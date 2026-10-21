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"Gde su mi naočare?" ili "Gde su mi naočari?"? Ako vam jedna od ove dve rečenice zvuči pogrešno, moguće je da ste samo navikli da koristite određeni oblik.

Pravilno je i "naočare" i "naočari". Oba oblika prihvaćena su u standardnom srpskom jeziku, pa nema razloga da jedan od njih precrtavate kao nepravilan.

Dakle, uvek možete da kažete:

- "Kupila sam nove naočare".
- "Kupila sam nove naočari".

U oba slučaja rečenica je pravilna, a značenje ostaje isto. Izbor zavisi od toga koji oblik inače koristite.

Zanimljivo je da se među prihvaćenim oblicima nalaze i "naočale" i "naočali". To što nam neka varijanta zvuči manje poznato ne znači da je automatski pogrešna. Zato, sledeći put kada čujete "naočari", a vi govorite "naočare", slobodno preskočite ispravku. Oboje ste u pravu.

(Kurir.rs/Mondo)

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