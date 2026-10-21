Veriti Vent iz Stafordšira, koja govori o životu sa sindromom stranog naglaska

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Veriti Vent (29), frizerka iz engleske grofovije Stafordšir, pre tri godine legla je da odspava zbog jake migrene. Kada se probudila, njen govor zvučao je toliko drugačije da su porodica i prijatelji jedva mogli da poveruju da je slušaju. Danas je novi naglasak potpuno prihvatila i više ne priželjkuje povratak starog.

Promena se dogodila 4. oktobra 2023. godine. Posle nekoliko sati sna Veriti je najpre govorila nerazgovetno. Kako opisuje, reči su joj se razbistrile za svega pet minuta, ali je tada primetila da govori naglaskom karakterističnim za severoistočnu Englesku, poznatim kao „džordi“.

Veriti Vent iz Stafordšira, koja govori o životu sa sindromom stranog naglaska Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Posle buđenja nije prepoznavala sopstveni govor

Umesto olakšanja posle odmora, usledili su strah i odlazak kod lekara. Promena nije uticala samo na to kako je drugi čuju već i na njen osećaj sopstvenog identiteta.

„Bila sam prestravljena. Odmah sam otišla kod lekara, a on me je poslao u bolnicu. Odjednom mi je ceo dotadašnji život delovao strano i nisam znala ko sam zapravo“, priseća se ona.

Prema njenim rečima, lekari su ustanovili sindrom stranog naglaska, povezan sa funkcionalnim neurološkim poremećajem koji joj je ranije dijagnostikovan.

Šta je sindrom stranog naglaska

Veriti Vent iz Stafordšira, koja govori o životu sa sindromom stranog naglaska Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Kod ovog retkog poremećaja dolazi do promena u govoru zbog kojih slušaocima deluje da osoba govori drugačijim, stranim ili regionalnim naglaskom. To ne znači da je iznenada naučila drugi jezik. Promenjeni izgovor, ritam i intonacija mogu da podsećaju na način govora druge sredine.

Sindrom se može javiti u različitim okolnostima, uključujući pojedina neurološka oboljenja i povrede, ali i uz funkcionalni neurološki poremećaj. Kod funkcionalnog poremećaja teškoće su povezane sa načinom na koji nervni sistem funkcioniše i obrađuje signale, a ne nužno sa strukturnim oštećenjem mozga. Simptomi su stvarni i mogu obuhvatati i smetnje govora.

Novi naglasak čuje i u snovima

Vremenom je ono što je Veriti u početku uznemiravalo postalo deo njene svakodnevice. Porodica i prijatelji navikli su se na njen govor, a pojedini joj kažu da joj sadašnji naglasak čak bolje pristaje.

„Imam osećaj da je ovo sada moj glas. Toliko sam se navikla na njega da bi mi, ako bi mi se vratio prvobitni naglasak, bilo podjednako teško da se ponovo naviknem“, kaže Veriti.

Veriti Vent iz Stafordšira, koja govori o životu sa sindromom stranog naglaska Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Promenu primećuje čak i kada ne razgovara ni sa kim. Kako objašnjava, drugačiji naglasak prati njen unutrašnji monolog, a čuje ga i u snovima. Lekari su joj, navodi, rekli da promena može biti dugotrajna, pa i trajna. To je mogućnost sa kojom se sada pomirila.

„Prihvatila sam ono što se dogodilo. Zbog toga sam postala otvorenija, imam više razumevanja i više se ne plašim toliko promena“, kaže mlada žena.

Više ne želi da se vrati na staro

Veriti radi kao frizerka i objavljuje sadržaj na internetu, gde govori i o svom iskustvu. Posle početnog straha, budućnost više ne vezuje za pitanje da li će ponovo zvučati kao pre.

„Ovo mi je pokazalo da može da se dogodi bilo šta. Vreme ide dalje, pa moram i ja da nastavim dalje, šta god da mi život donese. A ko zna šta će se dogoditi sledeće!“, dodaje ona.

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