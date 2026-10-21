Krompir treba staviti u hladnu vodu i pustiti da se postepeno kuva

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Mnoge domaćice po navici pre pripreme jela krompir potope u vodu, ali to nije slučajno i ima svoju svrhu. Krompir se stavlja u vodu iz dva glavna razloga, da se spreči tamnjenje (oksidacija) oljuštenog krompira na vazduhu i da se ukloni višak skroba pre kuvanja ili pečenja kako bi postao hrskav.

Kako očistiti mladi krompir kuhinjskom krpom Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Glavni razlozi za potapanje krompira u vodu

Sprečavanje tamnjenja: Oljušten krompir brzo menja boju i tamni u kontaktu sa kiseonikom zbog enzima, a voda ga štiti od vazduha.

Uklanjanje viška skroba: Potapanje u hladnu ili ledenu vodu izvlači površinski skrob, što je ključno ako želite da pečeni krompir bude izuzetno hrskav spolja, ili da se komadi ne slepe i ne raspadnu tokom kuvanja.

Priprema za kuvanje: Stavljanje krompira u hladnu vodu pa postepeno zagrevanje omogućava da toplota ravnomerno prodre do sredine (posebno kod celog krompira).

Razlike u zavisnosti od načina pripreme

• Za pečenje: Krompir se iseče, potopi u hladnu (često ledenu) vodu, dobro osuši i tek onda peče – to sprečava gnjecavost i stvara koricu.

• Za kuvanje (ceo ili u ljusci): Stavlja se u hladnu vodu da se skuva ravnomerno i zadrži oblik.

• Za pire: Često se ubacuje u već ključalu vodu kako bi zadržao čvrstinu i manje se razvodnio.