Slušaj vest

Bela Hadid je nakon čuvene revije brenda Victoria's Secret održane u Los Anđelesu u nedelju, na kojoj je prošetala u spektakularnom izdanju, privukla veliku pažnju i na žurki koja je usledila posle zvaničnog dela.

Bela Hadid
https://www.kurir.rs/tag/568515/viktorija-sikret Foto: Jesal / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Za ovaj događaj se presvukla iz donjeg veša koji je nosila na pisti u nešto ležernije, ali ništa manje izazovno izdanje. Odabrala je čipkastu kratku haljinu koja je mnoge podsetila na jedno od najpopularnijih izdanja Britni Spirs, koja je sličnu haljinu nosila pre 25 godina, piše Harper's Bazaar, a prenosi Index.hr.

Bela Hadid
Bela Hadid Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bela Hadid je nosila tamnoplavu rolka-haljinu dugih rukava, izrađenu od providne čipke s cvetnim uzorkom.

Britni Spirs je 2001. godine na dodeli MTV Video Music Awards nosila kreaciju modne kuće Dolce & Gabbana, a iako su haljine vrlo slične, donji veš je napravio razliku.

Bela Hadid
Bela Hadid Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Britni je ispod haljine nosila grudnjak i šorts, dok se Bela odvažila na grudnjak i tanga gaćice brenda Victoria's Secret.

(Kurir.rs/Superžena)

Ne propustitePop kulturaViktorijini anđeli ponovo na pisti: Adriana Lima oborila rekord, Kajli Džener nosila grudnjak od 50 miliona dolara
Revija Victoria’s Secret 2026
Pop kultura"Boli me pre nego što mi stopala dotaknu pod": Bela Hadid očajna, bolest je ponovo napala (foto)
Bela Hadid, lajmska bolest
Pop kulturaVerila se "majka iz pakla": Jednu ćerku izgladnjivala, a drugu s 14 godina poslala na plastičnu operaciju
profimedia-1100819147.jpg
Pop kulturaBela Hadid provocira u belom bikiniju: Dok ona uživa u vrelim danima, fanovi uživaju u njenim golišavim fotkama
bela-hadid-profimedia0874532222.jpg

 VIDEO: Bela Hadid

00:31
Bela Hadid Izvor: TikTok/babybella777