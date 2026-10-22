Kajli Džener nosi dijamantski grudnjak od 50 miliona dolara i bela krila na reviji Viktorijas sikret 2026

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Glumac Timoti Šalame privukao je pažnju na reviji Viktorija sikret, održanoj ranije ove nedelje, jer je, sudeći prema snimku koji se proširio društvenim mrežama, gotovo potpuno ignorisao ostale manekenke. Međutim, kada se na pisti pojavila njegova devojka Kajli Džener, nije mogao da sakrije oduševljenje.

Tridesetogodišnji glumac, koji je više puta bio nominovan za Oskara, postao je glavna tema na internetu nakon što je objavljen snimak njegovog ponašanja tokom revije Viktorijas sikret fešn šou 2026, održane u nedelju u Kalver Sitiju u Kaliforniji.

Ovako je Kajli izgledala na reviji:

1/9 Vidi galeriju Kajli Džener nosi dijamantski grudnjak od 50 miliona dolara i bela krila na reviji Viktorijas sikret 2026 Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok su druge manekenke šetale pistom, on gledao u telefon

Dok su manekenke izlazile na pistu, Šalame je uglavnom gledao nadole i kucao po mobilnom telefonu. Ipak, sve se promenilo kada je na red došla njegova 29-godišnja devojka Kajli Džener.

Čim se pojavila, glumac je počeo glasno da navija za nju i da aplaudira, jasno pokazujući koliko je ponosan na svoju partnerku.

Šalame i Kajli u vezi su već tri godine, a glumac je reviju pratio iz prvog reda, sedeći pored njene majke, Kris Džener (70).





Kris Džener bila je spremna da zabeleži ćerkin izlazak na pistu, dok je podršku Kajli došao da pruži i njen partner Kori Gembl (45). I on je aplaudirao dok je rijaliti zvezda prolazila pistom.

Ovaj izlazak bio je poseban za Kajli, jer je prvi put prošetala pistom Viktorijas sikreta. Reviju je zatvorila u legendarnom grudnjaku „Fantazi bra“, čija je vrednost procenjena na čak 50 miliona dolara, odnosno oko 43 miliona evra.

Korisnici društvenih mreža su imali mnogo toga da kažu o glumčevom ponašanju. Dok su jedni komentarisali da je njegova reakcija simpatična, drugi su istakli da im se dopada što je pažnju usmerio na devojku.

„Sviđa mi se kako gleda Kajli i činjenica da ne koristi telefon“, napisala je jedna osoba.

„On je samo jedan od nas“, komentarisao je drugi korisnik.

„Samo troje ljudi nije gledalo u telefone. Dobro je što je njen dečko jedan od njih“, primetio je neko drugi.

(Kurir.rs/Index)

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