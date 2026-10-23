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Džem je uvek dobrodošao u kuhinji – kao namaz za hleb, ali i kao dodatak za palačinke, kolače, pite i torte. Posebnost ovog recepta krije se u načinu pripreme: jabuke se kratko kuvaju u dva navrata, sa pauzom između kuvanja, kako bi bolje zadržale oblik i upile aromatični sirup.

Recept za mirisni džem od jabuka i narandži

Sastojci:

1,5 kg očišćenih jabuka

2 velike pomorandže

800 g šećera

100 ml vode

1 štapić cimeta, po želji

Birajte čvrste, slatko-kisele jabuke koje se neće brzo raspasti tokom kuvanja.

Pripremite jabuke i pomorandže

Jabukeoperite, uklonite sredinu sa semenkama i isecite ih na kriške debljine od 1 do 1,5 cm. Nemojte ih seći pretanko jer će se lakše raspasti tokom kuvanja.

Pomorandže dobro operite. Koru jedne pomorandže sitno narendajte, vodeći računa da ne zahvatite beli deo, koji može biti gorak. Zatim je oljuštite, uklonite koštice i isecite meso na manje komade. Iz druge pomorandže iscedite sok.

Trik: Birajte jabuke približno iste čvrstine. Ako pomešate veoma mekane i tvrde plodove, jedne će se pretvoriti u kašu dok druge još budu čvrste.

Džem Foto: Zoonar/Marina Saprunova, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Prvo kuvanje čuva oblik kriški

Stavite jabuke u široku šerpu, pospite ih šećerom, pa dodajte sok od pomorandže i 100 ml vode. Pažljivo promešajte i ostavite da odstoje od 40 do 60 minuta kako bi voće pustilo sok.

Zagrevajte na srednjoj temperaturi, a kada sadržaj provri, smanjite temperaturu i kuvajte oko 10 minuta.

Sklonite šerpu sa šporeta i ostavite da odstoji od 3 do 4 sata. Za to vreme kriške će upijati sirup, što će im pomoći da sačuvaju oblik tokom drugog kuvanja.

Drugo kuvanje donosi aromu pomorandže

Ponovo zagrejte sadržaj šerpe do ključanja, pa dodajte narendanu koru i komadiće pomorandže. Ako volite tople, začinske arome, ubacite i štapić cimeta.

Kuvajte na laganoj vatri još 10 do 15 minuta. Umesto čestog mešanja varjačom, povremeno pažljivo protresite šerpu kako biste sačuvali kriške jabuka.

Najbolje je da koristite široku šerpu sa debelim dnom. U njoj tečnost lakše isparava, a voće je raspoređeno u manje slojeva, pa se manje gnječi.

Džem Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Kako da znate da je džem gotov

Stavite nekoliko kapi sirupa na hladan tanjirić. Kada se sirup prohladi, trebalo bi da bude gušći i da se polako razliva.

Kriške jabuka treba da zadrže oblik i poprime zlatnu boju i poluprovidan izgled. Ne očekujte da postanu potpuno providne – rezultat zavisi od sorte jabuka, zrelosti voća i dužine kuvanja.

Ako džem pripremate za zimu, obratite pažnju na čuvanje

Ako želite da ovu poslasticu duže čuvate na sobnoj temperaturi, primenite proveren postupak konzervisanja koji obezbeđuje odgovarajuću kiselost i pravilnu termičku obradu napunjenih tegli. Samo sipanje vrelog džema u tegle nije garancija bezbednog dugotrajnog čuvanja.

Ako pripremate manju količinu, jednostavnije je da džem brzo ohladite i čuvate u frižideru ili zamrzivaču. Za zamrzavanje ga rasporedite u manje posude, u porcijama od 150 do 200 g. Tako ćete moći da odmrznete samo onoliko koliko vam je potrebno za palačinke, kašu, kolače ili doručak.

Kratko kuvanje u dva navrata pomaže jabukama da zadrže oblik, dok kora, sok i komadići pomorandže daju sirupu intenzivan miris i blagu citrusnu kiselost. Rezultat je mirisna verzija omiljene zimnice, koja odlično ide uz čaj, palačinke ili jednostavne kolače.

(Kurir.rs/Žena)

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