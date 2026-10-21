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Veliki mesečni horoskop za novembar. Koji znak će imati sreću u ljubavi, a ko će doživeti razočarenje? Neki pripadnici Zodijaka će napokon srediti finansije, a neki će ostati praznog džepa.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Mesečni horoskop za novembar 2026. godine kaže da početak meseca zahteva da preispitate zajedničke finansije ili izmirite stare dugove, ali već posle 14. novembra situacija se potpuno menja. Venera kreće direktno i otvara period uspešnih poslovnih pregovora i skupih poklona od partnera, dok se najveći finansijski uspeh najavljuje za 16. novembar. Spoj vašeg vladara Marsa sa Jupiterom podstiče vas na velike poteze. U ovom periodu kupovina zlatnog nakita ili luksuznog sata može da vam deluje kao ulaganje u lični imidž. Kako impulsivnost ne bi ugrozila vaš budžet, sigurnost potražite u stvaranju rezervnog fonda u visini tri mesečna prihoda.

Ljubav

Venera kreće direktno 14. novembra i slobodnim Ovnovima otvara sezonu osvajanja. Neizvesnost nestaje, a umesto neobičnih kandidata pojavljuju se harizmatične osobe sa ozbiljnim namerama. Ukoliko ste u vezi, snažan spoj Marsa i Jupitera 16. novembra donosi pravi nalet strasti. Sastanci bi mogli da izgledaju kao scene iz filma, a osećanja da budu intenzivna kao u prvim nedeljama poznanstva. Usmerite ovu energiju na zajedničke avanture i romantična putovanja, umesto na dokazivanje ko je u pravu u svakodnevnim raspravama.

Zdravlje

Nalet Marsove energije dostiže vrhunac 16. novembra, tokom njegovog spoja sa Jupiterom. Vaša fizička snaga biće naglašena, pa ćete želeti da je usmerite na treninge snage ili intenzivne kardio vežbe. Najvažnije je da u naletu entuzijazma ne preopteretite zglobove i kardiovaskularni sistem.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Finansijski novi početak za vas stiže 9. novembra, sa mladim Mesecom u Škorpiji. To je vreme partnerskih projekata, ulaganja i preispitivanja uslova ugovora. Kada Merkur 13. novembra krene direktno, na račune bi konačno mogle da stignu uplate koje čekate. Kulinarske radionice, kvalitetan nameštaj za dom i klasičan nakit sa krupnim kamenjem naći će se među poželjnim troškovima. Usmeravanje slobodnog novca u različite vrste imovine, umesto u još jednu impulsivnu kupovinu, pružiće vam željeni osećaj stabilnosti.

Ljubav

Mlad Mesec u Škorpiji 9. novembra obnavlja vaše polje partnerstva, pa slobodne Bikove može da očekuje sudbonosan susret. Slučajan susret pogleda u omiljenom kafiću mogao bi da preraste u zanimljivu romansu. Ukoliko ste u vezi, Merkur će vam od 13. novembra pomoći da razrešite stare nesporazume i vratite osećaj bliskosti i poverenja. Dozvolite sebi više nežnosti i čulnosti. Vaša uobičajena potreba da sve kontrolišete sada ustupa mesto iskrenim osećanjima.

Zdravlje

Venera, vaša vladajuća planeta, kreće direktno 14. novembra, što se u ovom horoskopu povezuje sa svežijim izgledom, hormonskom ravnotežom i boljim stanjem kože. Bićete smireniji i lakše ćete se oslobađati navike da stres ublažavate ugljenim hidratima. Mlad Mesec 9. novembra označen je kao trenutak za početak programa posvećenog brizi o telu.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Zatišje u kupovini završava se u poslednjoj trećini meseca, kada pun Mesec 24. novembra osvetljava stvarno stanje vašeg bankovnog računa i donosi svođenje računa. Ipak, ni do tada vam neće biti dosadno. Direktno kretanje Merkura moglo bi da donese dobre vesti o usklađivanju prihoda ili vraćanju starog duga. Novembar 2026. je predstavljen kao povoljan period za kupovinu novih uređaja, pametne tehnike i ulaganje u obrazovanje. Najvažnije je da odredite čvrst dnevni limit za spontane kupovine preko interneta kako biste izbegli nepotrebne sitne troškove.

