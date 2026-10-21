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Bela Hadid je nakon čuvene revije brenda Victoria's Secret održane u Los Anđelesu u nedelju, na kojoj je prošetala u spektakularnom izdanju, privukla veliku pažnju i na žurki koja je usledila posle zvaničnog dela.

https://www.kurir.rs/tag/568515/viktorija-sikret Foto: Jesal / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Za ovaj događaj se presvukla iz donjeg veša koji je nosila na pisti u nešto ležernije, ali ništa manje izazovno izdanje. Odabrala je čipkastu kratku haljinu koja je mnoge podsetila na jedno od najpopularnijih izdanja Britni Spirs, koja je sličnu haljinu nosila pre 25 godina, piše Harper's Bazaar, a prenosi Index.hr.

Bela Hadid Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bela Hadid je nosila tamnoplavu rolka-haljinu dugih rukava, izrađenu od providne čipke s cvetnim uzorkom.

Britni Spirs je 2001. godine na dodeli MTV Video Music Awards nosila kreaciju modne kuće Dolce & Gabbana, a iako su haljine vrlo slične, donji veš je napravio razliku.

Bela Hadid Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Britni je ispod haljine nosila grudnjak i šorts, dok se Bela odvažila na grudnjak i tanga gaćice brenda Victoria's Secret.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Bela Hadid