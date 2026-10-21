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Obožavaoci legendarne rok grupe Nirvana sada imaju priliku da provedu noć u nekadašnjem stanu Kurta Kobejna, smeštenom u neuglednoj zgradi u gradu Olimpiji, u američkoj saveznoj državi Vašington.

Kako piše „Dejli mejl“, reč je o prostoru u kojem je legendarni muzičar živeo od 1989. do 1991. godine, a koji danas privlači pažnju posetilaca iz celog sveta. Bile su to ključne godine za bend, period tokom kojeg je Nirvana polako izlazila iz opskurnog andergraund pank miljea i kretala ka svetskoj slavi.

Adresa ovog mesta značajnog za istoriju muzike je 114 Pirs strit. Stan i danas spolja izgleda sasvim obično, ne otkrivajući neverovatnu muzičku istoriju koja se krije iza njegovih zidova.

1/8 Vidi galeriju Kurt Kobejn Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, Rudi Keuntje / Zuma Press / Profimedia, Rudi Keuntje / INSTAR Images / Profimedia

Kobejn je ovde stvarao pesme koje su obeležile generacije

Značaj ovog stana za istoriju rok muzike teško je preceniti, jer je Kobejn upravo na toj adresi stvarao veliki deo svog muzičkog opusa.

Prema podacima lokalnog istorijskog društva, veruje se da je oko 75 odsto njegovog celokupnog stvaralaštva nastalo upravo tokom boravka u ovom prostoru.

Jedna od najpoznatijih anegdota vezanih za stan uključuje pevačicu Ketlin Hanu, članicu benda Bikini Kill, koja je na zidu napisala rečenicu: (Kurt smells like Teen Spirit.

Ta poruka kasnije je poslužila kao direktna inspiracija za naziv pesme „Smells Like Teen Spirit“, jednog od najvećih hitova Nirvane, koji je obeležio čitavu generaciju.

Pored ovog kultnog hita, Kobejn je u stanu radio i na pesmama Pennyroyal Tea, All Apologies. U tom periodu bend je objavio album Bleach i počeo da radi na legendarnom izdanju Nevermind, koje će Nirvanu vinuti među najveće rok sastave na svetu.

Noćenje košta od 250 do 300 dolara



Nekadašnji dom rok legende danas je dostupan turistima. Danas je ovaj jednosobni stan dostupan za iznajmljivanje putem popularne platforme Airbnb, a cena noćenja kreće se od 250 do 300 američkih dolara.

Vlasnici zahtevaju minimalni boravak od dve noći, dok dostupnost zavisi od njihovog rasporeda, jer interesovanje obožavalaca ne jenjava. Zgrada je izgrađena oko 1914. godine i sastoji se od tri stana, a ovaj manji smešten je u njenom zadnjem delu.

Iako ima status svojevrsnog spomenika rok kulture, u oglasu se opisuje kao miran i šarmantan studio u centru grada. Gostima su na raspolaganju udoban bračni krevet, kablovska televizija i brzi internet. Zainteresovani za boravak mogu da pogledaju oglas na platformi Airbnb.

Fotografije, posteri i gitare čuvaju duh Nirvane

Prostor je pažljivo uređen kao omaž pokojnom muzičaru i ispunjen brojnim uspomenama koje dočaravaju duh vremena u kojem je Nirvana počela da osvaja muzičku scenu.

Gosti mogu da razgledaju fotografije, postere, knjige i gitare, pažljivo raspoređene širom stana. Svaki od ovih predmeta doprinosi atmosferi mesta u kojem je Kobejn proveo važne godine svog života i karijere.

Iza kuće nalazi se prostrano dvorište sa velikom trešnjom i starom garažom, odnosno šupom, u kojoj su članovi Nirvane navodno čuvali svoju muzičku opremu.

Za ljubitelje benda, ovo nije samo prilika da prespavaju u neobičnom smeštaju već i da se približe jednom od najvažnijih poglavlja u istoriji grupe koja je zauvek promenila rok muziku.