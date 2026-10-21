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Fanovi Selene Gomez primetili su kako se pevačici glas u poslednjih nekoliko godina značajno promenio te već dugo nije izbacila nove pesme.

Sada je objasnila i razlog koji stoji iza toga - pušenje.

Popularna pevačica i glumica (34) u videu na svojoj Instagram priči rekla je kako se rešila zavisnosti od nikotina, ali da sada trpi posledice.

1/8 Vidi galeriju Selena Gomez u Šanel haljini na crvenom tepihu dodele Zlatnih globusa 2026, sa suprugom Benijem Blankom Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia, Alessandro Galatoli / Zuma Press / Profimedia, Alessandro Galatoli/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Neću moći da promenim svoj glas. Previše sam vejpovala nikotin", rekla je u videu. Gomez je svoje obožavatelje opomenula, rekavši da njeno iskustvo shvate kao upozorenje, posebno oni koji razmišljaju o tome da prvi put isprobaju vejpovanje.

Jasno je dala do znanja da su njeni dani pušenja, odnosno "vejpovanja", iza nje. "Svi znaju da je nikotin jako teško prestati pušiti. I mislim da sam samo htela da kažem, ako prolazite kroz to ili ako čak pokušavate da vejpujete, jednostavno se ne isplati", poručila je.

Potom se opet osvrnula na svoj glas, koji je već neko vreme predmet rasprave među obožavateljima:

"I promenilo mi je glas. Dakle, ako vam se ne sviđa moj glas, to je potpuno razumljivo, ne smeta mi, samo ga nemojte slušati. Jednostavno nemojte slušati".

Iako svesna posledica koje je to ostavilo na nju i to da više nikada neće zvučati isto, jasno je dala do znanja da će se fokusirati samo na pozitivno. Pohvalila se odlukom da prestaje s pušenjem i poslala poruku ohrabrenja obožavateljima koji se bore da se oslobode vlastitih teških navika: "Ali jako sam uzbuđena jer sam prestala i samo se nadam da ću tako i nastaviti. Stvarno je teško, ali znam kako je to kad prolaziš kroz nešto. Užasno je".

Gomez, koja je slavu stekla još kao dečija zvezda, tokom cele karijere otvoreno govori o svojim zdravstvenim problemima. Prema pisanju Fox Newsa, njoj je 2014. godine dijagnostikovan lupus, a kasnije je otkrila da joj je dijagnostikovan i bipolarni poremećaj. U međuvremenu je prošla transplantaciju bubrega i hemoterapiju. Takođe je uključila svoj rad na mentalnom zdravlju u svoje poslovne poduhvate, posebno stvarajući brend Rare Beauty 2020. godine, koji uključuje Fond za retke posledice koji prikuplja novac za usluge mentalnog zdravlja.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Selena Gomez