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Džindžer Alden i Elvis Prisli verili su se posle samo nekoliko meseci veze. Iako je njihova romansa kratko trajala, bila je ispunjena strašću. Nakon samo dva meseca zabavljanja, Elvis ju je pitao: "Da li bi volela da se useliš?", ali je ona odbila, piše britanski "Ekspres".

- Da se preselim u Grejslend, a da se prethodno nisam udala, za mene je tada bilo neprikladno. Potičem iz prilično konzervativne porodice. Moje sestre i ja odgajane smo da verujemo da zajednički život počinje tek posle venčanja. Nadajući se da će razumeti, pogledala sam ga u oči i nervozno rekla: "Elvise, to jednostavno nije moj način." Na sreću, Elvis je to prihvatio. Nasmejao se i rekao: "Dobro, poštujem te zbog toga" - napisala je Džindžer u memoarima.

Ostala je u kući svojih roditelja, nedaleko od Elvisovog imanja Grejslend. Nije ni slutila da će samo nekoliko meseci kasnije pronaći kralja rokenrola mrtvog, sklupčanog na podu kupatila.

Džindžer Alden Foto: Printscreen YouTube

Veridba posle samo nekoliko meseci veze

Elvis je zaprosio Džindžer 26. januara 1977. godine. Pristala je. Imala je 20, a on 42 godine.

Intrigantan detalj njihove priče jeste to što se kralj rokenrola najpre zabavljao sa njenom sestrom, koja ih je i upoznala. Džindžer je, pritom, bila verena kada je Elvis počeo da joj se udvara. Na nagovor majke raskinula je veridbu i započela romansu sa legendarnim pevačem.

Elvis je Džindžer i njenu porodicu obasipao skupim poklonima – od automobila do nakita vrednog milione dolara. Planirao je i da budućoj tašti kupi vilu, ali je te planove prekinula njegova smrt. Preminuo je 16. avgusta 1977. godine u Grejslendu.

Džindžer Alden je tek 2002. godine dala prvi intervju o Elvisu Prisliju, a kasnije je u više navrata govorila o njihovom odnosu.

Elvis Prisli bio je kralj rokenrola Foto: Profimedia

Bizaran fetiš Elvisa Prislija

U tom intervjuu Džindžer je opisala kako je izgledao njihov prvi intimni odnos. Prema njenim rečima, Elvis nije skidao donji veš niti svu odeću, jer je smatrao da partneri ne treba da vide jedno drugo bez odeće pre venčanja. Nakon odnosa poklonio joj je sat i ogrlicu sa dijamantima.

– Znala sam da ga volim i da ne mogu da zamislim život bez njega. Izgledalo mi je kao da ga znam mnogo duže nego samo nekoliko meseci. Verovala sam da sam pronašla svoju srodnu dušu. Naša veza je bila toliko intenzivna… – rekla je, a potom opisala njihovu veridbu i njegovu reakciju kada je pristala da se uda za njega:

– Moja ruka se tresla kada me je odveo u spavaću sobu. Podigao je moju šaku, pogledao prsten i samo rekao: "O, čoveče!"

Džindžer Alden Foto: Printscreen YouTube

"Idem u kupatilo da čitam"

Prema Džindžerinim rečima, Prisli se borio sa zavisnošću od narkotika i alkohola, a nju je fizički i psihički zlostavljao. Opisala ga je kao opsesivno ljubomornog i navela da je u napadima besa pucao u televizor i telefon, koristeći oružje koje je skrivao po kući.

Želela je da ga ostavi, ali, kako je rekla, nije imala snage za to. Tvrdila je i da se borio sa prejedanjem, a da su mu sve obroke donosili u krevet.

"Idem u kupatilo da čitam", bile su poslednje reči koje je, prema njenom svedočenju, Elvis izgovorio Džindžer Alden.

(Kurir.rs/Žena)

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