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Dokumentarna emisija Nerešene misterije (Unsolved Mysteries) emitovala je 1990. godine epizodu o neidentifikovanom muškarcu čije je telo pronađeno u decembru 1982. godine ispod crkvene klupe u jednoj crkvi u Bojziju, u američkoj saveznoj državi Ajdaho. Decenijama kasnije klupko je počelo da se odmotava....

Mnoge epizode koje je pratio bavile su se paranormalnim pojavama i jezivim zločinima, poput serijskih ubistava, ali ova priča u njemu je probudila tugu.

„Čovek je sebi oduzeo život u crkvi i pretpostavljam da je upravo to deo priče koji mi je ostao u sećanju“, ispričao je Kuper za magazin Pipl.

Godine 2018, nakon preseljenja u Bojzi, gde radi kao istražitelj starih, nerešenih slučajeva u kancelariji šerifa okruga Ada, ponovo se setio ovog događaja. Jedan vernik iz crkve u kojoj je muškarac preminuo pokrenuo je razgovor o misterioznoj smrti.

Zaintrigiran pričom, Kuper je 2019. godine ponovo otvorio slučaj. Želeo je da utvrdi identitet muškarca prozvanog Nepoznati lutalica, ali i da otkrije zašto je odlučio da sebi oduzme život progutavši kapsulu sa cijanidom, svega nekoliko trenutaka nakon što je svešteniku u crkvi ispovedio svoje grehe.

Tada 44-godišnji istražitelj nije ni slutio da će ga potraga za odgovorima u vezi sa neobičnim samoubistvom dovesti do mogućeg rasvetljavanja jednog od najzloglasnijih nerešenih slučajeva u SAD – ubistava povezanih sa lekom tajlenol iz 1982. godine.

Foto: TheRockuChanel/youtube

Sedam ljudi umrlo nakon što su popili otrovani lek

Od 29. septembra 1982. godine, sedam osoba na području Čikaga preminulo je nakon što su uzele tajlenol pojačane jačine, koji je bio kontaminiran kalijum-cijanidom.

Istražitelji su pažnju usmerili na Džejmsa Luisa, osumnjičenog koji je proizvođaču leka, kompaniji Džonson end Džonson, poslao pismo zahtevajući milion dolara kako bi zaustavio trovanja.

Ipak, Luis nikada nije optužen za ubistva povezana sa ovim smrtnim slučajevima jer nije bilo dovoljno dokaza. Osim toga, istražitelji su verovali da se u vreme zločina nalazio u Njujorku. Decenijama kasnije, Kuperova sedmogodišnja potraga za identitetom Nepoznatog lutalice i dokazi koji bi mogli da ukažu na njegovu povezanost sa trovanjima postali su tema novog dokumentarca Razotkrivanje ubice tajlenolom (Unmasking the Tylenol Killer).

Misteriozni muškarac zapravo je bio hemičar Metju Betkovski

Film prati Kuperovu detaljnu istragu širom SAD, tokom koje je otkriven identitet Nepoznatog lutalice – doktora Metjua Betkovskog. Istražitelj je, osim toga, došao do niza tragova koji ukazuju na mogućnost da je upravo on bio ozloglašeni ubica odgovoran za trovanja tajlenolom.

Oznake na ključu pronađenom na telu preminulog muškarca odvele su Kupera do Džeksonvila na Floridi, gde je uspeo da potvrdi njegov identitet.

Međutim, tu nije stao. Tokom posete porodičnoj kući Betkovskog iz detinjstva, u Los Anđelesu, gde je pre smrti živeo njegov brat Mark, istražitelj je došao do uznemirujućeg otkrića koje bi moglo da bude ključno za slučaj.

„Pronašao sam bocu za koju smo kasnije saznali da sadrži cijanid napravljen u kućnim uslovima“, ispričao je Kuper u dokumentarcu. U blizini boce nalazila se mapa Čikaga.

„Zašto je Met imao mapu područja Čikaga? Mark mi je rekao da Met nije imao nikakve veze sa Čikagom. Mark je imao mnogo tajni“, dodao je istražitelj.

Dalja istraga odvela je Kupera u druge savezne države, ali i dublje u život hemičara koji je bio fasciniran eksplozivima. Prema navodima iz dokumentarca, Betkovski je jednom kolegi rekao da smatra da je moguće počiniti „savršen zločin“ i da je „cijanid način da se to uradi“.

