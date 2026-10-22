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Žena koje je bila kuma na svadbi u Dalmaciji je već kupila nekoliko poklona, ali je planirala da mladencima uz to pokloni još 800 evra. Ipak, nije bila sigurna da li je taj iznos dovoljan.

- Drage žene, treba mi vaš savet. Sledeće godine sam kuma prijateljici na venčanju pa me zanima koliko je običaj pokloniti u koverti u Dalmaciji. Već sam joj kupila nakit, crkvenu sveću sa njihovim imenima i datumom, kao i Bibliju, takođe sa njihovim datumom. Prvo sam planirala da stavim 800 evra u kovertu, ali nisam sigurna da li je to primeren iznos s obzirom na sve poklone koje sam već kupila - napisala je ona na mrežama.

"Kuma treba da da najmanje 1.000 evra"

Foto: Shutterstock



Odgovori su pokazali da ne postoji jedinstveno pravilo. Dok su pojedine žene smatrale da je 800 evra sasvim dovoljno, druge su tvrdile da bi kuma trebalo da izdvoji najmanje 1.000 evra.

- Kuma minimalno treba da da oko 1.000 evra i više - glasio je jedan od komentara.

Druga žena navela je da je upravo toliko poklonila, uz dodatne troškove.

- Ja sam stavila 1.000 evra i platila joj pola devojačke večeri.

Sličnih iskustava bilo je još:

Po meni je 800 do 1.000 evra sasvim dovoljno. Ja sam dala 1.000 evra.

Jedna žena ispričala je da je od svoje kume dobila 1.000 evra, lančić i minđuše, dok su drugi navodili iznose od 800 do 1.000 evra kao uobičajene u njihovom okruženju.

Koliko para treba staviti u kovertu Foto: Olha Nosova / Alamy / Alamy / Profimedia

"Previše se danas očekuje od kumova"

Međutim, veliki broj komentara bio je potpuno drugačiji. Mnogi smatraju da se od kumova danas očekuje previše i da nema smisla određivati minimalni iznos koji neko mora da izdvoji.

- Ako si kuma, znači da si i najbolja prijateljica. Stavi koliko imaš. Ja sam od svoje dobila narukvicu i tortu i još 500 evra. I da je stavila 100 evra, meni bi bilo u redu - napisala je jedna žena.

Druga je ocenila da je 800 evra, posebno uz već kupljene poklone, više nego dovoljno.

- Meni je kuma dala 700 evra i učestvovala u devojačkoj večeri. I više nego dovoljno, ako mene pitate. Nisam je zbog novca ni izabrala za kumu.

Bilo je i onih koji su otvoreno kritikovali očekivanje da kum ili kuma moraju da izdvoje oko 1.000 evra.

- Nečija skoro cela plata ode na kumstvo?! Suludo! Ako se uzima zlato i dodatni pokloni, 400 do 500 evra je sasvim dovoljno ili koliko možete da izdvojite. Ne zove vas neko za kumu da bi zaradio na vama, već zato što želi da budete uz njega tokom važnog dana.

Neke kume dale 150 ili 400 evra

Iskustva su se znatno razlikovala. Jedna žena navela je da je u kovertu stavila 400 evra, uz druge poklone, frizuru i šminku, dok je druga poklonila 150 evra uz nekoliko personalizovanih poklona.

- Za "običaje" nas uopšte nije bilo briga. Dali smo koliko smo imali i mogli tada. Mladenci ništa nisu prigovarali, znali su situaciju i nisu nas birali zbog novca - navela je ona.

Kumstvo Foto: Kzenon / Alamy / Profimedia

Druga učesnica rasprave rekla je da je od jednih kumova dobila 500, a od drugih 900 evra i da su oba iznosa bila više nego dovoljna.

"Kumstvo nije samo jedan dan"

Ipak, pojedine žene smatraju da za kumstvo treba unapred štedeti. Jedna od njih navela je da lično ne bi poklonila manje od 800 evra, iako ima platu manju od prosečne.

- Za kumstvo se zna dovoljno unapred da se svakog meseca odvoji po 50 do 100 evra sa strane - napisala je.

Foto: Shutterstock

Druga žena ispričala je da je za devojačko veče izdvojila oko 300 evra, kupila personalizovani ogrtač od oko 100 evra i zatim stavila još 1.000 evra u kovertu. Kako je objasnila, to nije uradila zato što je morala, već zato što je želela da dugogodišnjoj prijateljici pomogne koliko može.

Ipak, jedna poruka iz rasprave možda najbolje pokazuje zbog čega su se mišljenja toliko razlikovala:

- Kumstvo nije samo na dan venčanja. Ceo život je pred vama da se dokažete. Simboličan poklon je dovoljan.

(Kurir.rs/Blic)

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