Ljubav

Ukoliko ste slobodni, od 22. novembra, kada Sunce pređe u Strelca, vaš društveni život postaje mnogo življi. Pun Mesec u vašem znaku 24. novembra pokazaće vam ko zaista zaslužuje pažnju. Ako ste u vezi, očekuje vas prijatan i opušten period. Dosadnu rutinu zameniće spontani noćni razgovori, kraća putovanja i obnovljeni flert. Prestanite da analizirate svaku primljenu poruku do najsitnijih detalja i dozvolite sebi da uživate.

Zdravlje

Oko punog Meseca, 24. novembra, mogli biste da osetite potrebu da više pažnje posvetite odmoru, naročito zbog previše informacija i mogućih problema sa spavanjem. Direktno kretanje Merkura od 13. novembra se povezuje sa bistrijim mislima i popuštanjem migrena.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Mesečni horoskop za novembar 2026. godine kaže da će osećaj za finansije biti naročito izražen kada je reč o nekretninama i porodičnoj ušteđevini. Mlad Mesec 9. novembra najavljuje početak povoljnih poslova, dok snažan aspekt Marsa i Jupitera 16. novembra može da donese neočekivani veći priliv, premiju, dobitak ili izdašan bonus. Na listi željenih kupovina ističu se umetnička dela, starinski kompleti nakita i predmeti koji mogu da se prenose generacijama. Automatsko prebacivanje određenog procenta svake uplate na štedni račun pomoći će vam da sakupite značajnu sumu bez velikog odricanja.

Ljubav

Mlad Mesec u srodnom vodenom znaku 9. novembra slobodnim Rakovima donosi priliku da postanu glavni junaci lepe ljubavne priče. Harizmom i unutrašnjim sjajem privlačićete ljude o kakvima ste maštali. Ukoliko ste u vezi ili braku, posle ulaska Marsa u Devicu 25. novembra očekujte praktične pokazatelje ljubavi. Partner će brigu pokazivati delima, umesto velikim rečima. Spustite svoj zaštitni oklop i otvoreno pokažite šta zaista želite.

Zdravlje

Mlad Mesec u Škorpiji 9. novembra najavljuje duboko emocionalno rasterećenje. Napetost bi mogla da popusti i ustupi mesto unutrašnjem miru. U drugoj polovini meseca, pod uticajem Sunca u Strelcu, imaćete više volje za fizičku aktivnost.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Spoj Marsa i Jupitera u vašem znaku 16. novembra stavlja vas među glavne favorite kada je reč o finansijama. Lična harizma mogla bi veoma brzo da se pretvori u konkretnu zaradu. Ovo je mesec velikih iznosa, značajnih ugovora i luksuznih kupovina, pa ćete razmišljati o brendiranoj torbi, dragocenom nakitu ili novom automobilu. Usmeravanje dela neočekivane veće zarade u imovinu trajnije vrednosti pomoći će vam da sve ne potrošite tokom jednog vikenda.

Ljubav

Vaš trenutak dolazi 16. novembra, kada Mars i Jupiter udruže snage u vašem znaku. Ukoliko ste slobodni, naći ćete se u centru pažnje i dobijaćete toliko komplimenata i zadivljenih pogleda, da bi lako mogli da vam zavrte glavu. U stabilnim vezama ovaj aspekt donosi snažan nalet osećanja, vraća uzbuđenje i mladalačku zaljubljenost. Podelite pažnju sa partnerom. Iskreno divljenje voljenoj osobi može dodatno da učvrsti vaš odnos.

Zdravlje

Nalet životne snage i poleta očekuje vas 16. novembra, kada se Mars i Jupiter spoje u vašem znaku. Imaćete osećaj da možete da pomerite planine, ali obratite pažnju na držanje i ne preopterećujte donji deo leđa tokom treninga.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Mesečni horoskop za novembar 2026. godine kaže da će nejasnoće u vezi sa novcem početi da se razrešavaju 13. novembra, kada vaš vladar Merkur prestane da se kreće retrogradno. Od tog trenutka lakše ćete se usmeravati ka novim poslovnim ciljevima i potpisivanju važnih dokumenata. Mars ulazi u vaš znak 25. novembra i naglašava praktičnost. Jasnije ćete videti gde možete da uštedite, a u šta želite da uložite. Novembar je predstavljen kao povoljan mesec za kupovinu osnovnih komada garderobe i ulaganje u zdravlje. Svoju analitičnost usmerićete i na proučavanje investicionih fondova, umesto na čuvanje novca "ispod dušeka".

