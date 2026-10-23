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Dnevni horoskop za 23. oktobar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nam zvezde predviđaju ovog petka.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Petak vam donosi priliku da rešite problem koji vas već neko vreme opterećuje. Na poslu ćete biti puni energije i spremni da preuzmete inicijativu, ali izbegavajte rasprave sa kolegama. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji bi mogao da promeni vaš pogled na jednu osobu. Slobodni Ovnovi mogli bi da dobiju poruku od nekoga ko im se dopada. Pronađite vreme za odmor i nemojte preuzimati više obaveza nego što možete da ispunite.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete želeti više sigurnosti i mira. Na poslovnom planu nemojte žuriti sa odlukama, naročito ako osećate da vam neko nameće svoje mišljenje. Obratite pažnju na troškove i izbegavajte nepotrebne kupovine. Zauzeti Bikovi trebalo bi otvoreno da razgovaraju sa partnerom o onome što ih muči. Slobodne pripadnike znaka mogla bi da privuče osoba koja odiše smirenošću i iskrenošću. Veče je idealno za opuštanje i druženje sa ljudima kojima verujete.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša komunikativnost danas će vam doneti prednost u mnogim situacijama. Moguće je da ćete dobiti zanimljivu ponudu ili informaciju koja bi mogla da vam koristi u budućnosti. Ipak, pre donošenja odluke proverite sve detalje. U ljubavi vas očekuje više uzbuđenja, a spontani razgovor mogao bi da preraste u nešto značajnije. Ako ste u vezi, iznenadite partnera malim znakom pažnje. Slobodni Blizanci mogli bi da upoznaju osobu sa kojom će odmah pronaći zajednički jezik.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Emocije će danas biti naglašene, pa ćete želeti više pažnje i razumevanja. Na poslu se oslonite na intuiciju, ali nemojte zanemarivati činjenice. Neko bi mogao da vam poveri važnu informaciju ili zatraži savet. U ljubavi je pravi trenutak da pokažete koliko vam je stalo. Zauzeti Rakovi mogu da očekuju nežnije trenutke sa partnerom, dok bi slobodni mogli da primete da neko iz njihovog okruženja već duže vreme pokušava da im se približi. Prijaće vam mirno veče kod kuće.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovo je dan u kojem možete da pokažete svoje sposobnosti i ostvarite zapažen rezultat. Vaš trud mogao bi da bude primećen, a razgovor sa nadređenima da otvori vrata novim mogućnostima. Ipak, nemojte insistirati da sve bude po vašem. U ljubavi ćete želeti više pažnje i strasti. Slobodni Lavovi mogli bi da privuku osobu koja će ih iznenaditi svojim samopouzdanjem i šarmom. Fizička aktivnost ili izlazak pomoći će vam da se oslobodite napetosti i popravite raspoloženje.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Promena plana mogla bi da vam poremeti raspoloženje, ali nemojte dozvoliti da vas sitnice izbace iz ravnoteže. Na poslu ćete biti organizovani i efikasni, a vaša pažnja prema detaljima pomoći će vam da izbegnete greške. U ljubavi pokušajte da manje analizirate, a više uživate u zajedničkim trenucima. Partneru će značiti vaša pažnja i podrška. Slobodne Device mogle bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti ili da dobiju neočekivanu poruku. Ne zaboravite da se posvetite i sebi.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Odnosi sa drugim ljudima danas će biti u prvom planu. Imaćete priliku da rešite nesporazum ili razjasnite situaciju koja vas je zbunjivala. Na poslu će vam saradnja doneti bolje rezultate nego insistiranje na sopstvenim rešenjima. U ljubavi vas očekuju romantični trenuci, ali je važno da jasno izrazite svoje želje. Slobodne Vage mogle bi da se nađu pred zanimljivim izborom. Nemojte donositi odluke samo da biste udovoljili drugima, već se zapitajte šta vas zaista čini srećnim.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša odlučnost i intuicija danas će biti izražene. Na poslu ćete želeti konkretne rezultate i teško ćete imati strpljenja za neodgovorne ljude. Ipak, izbegavajte nepotrebne sukobe jer bi mogli da vam oduzmu mnogo energije. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor i produbljivanje odnosa. Ako vas nešto muči, nemojte se povlačiti u tišinu. Slobodne Škorpije mogle bi da osete snažnu privlačnost prema misterioznoj osobi. Posvetite više pažnje odmoru i sopstvenim potrebama.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan ispunjen idejama i željom za promenama. Mogli biste da dobijete vest koja će vas podstaći da razmišljate o novom poslovnom pravcu ili putovanju. Ne plašite se da napravite prvi korak, ali dobro procenite svoje mogućnosti. U ljubavi vam je potrebno više spontanosti. Zauzeti Strelčevi mogli bi da obraduju partnera zanimljivim predlogom za zajednički izlazak. Slobodni bi mogli da upoznaju osobu sa kojom dele slična interesovanja. Usmerite energiju na ono što vam je zaista važno.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Odgovornost i disciplina biće vaše najveće prednosti. Moguće je da ćete završiti obavezu koju već neko vreme odlažete, što će vam doneti veliko olakšanje. Kada je reč o finansijama, držite se svojih planova i ne donosite odluke pod pritiskom. U ljubavi pokušajte da pokažete nežniju stranu svoje ličnosti. Partneru je možda potrebno više pažnje nego što mislite. Slobodni Jarčevi mogli bi da započnu komunikaciju sa osobom koja im uliva poverenje. Pronađite ravnotežu između poslovnih obaveza i privatnog života.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša kreativnost danas bi mogla da vam donese značajnu prednost. Na poslu ćete imati priliku da predložite novo rešenje ili pokrenete ideju koja bi u budućnosti mogla da vam koristi. Budite spremni da saslušate i drugačija mišljenja. U ljubavi ćete želeti iskrenost i više slobode. Zauzete Vodolije trebalo bi da pronađu ravnotežu između ličnih želja i potreba partnera. Slobodne bi mogle da se zainteresuju za osobu koja se izdvaja iz mase. Veče provedite sa ljudima koji vas inspirišu i podstiču na nove ideje.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Petak vam donosi priliku da bolje razumete svoja osećanja i potrebe. Na poslu nemojte preuzimati tuđe obaveze samo zato što vam je teško da nekoga odbijete. Važno je da postavite jasne granice. U ljubavi bi iskren razgovor ili nežan gest mogli da poprave odnos i vrate osećaj bliskosti. Slobodne Ribe mogle bi da dožive prijatno iznenađenje ili da otkriju da neko prema njima gaji dublja osećanja. Posvetite pažnju odmoru i aktivnostima koje vam vraćaju unutrašnji mir. Ne morate sve rešiti danas.