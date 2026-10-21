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Pun Mesec se u astrologiji smatra vremenom ubiranja plodova. To je trenutak kada energiju možemo da usmerimo na završavanje poslova i rešavanje važnih situacija, ali i da preispitamo svoje postupke i uočimo gde smo grešili. Astrološkinja Julija Gikis objašnjava kako bi ovaj događaj mogao da se odrazi na znakove horoskopa i ko će ga najviše osetiti.

Kako da ovaj period iskoristite na najbolji način i izbegnete neprijatna iskustva? Pre svega, nemojte dozvoliti da vas vode pohlepa i preterana vezanost za materijalne stvari. Ne manipulišite drugima i ne primoravajte ih da igraju po vašim pravilima. Takođe, ne pokušavajte da po svaku cenu preokrenete tok događaja na poslu.

Ove preporuke posebno se odnose na ljude koji odluke donose pod uticajem trenutnih želja i snažnih impulsa. Pokušajte da uskladite ono što osećate sa načinom na koji živite i postupate. Pokažite dobrotu, saosećanje i razumevanje prema bližnjima i ljudima oko sebe. Priuštite sebi nešto lepo, preispitajte greške, ali obavezno priznajte sebi i ono što ste dobro uradili.

Mnogima bi ovaj period mogao da pomogne da jasnije sagledaju svoju finansijsku situaciju, bolje upravljaju novcem i razmisle o zaradi. Prema ovom astrološkom tumačenju, moguće je dobijanje pomoći bez obaveze vraćanja, nasledstva ili završavanje finansijskih poslova koji su dugo oduzimali vreme.

Pun Mesec najviše će osetiti Bik, Lav, Škorpija i Vodolija:

1. BIK

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Pun Mesec dotaći će vaš unutrašnji svet. U vama se javlja spremnost da završite određene životne cikluse. Moguće je da ćete odlučiti da promenite posao, napustite sigurno i prijatno radno mesto ili se oprostite od nekih ustaljenih obaveza i navika. Bikovi obično ne vole da žure, ali ovog puta mogli biste da osetite snažnu potrebu da što pre stavite tačku na ono što je za vas završeno.

2. LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Lovački Mesec mogao bi da stavi roditelje u prvi plan. Možda će biti potrebno da im posvetite više vremena, budete uz njih i uključite se u rešavanje njihovih problema. Na poslovnom planu dobićete priliku da malo usporite. Period je povoljan za preispitivanje grešaka i primenu profesionalnih veština koje će dodatno istaći vaše znanje i sposobnosti.

3. ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Pokušajte da u drugima ne vidite samo konkurenciju, već i ljude od kojih možete nešto da naučite. Ovo je dobra prilika za razgovore sa onima koji vam ukazuju na nesigurnosti, ali i sa ljudima koji umeju da prepoznaju i podstaknu vaše talente. Odnosi u ovom periodu postaju intenzivniji, a različite situacije mogu da izazovu burne reakcije. Napetost i sukobe možete da ublažite spremnošću da saslušate drugu stranu i napravite kompromis.

4. VODOLIJA

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Moguć je susret sa osobom koju biste mogli da doživite kao "karmičku". Bez obzira na to kako će se vaš odnos razvijati, to iskustvo moglo bi da vam pomogne da odgovorite na pitanja koja vas već dugo zaokupljaju. Obratite pažnju i na atmosferu u porodici. Pokušajte da iz doma uklonite nagomilanu napetost i nezadovoljstvo. U tome će vam pomoći iskreni razgovori, zajedničko vreme i ljubav koju pokazujete jedni drugima.

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