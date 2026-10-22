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Poznata hrvatska televizijska i radijska voditeljka Barbara Kolar (56) doživela je saobraćajnu nesreću u Zagrebu, kada je učestvovala u lančanom sudaru šest automobila. Nesreća se dogodila u utorak, 20. oktobra, u večernjim satima, na Slavonskoj aveniji, jednoj od najprometnijih saobraćajnica u hrvatskoj prestonici. Jedna osoba je povređena i prevezena u bolnicu, dok je voditeljka prošla bez povreda.

Barbara se ubrzo nakon nesreće oglasila za hrvatski portal 24sata i potvrdila da je dobro. Iako je situacija bila neprijatna, uspela je da zadrži vedar duh i našali se na račun materijalne štete koja je nastala na automobilima.

Barbara Kolar Foto: instagram/barbarakolar

- Sve je OK i svi su OK… Samo će limari biti sretni - izjavila je voditeljka, a potom dodala:

- Riječ je o malo nepotrebnog stresa u hladnu večer.

Policija otkrila detalje saobraćajne nesreće

Prema informacijama zagrebačke policije, prijava o lančanom sudaru stigla je oko 19.20 časova. Do nezgode je došlo na Slavonskoj aveniji, u saobraćajnoj traci koja vodi prema istočnom delu grada.

U sudaru je učestvovalo ukupno šest putničkih vozila, a jedna osoba zadobila je povrede zbog kojih je morala da potraži medicinsku pomoć. Povređena osoba prevezena je u bolnicu, dok stepen povreda nije preciziran.

Na mestu nesreće obavljen je policijski uviđaj radi utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do sudara. Za sada nije poznato šta je izazvalo nezgodu, kao ni kolika je ukupna materijalna šteta.

Ko je Barbara Kolar?

Barbara Kolar rođena je 18. aprila 1970. godine u Čakovcu i već decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Hrvatskoj.

Tokom višegodišnjeg angažmana na Hrvatskoj radio-televiziji vodila je brojne emisije, uključujući "Dobro jutro, Hrvatska", "Kruške i jabuke", "Ples sa zvezdama" i "Zvezde pevaju". Posebno zapažen bio je njen voditeljski tandem sa Duškom Ćurlićem, sa kojim je godinama učestvovala u realizaciji popularnih zabavnih programa.

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