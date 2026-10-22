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Čovek koji je 14 godina radio u muzičkom studiju Eminema priznao je krivicu po optužbi povezanoj sa krađom i prodajom više od 20 neobjavljenih pesama slavnog repera. Džozef Strendž (48) iz Holija u američkoj saveznoj državi Mičigen izjasnio se krivim za krivično delo povrede autorskih prava u četvrtak, 22. oktobra, saopštilo je Ministarstvo pravde SAD.

Foto: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

Strendž je optužen u martu 2025. godine, a sada mu preti kazna do pet godina zatvora. Prema navodima istražitelja, neobjavljene pesme prodao je putem interneta za ukupno oko 50.000 dolara, a snimci su kasnije dospeli na javne striming platforme bez Eminemovog znanja i odobrenja.

Imao pristup zaštićenim diskovima sa neobjavljenom muzikom

Strendž je radio za Eminema, koji ima 54 godine, od približno 2007. do 2021. godine, u reperovom studiju u Ferndeјlu, u Mičigenu. Njegov posao obuhvatao je postavljanje i održavanje računarskog sistema u kojem se čuvala muzika koju je stvarao slavni muzičar, rođen kao Maršal Meters.

Zahvaljujući tom poslu imao je pristup čvrstim diskovima zaštićenim lozinkama, na kojima su se nalazile pesme i drugi materijali u različitim fazama nastanka. Ti snimci nisu bili namenjeni javnosti.

„U jednom trenutku, Strendž je bez ovlašćenja kopirao najmanje deset audio-datoteka sa muzikom i materijalom u različitim fazama razvoja, sa jednog ili više tih diskova“, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde SAD.

Prema navodima tužilaštva, između jula i avgusta 2024. godine prodao je i putem interneta poslao kupcima najmanje deset muzičkih datoteka, za šta je dobio ukupno oko 50.000 dolara. Sve je, kako se tvrdi, učinio bez znanja i dozvole Maršala Metersa.

Pesme preslušane više od osam miliona puta

Datoteke koje je Strendž prodao na kraju su se pojavile na javnim striming platformama. Prema podacima koje su dostavile pojedine platforme, neovlašćeno objavljena muzika pristupljena je više od osam miliona puta.

U saopštenju Ministarstva pravde navodi se da je ukupna vrednost povrede autorskih prava procenjena na najmanje 750.000 dolara.

Pomoćnik državnog tužioca A. Tajsen Duva iz Krivičnog odeljenja Ministarstva pravde SAD izjavio je da je Strendž zloupotrebio položaj koji mu je omogućavao pristup poverljivom materijalu.

„Džozef Strendž zloupotrebio je položaj koji mu je poveren kako bi nezakonito kopirao i prodavao neobjavljenu muziku koja pripada Eminemu, ostvarujući zaradu od dela koja još nisu bila odobrena za javno objavljivanje“, rekao je Duva u izjavi dostavljenoj magazinu Pipl.

Eminem Foto: Netflix / Everett / Profimedia

On je dodao da je takvo ponašanje narušilo zakonska i umetnička prava repera, ističući da će Ministarstvo pravde nastaviti da štiti intelektualnu svojinu i poziva na odgovornost one koji pokušavaju da zarade na krađi kreativnog sadržaja.

Eminemov tim: „Šteta po njegovu umetničku zaostavštinu je ogromna“

Nakon što je Strendž optužen u martu 2025. godine, Eminemov predstavnik objavio je da je slučaj naneo značajnu štetu umetničkoj zaostavštini i stvaralačkom integritetu repera, poznatog po hitu „Lose Yourself“.

„Eminem i njegov tim veoma su zahvalni FBI-jevom odeljenju u Detroitu na temeljnoj istrazi koja je dovela do podizanja optužnice protiv Džoa Strendža“, izjavio je dugogodišnji predstavnik muzičara za odnose s javnošću.

„Šteta koju je zaposleni od poverenja naneo Eminemovoj umetničkoj zaostavštini i kreativnom integritetu ne može se dovoljno naglasiti, a da ne govorimo o ogromnim finansijskim gubicima koje su pretrpeli brojni stvaraoci i saradnici, čiji rad tokom više decenija zaslužuje zaštitu. Nastavićemo da preduzimamo sve neophodne korake kako bismo zaštitili Eminemovu umetnost i nećemo odustati od toga“, navedeno je u saopštenju.



FBI pronašao diskove i Eminemove rukom pisane tekstove

Foto: Eminem/Shady Records/Vevo / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prema krivičnoj prijavi do koje je magazin Pipl došao prošle godine, Strendž je bio jedan od samo četvoro zaposlenih koji su imali pristup čvrstim diskovima sa neobjavljenim pesmama.

Zaposleni u Eminemovom studiju obratili su se FBI-ju u januaru 2025. godine, nakon što su otkrili da se na internetu nalazi muzika koju je dobitnik Gremija još stvarao i koja nije bila spremna za objavljivanje.

Tokom pretresa Strendžove kuće u januaru 2025. godine, istražitelji su pronašli dokaze, uključujući čvrste diskove sa kopijama neobjavljene muzike koja je dospela na internet, kao i rukom pisane beleške i listove sa tekstovima pesama koje je napisao Eminem.

Vlasti su pribavile i finansijsku dokumentaciju za koju tvrde da potvrđuje isplate Strendžu za muziku koju je navodno prodavao.

Kupac otkrio kako je došao do pesama

U krivičnoj prijavi navodi se da je Eminem, nakon što je shvatio da neko bez dozvole objavljuje njegovu muziku, kontaktirao poslovnog saradnika Freda Nasera. Naser je potom objavio javni apel fanovima, pozivajući ih da ne slušaju neovlašćeno objavljene snimke.

Nakon toga, jedan obožavalac iz Velike Britanije javio se Naseru i ukazao mu na korisnika interneta pod imenom Doja Rat. Ta osoba je tvrdila da je pesme kupila od muškarca po imenu Džozef Strendž, i to za 50.000 dolara.

Prema navodima iz prijave, Doja Rat je tvrdio da je Strendžu novac bio potreban kako bi finansirao nedavnu operaciju.

Presuda zakazana za januar 2027. godine

Specijalna agentkinja Dženifer Ranijan, zadužena za kancelariju FBI-ja u Detroitu, izjavila je 22. oktobra da ovaj slučaj šalje jasnu poruku da niko nema pravo da prisvaja tuđi kreativni rad i od njega ostvaruje zaradu bez dozvole.

„Detroit je oduvek bio grad u kojem kreativnost cveta i niko nema pravo da ukrade ili unovči rad drugog umetnika bez njegove dozvole“, poručila je Ranijan.

Ona je dodala da priznanje krivice potvrđuje princip da oni koji narušavaju integritet tuđeg stvaralaštva moraju da snose odgovornost. Takođe je pohvalila rad istražitelja i saradnju Eminemovog muzičkog studija tokom istrage.

Strendž će biti osuđen 27. januara 2027. godine, a za krivično delo za koje je priznao krivicu preti mu maksimalna kazna od pet godina zatvora.