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Legendarna britanska glumica Džudi Denč otkrila je da joj se vid i dalje pogoršava, zbog čega je morala da se odrekne brojnih aktivnosti koje su obeležile njen život i karijeru.

Dobitnica Oskara (91) govorila je o svom zdravstvenom stanju tokom gostovanja u emisiji „Tudej“ na radiju Bi-Bi-Si 4, gde je iznela potresne detalje o tome kako izgleda njena svakodnevica.

Džudi Denč Foto: Sony Pictures Collection / Everett / Profimedia

Glumica je još 2012. godine, nakon spekulacija o njenom vidu, saopštila da joj je dijagnostikovana degeneracija makule. Reč je o oboljenju oka koje može da izazove trajni gubitak centralnog vida, a rizik od njegovog razvoja raste sa godinama.



Džudi Denč priznala je da joj starenje teško pada, ali da je gubitak vida za nju poseban izazov.

„Starenje je grozno, a činjenica da imam problema sa vidom potpuno je druga priča“, rekla je glumica.

Objasnila je da zbog pogoršanja vida više ne može da se bavi poslom koji je toliko volela i kojem je posvetila decenije života.

„Ne mogu da budem na sceni. Više ne mogu da glumim u pozorištu. Ne mogu više da snimam filmove. Ne mogu više ni da čitam“, priznala je.

Dodala je da je morala da nauči da prihvati nove okolnosti i prilagodi im se, koliko god to bilo teško.

Džudi Denč Foto: Miramax Collection / Everett / Profimedia

„Morate da se prilagodite svemu tome i da imate razumevanja za svoja ograničenja. Jednostavno, morate da nastavite dalje i da ne razmišljate previše o tome“, poručila je.



Glumica je otkrila da je njen vid toliko oslabio da tokom intervjua nije mogla jasno da vidi čak ni lice voditeljke Eme Barnet, koja je sedela neposredno ispred nje.

Problemi sa vidom utiču i na njene susrete sa ljudima. Džudi je ispričala da joj se dešava da tokom izlazaka priđe nekome i krene da ga zagrli, verujući da je reč o osobi koju poznaje, da bi tek kasnije shvatila da je pogrešila.

Uprkos svemu, glumica nastoji da se prilagodi promenama i pronađe načine da nastavi da uživa u životu. Njen dugogodišnji prijatelj i kolega, glumac Brendan O'Hi, pridružio joj se tokom intervjua i pohvalio je zbog toga što pronalazi nove načine da izrazi sebe, iako više ne može da se bavi glumom kao ranije.

„Ne dozvoljavate da vas to porazi. Znam da vas ponekad rastuži, ali ne dopuštate da vas pobedi“, rekao joj je.



Jedan od najtužnijih trenutaka razgovora dogodio se kada je Džudi govorila o bojama koje više ne može da raspoznaje. Glumica se rastužila dok je objašnjavala da više ne može da vidi plavu boju, što joj posebno teško pada kada pomisli na prirodu i prizore koji su joj nekada pričinjavali zadovoljstvo.

„Rekli su da je ovog leta bilo zaista veličanstveno zbog zvončića, ali ja nisam mogla da vidim nijedan“, rekla je glumica, misleći na plave šumske cvetove koji su poznati po tome što u proleće prekrivaju velike površine tla.

Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Ipak, Džudi pronalazi utehu u uspomenama i prizorima koje je ranije upamtila.

„Ali znam kako moje drveće izgleda. Delom se oslanjam na ono što pamtim, a delom na ono što se nadam da još mogu da razaznam“, objasnila je.



Degeneracija makule je oboljenje koje zahvata makulu, deo mrežnjače odgovoran za centralni vid, neophodan za čitanje, prepoznavanje lica i uočavanje sitnih detalja. U zavisnosti od oblika i napredovanja bolesti, može značajno da oteža svakodnevne aktivnosti.