske o radu na predstavi izneli su i glumci.

- Iza sebe imam veliko iskustvo, ali shvatam da se iz svakog procesa nauči nešto novo. Zahvaljujući Nebojši, reditelju velikog autoriteta, svi smo naučili šta su odgovornost i disciplina. Tu pre svega mislim na mlađe kolege, kojima se posvetio s posebnom pažnjom, mada je podjednako bio posvećen svima nama. On je vrstan pedagog i istinski pozorišni zaljubljenik, pa nam je ovaj rad bio izuzetno dragocen - naglasila je glumica Radmila Kocevska.

Autorska i glumačka ekipa Foto: Tatjana Stamenković

Glumica Milena Stošić ocenila je da je rad s Bradićem doneo nov kvalitet celom ansamblu:

- Podigao je nivo našeg rada i hvala mu na tome. Navikli smo da radimo Borina dela, ali ovaj tekst donosi nešto sasvim drugačije - sam kraj njegovog života. Bradić je kao pisac uneo ličnu kreativnost, koja je u velikoj meri doprinela predstavi, a kad je o režiji reč, pokazao je posvećenost kakvu dosad nisam doživela.

Direktorka kao Tašana

Direktorka teatra Kristina Janjić Stojanović, koja u predstavi igra naslovni lik Tašane, istakla je važnost očuvanja postignutih standarda.

- Drago mi je što sam bila deo ove ekipe. Ovo je zaista neverovatno iskustvo, postavljen je visok nivo i sad je samo važno da ispod njega nikako ne idemo - zaključila je Janjić Stojanović.



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