Ljubav

Kada Merkur 13. novembra krene direktno, za slobodne Device završava se period nejasnih nagoveštaja. Zamenjuju ih otvoreno pokazivanje simpatija i duboki, intelektualni razgovori sa osobom koja ispunjava vaše visoke kriterijume. Ukoliko ste u dugoj vezi, od 25. novembra, zahvaljujući ulasku Marsa u vaš znak, odnos dobija snažan podsticaj. Vi i partner postajete tim spreman i za velike poduhvate i za uređenje zajedničkog doma. Utišajte unutrašnjeg perfekcionistu i dozvolite ljubavi da ponekad bude spontana i nepredvidiva.

Zdravlje

Od 25. novembra, kada Mars uđe u vaš znak, raste vaša želja da se temeljno posvetite svom telu. Ovaj period se povezuje sa ubrzavanjem metabolizma i potrebom da uredite san, uradite detaljne analize krvi i poboljšate ishranu.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Finansijska ravnoteža počinje da se vraća 14. novembra, zajedno sa direktnim kretanjem Venere. Rasprave o budžetu jenjavaju, a vaš profesionalni rad počinje da se vrednuje na odgovarajući način. Mesec pogoduje ulaganju u sebe, od tretmana nege do kupovine srebrnog nakita i belog zlata. Kako biste održali stabilnost, detaljno proverite automatska plaćanja i pretplate na koje ste možda zaboravili. Tako ćete lakše zaustaviti male, ali redovne odlive novca.

Ljubav

Kada vaša vladarka Venera 14. novembra krene direktno u vašem znaku, vaš šarm dolazi do izražaja. Ukoliko ste slobodni, mogli biste da birate između više veoma privlačnih kandidata. Ako ste u vezi, ovaj period donosi sklad, lepe sastanke i obnovljena osećanja. Preuzmite inicijativu i poslušajte srce, umesto da beskrajno merite sve razloge za i protiv.

Zdravlje

Od 14. novembra pažnju ćete usmeriti na negu kože i osećaj unutrašnje ravnoteže. Direktno kretanje Venere se povezuje sa nestajanjem tragova umora, boljim tonusom i lakšim odricanjem od viška šećera.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Mlad Mesec u vašem znaku 9. novembra otvara novi finansijski ciklus koji traje godinu dana. Mogli biste da privlačite tuđe resurse, novac investitora i povoljne ponude, dok se posle direktnog kretanja Merkura 13. novembra otvara prostor za pokretanje sopstvenih poslovnih projekata. Kada je reč o kupovini, privlačiće vas predmeti koji ističu status, poput prirodne kože i skupih parfema. Usmeravanje novca na prevremenu otplatu postojećih kredita oslobodiće više prostora za nove poslovne poduhvate.

Ljubav

Mlad Mesec u vašem znaku 9. novembra pokreće snažan ciklus lične privlačnosti. Ukoliko ste slobodni, vašem šarmu biće teško odoleti. U stabilnim vezama posle 13. novembra nestaju poslednji razlozi za sumnju, a njihovo mesto zauzimaju emocionalna bliskost i strast. Prepustite se onome što se dešava i odustanite od navike da tražite skrivene namere tamo gde postoje iskrena osećanja.

Zdravlje

Mlad Mesec u vašem znaku 9. novembra se opisuje kao period potpunog preporoda i obnavljanja organizma. Posle 13. novembra najavljuje se popuštanje apatije i uznemirenosti, uz veću izdržljivost.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Mesečni horoskop za novembar 2026. godine izdvaja Sunce koje ulazi u vaš znak 22. novembra i donosi nalet energije i ideja za zaradu. I pre toga, aspekt Marsa i vašeg vladara Jupitera 16. novembra mogao bi da donese značajnu finansijsku sreću. Novembar je predstavljen kao povoljan za plaćanje egzotičnih putovanja, kvalitetnog obrazovanja i kupovinu luksuznih naočara ili satova. Pažljivo pročitajte i najsitnija slova u finansijskim ugovorima kako vaše velike planove ne bi poremetile pravne pojedinosti.

Ljubav

Ukoliko ste slobodni, od 22. novembra očekuje vas prava ljubavna avantura. Ulazak Sunca u vaš znak puni vas energijom, pa svaki slučajan susret može da postane početak uzbudljive priče. U stabilnim vezama snažan aspekt Marsa i Jupitera 16. novembra podstiče vas i partnera na odvažne zajedničke planove. To može da bude spontana kupovina karata za daleko putovanje ili odluka da odnos podignete na viši nivo. Usmerite svoj temperament i pažnju na jednu osobu, a rezultat bi mogao da nadmaši očekivanja.