Metju Betkovski Foto: Darin Oswald / Zuma Press / Profimedia

Teška mentalna bolest i mračne ideje koje su prethodile zločinu

Prema rečima forenzičkog psihijatra dr Parka Dica, Betkovski je više puta bio smeštan u psihijatrijske ustanove zbog teških mentalnih problema. Tražio je načine da se izleči bez lekova.

„Met je došao na ideju da nasiljem može da doživi euforiju, a da ta euforija može da izleči njegovu mentalnu bolest“, rekao je Dic u dokumentarcu.

Prema njegovim rečima, Betkovski je pisao pisma u kojima je nagoveštavao da bi masovni događaj sa velikim brojem žrtava ili nasilje uopšte mogli da budu način da se izbori sa depresijom. Psihijatar je dodao da počinilac, prema njegovoj proceni, nije želeo da bude uhvaćen, ali jeste želeo da zločin privuče pažnju čitave nacije.

„Nije reč o nekome ko traži slavu, već o nekome ko želi da ostavi snažan utisak“, objasnio je Dic.

Ipak, Kuper naglašava da ne može sa sigurnošću da dokaže da je Betkovski bio ubica iz slučaja tajlenol. Za magazin Pipl rekao je da je tokom istrage prikupio veliku količinu uznemirujućih dokaza za koje veruje da upućuju upravo na njega.

Njegov život počeo je da se raspada neposredno pre trovanja

Istražitelj je tokom rada na slučaju otkrio da je Betkovski 1982. godine prolazio kroz težak životni period. Njegov život počeo je ubrzano da se raspada, što je dovelo do emocionalnog sloma koji je, prema pretpostavkama iz istrage, mogao da prethodi ubistvima.

U septembru 1982. godine Met je napustio Las Kruses u Novom Meksiku, gde je radio u NASA-inom postrojenju za testiranje u Vajt Sendsu.

Istražitelji do danas nisu uspeli da utvrde gde se Betkovski nalazio u periodu od 14. septembra do 4. oktobra 1982. godine. Taj vremenski okvir obuhvata i dane kada su se dogodila trovanja tajlenolom. „Ovo je definitivno najčudniji slučaj u mojoj karijeri“, rekao je Kuper.

Uprkos otkrićima, on priznaje da slučaj još nije rešen.

„Bez dalje istrage, ovo i dalje ostaje nerešen slučaj“, poručio je.

Policija u Čikagu preuzima istragu: Da li je Betkovski pravi osumnjičeni?



Dana 23. septembra 2026. godine, šerif okruga Ada, Met Kliford, i istražitelj Tim Kuper održali su konferenciju za novinare u Bojziju. Tom prilikom objavili su da su rešili decenijama star slučaj Nepoznatog lutalice, identifikovanjem preminulog muškarca kao Metjua Betkovskog.

Istovremeno su saopštili da je istraga otkrila moguću vezu između njega i smrtonosnih trovanja tajlenolom iz 1982. godine.

Kancelarija šerifa okruga Ada prosledila je svoja saznanja policiji u Čikagu, koja je sada odgovorna za utvrđivanje da li Betkovski može biti zvanično označen kao osumnjičeni. Teri Dan Mjurer rekla je za magazin Pipl da, nakon nekoliko godina bliske saradnje sa detektivom Timom Kuperom i kancelarijom šerifa, veruje da postoje izuzetno značajni dokazi koji upućuju na Betkovskog.

„Verujemo da ovde postoji ubedljiv skup posrednih dokaza koji opravdava da se Nepoznati lutalica razmotri kao potencijalni osumnjičeni“, izjavila je Mjurer.

Ipak, konačan odgovor još nije poznat, a zvanična potvrda njegove odgovornosti za trovanja tek treba da bude utvrđena.

Porodice žrtava i dalje čekaju odgovore

Kuper kaže da bi voleo da porodicama žrtava pruži konačne odgovore.

„Voleo bih da mogu da im kažem više, ali čini se da razumeju da je ovo zanimljiv slučaj i da neka pitanja možda nikada neće dobiti odgovor“, rekao je istražitelj.

Nakon konferencije za novinare javio mu se član porodice jedne od žrtava kako bi mu zahvalio na uloženom trudu. Ta osoba mu je, prema Kuperovim rečima, rekla da, bez obzira na to ko je osumnjičeni, „to i dalje ništa ne popravlja“.

„Na kraju je mnogo više reč o tome kako se nosite sa tugom, kako se sa njom suočavate i kako nastavljate da živite“, objasnio je Kuper.

Za porodice sedam osoba koje su izgubile život 1982. godine, nova saznanja mogla bi da predstavljaju važan korak ka razumevanju onoga što se dogodilo, ali još ne donose konačno razrešenje slučaja.



