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Španska pita je godinama veoma popularna širom sveta. Mnogi je nazivaju i carska pita, ali retko ko zna zbog čega je baš ona dobila ovaj laskav naziv.

Naime, španska pita se zapravo prvo zvala carska pita, jer je po svom bogatom sastavu (jaja, sir, šunka, kiseli krastavci i paprika) predstavljala „carsku“ i unapređenu verziju obične proje. Naziv „španska“ dobila je kasnije, najverovatnije zbog šarenog, raznobojnog izgleda koji podseća na špansku ili mediteransku kuhinju.

Foto: Shutterstock

Carska pita smatra se luksuznijom, bogatijom varijantom domaće proje koja se često služi kao svečano predjelo na slavama i rođendanima. Vremenom je u narodnom govoru prevagnuo naziv španska pita zbog mnoštva šarenih kockica povrća i suhomesnatog u presecima

Neke domaćice prave malu razliku u vrsti brašna (tradicionalna carska često koristi više belog brašna ili kombinaciju sa kukuruznim), ali su sastojci suštinski isti.

Kako se pravi ova specijalna pita koja je osvojila celu Evropu?

Sastojci:

Jaja 4

Brašno 2 čaše (od 2 dl)

Kukuruzno brašno 1 čaša

Jogurt 250 ml

Ulje 100 ml

Prašak za pecivo 1 kesica

Šunka 100 g

Parizer 100 g

Čajna kobasica 100 g

Kiseli krastavčići 4 kom

So 2 kašičice

(po želji) Sir 100 g

(po želji) Kisela crvena paprika 2–3 kašike

Foto: Printscreen/Kuvajmolako

Priprema:

U dubljoj posudi umutiti jaja penasto i dodati so. Zatim sipati jogurt i ulje, pa sve dobro sjediniti. U drugoj posudi pomešati brašno, kukuruzno brašno i prašak za pecivo. Postepeno dodavati u umućena jaja, mešajući varjačom dok se ne dobije glatka smesa srednje gustine. Sitno iseckati šunku, parizer, čajnu kobasicu i krastavčiće. Po želji dodati narendan sir i malo seckane kisele paprike. Sve lagano umešati u smesu.

Tepsiju (30×40 cm) nauljiti i posuti brašnom. Smesu ravnomerno rasporediti i peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta, dok pita ne porumeni i ne dobije lepu zlatnu koricu. Ostaviti da se malo prohladi, iseći na kocke i poslužiti uz jogurt ili kefir.