Zdravlje

Sunce u vašem znaku od 22. novembra donosi više energije i želju za kretanjem na svežem vazduhu. Bićete raspoloženi za fizičku aktivnost. Šetnje življim tempom izdvajaju se kao način da pokrenete telo i poboljšate kondiciju.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Vaša disciplinovana finansijska strategija u novembru 2026. donosi rezultate koje dugo čekate. Ulazak Marsa u Devicu 25. novembra pojačava produktivnost i stavlja fokus na poslove sa nekretninama, hartijama od vrednosti ili većom opremom. U kupovini prednost dajte kvalitetu. Dobro vuneno odelo ili jednostavan prsten mogu da vam traju decenijama. Određivanje fiksnog iznosa za mala zadovoljstva pomoći će vam da izbegnete iscrpljivanje i kasniju neplaniranu kupovinu.

Ljubav

Venera od 14. novembra slobodnim Jarčevima donosi opuštenost zahvaljujući kojoj ćete konačno primetiti romantično interesovanje osobe koja se već dugo nalazi u vašem bliskom krugu. Ukoliko ste u vezi, sa ulaskom Marsa u Devicu 25. novembra dolazi period stabilnosti i sigurnosti. Zajednički ciljevi dodatno će učvrstiti emocionalnu povezanost. Zamenite poslovnu ozbiljnost nežnijim izdanjem i dozvolite partneru da vas obasipa pažnjom.

Zdravlje

Sa prelaskom Marsa u Devicu 25. novembra ponovo ćete poželeti da sistematično brinete o zdravlju. Pažnju ćete usmeriti na mišiće, kosti, zglobove i uređen dnevni raspored.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Pred vama je mesec neočekivanih finansijskih ideja i poslovnog napretka. Spoj Marsa i Jupitera 16. novembra naglašava vaš status i najavljuje značajnije novčane prilive, dok bi od ulaska Sunca u Strelca 22. novembra prilike za zaradu mogle da dolaze preko društvenih mreža i prijatelja. Na listi željenih kupovina izdvajaju se najsavremenija tehnika, neobičan dizajnerski nakit i umetnički predmeti. Prebacivanje neočekivanog bonusa na poseban račun istog dana kada ga dobijete pomoći će vam da postepeno izgradite ozbiljniju ušteđevinu.

Ljubav

Ulazak Sunca u Strelca 22. novembra proširuje krug poznanstava slobodnih Vodolija. Pun Mesec 24. novembra razjasniće situaciju sa osobom sa kojom već dugo flertujete. Ukoliko ste u dugoj vezi, ovaj mesec donosi intelektualnu i emocionalnu povezanost. Zajednički projekti, druženja sa prijateljima i razgovori do zore dodatno će vas zbližiti. Zapamtite da bliskost zahteva i otvoreno pokazivanje topline, uz dobru komunikaciju.

Zdravlje

Oko punog Meseca 24. novembra se naglašava briga o cirkulaciji i skočnim zglobovima. Već posle 22. novembra mogli biste da osetite više volje za grupne treninge i ples.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac

Mesečni horoskop za novembar 2026. godine vam pojačava intuiciju, koja ovog meseca postaje važan poslovni oslonac. Mlad Mesec 9. novembra ukazuje na nove izvore prihoda, direktno kretanje Venere 14. novembra najavljuje bolji protok novca, a pun Mesec 24. novembra stavlja fokus na nekretnine. Ovog meseca privlačiće vas skupi parfemi, nakit sa prirodnim biserima i svileni komadi garderobe. Kada emotivnu kupovinu zamenite urednim praćenjem budžeta kroz mobilnu aplikaciju, videćete da i pažljivo planiranje može da pruži zadovoljstvo.

Ljubav

Mlad Mesec u vodenom znaku 9. novembra slobodnim Ribama otvara vrata romantičnih snova koji ovog puta imaju šansu da postanu stvarnost, uz osobu sa kojom odnos može da ima budućnost. Ukoliko ste u vezi, posle direktnog kretanja Merkura 13. novembra razilaze se sitni nesporazumi. U vaš odnos vraćaju se nežnost i intuitivno razumevanje međusobnih želja. Oslonite se na stvarne postupke partnera i nemojte u mašti da dopisujete ono što ne postoji. Stvarnost bi sada mogla da bude lepša od fantazije.

Zdravlje

Mlad Mesec 9. novembra podstiče vas da pažljivije osluškujete potrebe za odmorom, kvalitetnim snom i dovoljnim unosom tečnosti. U drugoj polovini meseca, horoskop najavljuje manje problema sa zadržavanjem tečnosti i veći osećaj lakoće.