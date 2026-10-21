da li ste znali

da li ste znali

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Zimsko računanje vremena u Srbiji počinje u nedelju, 25. oktobra 2026. godine. U noći između subote, 24. oktobra, i nedelje, kazaljke se u tri sata ujutru pomeraju jedan sat unazad, na dva. Time se završava letnje računanje vremena i ponovo počinje primena srednjoevropskog vremena. vojvodjanskireporter.rs

Za one koji tog jutra ne moraju ranije da ustanu, promena donosi priliku za dodatni sat sna. Razlika će se, međutim, osetiti već u nedelju popodne, kada će sunce, prema vremenu na časovniku, zaći približno sat ranije nego prethodnog dana.

Da li zbog pomeranja sata dan postaje kraći?

Kako prelazak na zimsko računanje vremena utiče na zdravlje Foto: Shutterstock

Vraćanje kazaljki ne smanjuje trajanje obdanice. Menja se vreme koje pokazuje sat, pa izlazak i zalazak sunca dolaze ranije prema našem dnevnom rasporedu. Dani se tokom jeseni svakako postepeno skraćuju, nezavisno od ove promene.

Zato će jutra neposredno posle prelaska na zimsko vreme biti svetlija u istom terminu nego pre pomeranja kazaljki. Istovremeno ćemo imati manje dnevne svetlosti u popodnevnim satima, što će posebno primetiti oni koji kasnije završavaju posao.

Sat smo i ranije vraćali 25. oktobra

Ove godine poslednja nedelja u oktobru pada 25. dana u mesecu, što je najraniji mogući datum za jesenje pomeranje sata prema važećem pravilu.

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Na zimsko računanje vremena prešli smo 25. oktobra i 2020. godine. Ovogodišnji datum zato ne predstavlja novo pravilo, već rezultat kalendarskog rasporeda: kazaljke se u jesen vraćaju poslednje nedelje u oktobru. timeanddate.com

Šta se dogodilo sa ukidanjem pomeranja sata?

Iako se u Evropskoj uniji godinama razmatra ukidanje sezonskog pomeranja kazaljki, predlog još nije dobio neophodnu saglasnost da bi počeo da se primenjuje. Zbog toga se nastavlja dosadašnja praksa prelaska na letnje vreme poslednje nedelje u martu i vraćanja na standardno vreme poslednje nedelje u oktobru.

Za predstojeći vikend pravilo je jednostavno: u nedelju, 25. oktobra, u tri sata ujutru časovnike vraćamo na dva.

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