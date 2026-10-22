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Teflonski tiganj jedan je od najpraktičnijih komada posuđa u svakoj kuhinji. Hrana se u njemu manje lepi, za pripremu jela potrebno je manje masnoće, a pranje je brzo i jednostavno. Međutim, iako deluje izdržljivo, njegova nelepljiva površina zahteva posebnu pažnju. Pogrešno zagrevanje, grubo ribanje i korišćenje neodgovarajućeg pribora mogu da oštete premaz i skrate vek trajanja tiganja.

Dobra vest je da nekoliko jednostavnih navika može da pomogne da tiganj duže ostane u dobrom stanju, a da pritom ne morate da kupujete skupa sredstva za čišćenje.

Domaćice otkrile kako obnoviti izgreban tiganj Foto: Rob Anscombe / Alamy / Profimedia

Nikada ne zagrevajte prazan tiganj na najjačoj temperaturi

Jedna od najčešćih grešaka jeste ostavljanje praznog tiganja na uključenoj ringli dok pripremate ostale sastojke. Teflonski premaz, poznat i kao PTFE, može da se ošteti ako se posuđe pregreje.

Zato tiganj zagrevajte postepeno, na niskoj ili srednjoj temperaturi, i nemojte ga ostavljati bez nadzora. Posebno vodite računa na indukcionim i plinskim šporetima, na kojima se posuđe može veoma brzo zagrejati.

Pregrevanje PTFE premaza na veoma visokim temperaturama može da dovede do oslobađanja štetnih isparenja. Zbog toga je važno da pratite uputstva proizvođača i izbegavate nepotrebno zagrevanje praznog tiganja.

Metalni pribor može da napravi ozbiljnu štetu

Ako želite da vam tiganj traje što duže, izbegavajte metalne viljuške, noževe i lopatice kojima se struže po njegovoj površini. Grubo rukovanje može da izazove ogrebotine i ubrza propadanje nelepljivog premaza.

Umesto metalnog pribora, koristite drvene ili silikonske lopatice, kao i plastični pribor namenjen visokim temperaturama. Takođe, nemojte seći hranu direktno u tiganju.

Iako poneki proizvođači navode da su njihovi premazi otporni na metalni pribor, pažljivije rukovanje uglavnom je bolji način da se produži vek trajanja posuđa.

Kako sačuvati teflonski tiganj da traje godinama Foto: GANNA MARTYSHEVA / Alamy / Profimedia

Kako pravilno oprati teflonski tiganj?

Za čišćenje vam nisu potrebna skupa sredstva. U većini slučajeva dovoljni su topla voda, malo deterdženta za sudove i mekani sunđer.

Pre pranja ostavite tiganj da se ohladi. Nemojte vrelo posuđe stavljati pod mlaz hladne vode, jer nagla promena temperature može da izazove deformaciju metala ili ošteti pojedine delove posuđa.

Nakon toga uklonite ostatke hrane mekanim sunđerom, operite tiganj blagim deterdžentom i dobro ga isperite. Na kraju ga osušite čistom krpom ili ostavite da se osuši na vazduhu.

Izbegavajte žičane sunđere, abrazivne praškove i grube materijale koji mogu da izgrebu površinu. Teflonski premaz ne zahteva snažno ribanje da bi ostao čist.

Šta ako se hrana zalepi za dno?

Čak i u nelepljivom tiganju ponekad mogu da ostanu zagoreli komadići hrane. U takvim situacijama nemojte pokušavati da ih uklonite nožem ili metalnom špatulom.

Sipajte malo tople vode u tiganj i ostavite ga nekoliko minuta kako bi ostaci omekšali. Zatim ih uklonite mekanim sunđerom. Ako je potrebno, vodu možete kratko zagrejati na niskoj temperaturi, a potom ostaviti posuđe da se ohladi pre pranja.

Ovaj jednostavan postupak mnogo je bolji od agresivnog ribanja, koje može dodatno da ošteti premaz.

Deterdženti za mašinsko pranje, visoke temperature i udaranje o drugo posuđe mogu vremenom da doprinesu habanju pojedinih delova tiganja.

Ako želite da budete sigurni, proverite uputstvo za upotrebu. Kada nema potrebe za mašinskim pranjem, nekoliko minuta ručnog pranja uglavnom je sasvim dovoljno.

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Da li je potrebno koristiti ulje?

Jedna od glavnih prednosti teflonskog tiganja jeste mogućnost pripreme hrane sa manjom količinom masnoće. Ipak, malo ulja može biti korisno za pojedina jela i doprineti boljem rezultatu pripreme.

Važno je da ne pregrevate ulje i da tiganj ne ostavljate dugo na ringli bez nadzora. Takođe, izbegavajte sprejeve za kuvanje ako ih proizvođač ne preporučuje. Pojedini sprejevi mogu da ostave naslage koje se teško uklanjaju i zbog kojih površina vremenom deluje manje nelepljivo.

Kada je vreme da kupite novi tiganj?

Nijedan nelepljivi premaz ne traje zauvek. Vremenom se njegova svojstva mogu promeniti, naročito ako je često izložen visokim temperaturama ili nepravilnom čišćenju.