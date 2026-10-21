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Vekovi pod Otomanskom imperijom ostavili su dubok trag u srpskom jeziku, pa smo tako potpuno prihvatili ovaj izraz, dok je izvorni srpski pojam za čarape pao u zaborav.

Ako pitate lingviste kako su naši stari zvali ovaj odevni predmet pre dolaska Turaka, odgovor vas može iznenaditi. Stari, izvorni slovenski naziv koji se vekovima koristio na našim prostorima jeste – bječva ili bičva u zavisnosti od kraja.

Tek u pojedinim krajevima Balkana se danas može čuti ova reč

Zvuči vam strano i čudno? Niste jedini! Danas se ovaj izraz zadržao još samo u nekim delovima Crne Gore, Hercegovine i Dalmacije, dok ga u modernom govoru u Srbiji ne koristi gotovo niko.

Čarape su turska reč Foto: Aaron Amat / Alamy / Profimedia

Zanimljivo je da je turska reč "čarapa" u našem jeziku ostala u ženskom rodu upravo zato što je direktno zamenila drevnu "bječvu" Pre pletenih bječvi, naši preci su oko nogu motali platnene obojke kako bi se zaštitili od hladnoće u opancima. Otuda i izreka: "Kom' opanci, kom' obojci".

Sledeći put kada budete obuvali čarape, setite se da zapravo navlačite bječve, kako su naši preci često umeli da kažu kada su obuvali ovaj neizostavni komad tkanine.

(Kurir.rs/Žena)

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