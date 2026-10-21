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Slađana je uspela ono što nijednoj takmičarki pre nje nije pošlo za rukom: sama je u „Finalnoj poteri" odbranila taj milion. Iako je u kvizu najavila put za Portugaliju, sa utiscima se u program RTS-a javila iz Grčke, i potvrdila da će deo novca otići u humanitarne svrhe.

„To sam onog momenta kad sam osvojila novac rešila. A ono što je meni bilo najzanimljivije, i svim mojim prijateljima, svima koji su znali da ću da učestvujem u kvizu, jeste bilo da ja uopšte nisam otišla u kviz zbog novca. Novca dovoljno za pristojan život imam. I valjda me je negde Bog pogledao i rekao 'Pa dobro, može još malo više'. Ali je bilo zadovoljstvo, bilo je iskustvo koje se jednom u životu, valjda, pruža ljudima", rekla je Slađana.

Poručila je da je moć u znanju i da, ko ima znanje, može pravo da hoda kroz život. Emisija je snimana pre nekog vremena, ali je sinoć emitovana, a Slađani stalno pristižu čestitke i pozivi.

Gledaoci su mogli da vide koliko je Slađana bila iznenađena kada je shvatila da je zapravo pobedila, i da Tragač Aleksa nije uspeo da je stigne.

Aleksa Stefanović, kviz Potera Foto: Promo

„Uopšte mi nije bilo jasno šta mi se dešava. Ja sam Aleksi stvarno od srca čestitala, ali to je bio neki fotofiniš koji je odlučio da sam ja pobedila. Nije mi bilo uopšte jasno, ali stvarno mi nije bilo jasno da je to to.I dugo posle toga mi je još uvek ostalo u glavi kao: 'Šta bi sad?'", ispričala je pobednica kviza.

Govorila je i o tome kako je reagovala njena porodica i da li je njen suprug prihvatio činjenicu da je ona najbolji kvizaš: „Nije prihvatio. I dalje ćemo se svađati, evo, već od prve Potere koja se bude emitovala od ponedeljka. Ako se vratimo do subote, posvađaćemo se verovatno i u Superpoteri, tako da, kod nas u porodici nikad nije nezanimljivo, nikad nije dosadno".

Slađana govori engleski, francuski i italijanski jezik, a u slobodno vreme plete i pravi nakit, a poznate su joj i tajne tkanja. Pre nekoliko godina je učestvovala u snimanju serijala Super baka...

„Ja se, evo, i u ovim godinama i dalje začudim ponekad kad shvatim da mogu još. Nema stajanja. I evo, to što ja 26. oktobra idem definitivno u penziju, ja se neću povući iz rada, ostaću da radim i dalje u vrtiću. Jer nekako sebe ne mogu da zamislim kao penzionerku koja sedi, pije kafu i gleda negde kroz prozor u svojoj dosadi. Dokolica je okej, nemam ja ništa protiv, ali onda kad ja odaberem, a ne onda kad se mora", jasna je Slađana.

Kvizašku karijeru, kako je rekla, ipak neće nastaviti: „Ne bih izazivala sudbinu. Šta ako mi postave neko pitanje koje ne znam, pa se osramotim?".

(Kurir.rs/rts)

VIDEO: Kviz Potera