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Vozač skupocenog četvorotočkaša se našao u nezavidnoj situaciji, pošto je pokušao da skrene, a potom se suočio s ozbiljnim poteškoćama prilikom manevrisanja kroz tesan prolaz, prenosi El Debate.

Na snimku koji se pojavio na mrežama (LINK), a zabeležio ga je jedan očevidac, vidi se kako je Ferrari ostao zaglavljen nakon pokušaja skretanja u ulici Bamberg, na uglu sa ulicom Argote de Molina.

Prolaznici su pokušavali da usmere vozača kako bi izbegao da ošteti karoseriju.

S druge strane, korisnici društvenih mreža su bili manje blagonakloni prema vozaču Ferrarija. Mnogi su podsetili na rizike vožnje kroz najuže i najprometnije delove Sevilje.

“Ko bi vozio automobil vredan 250.000 evra kroz staro gradsko jezgro?”, zapitao se jedan od njih.

Mediji navode da je pristup ovom delu grada ograničen na stanare, vlasnike garažnih mesta i vozila javnih službi, upravo zbog uskih ulica i nedostatka prostora za nesmetano kretanje.

(Kurir.rs/Telegrtaf)

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